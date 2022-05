« La France n’est pas très loin de la récession technique », Denis Ferrand, économiste

Time : 1 mn 34 / [1/1]

La croissance de l’économie française est à l’arrêt avec 0 % du PIB au premier trimestre.

Denis Ferrand, économiste

« La France n’est pas très loin de la récession technique [1] » pour l’économiste Denis Ferrand (directeur général de l’institut d’études économiques Rexecode) qui dresse l’état des lieux d’une économie française aux perspectives assombries dans cette interview donnée au magazine le Point.

Après un phénoménal rebond en 2021, l’horizon s’assombrit pour la croissance française. L’Insee a rendu publics en fin de semaine dernière des chiffres préoccupants. Le produit intérieur brut (PIB) a fait du surplace au premier trimestre 2022, enregistrant une croissance de 0 % ! Dans le même temps, les prix ont poursuivi leur folle ascension, dopée par la reprise post-Covid et la guerre en Ukraine. En avril, l’inflation atteint 4,8 % sur un an, d’après l’office statistique. Risque de récession technique, risque de stagflation, risques sur la dette française.

Et lorsque vous avez une croissance 0 (qui va finir d’ailleurs par baisser en dessous de 0) et une inflation à 4.8 % (qui va continuer à monter), alors vous êtes effectivement en récession car votre pays s’appauvrit de l’équivalent du taux d’inflation.

Charles Sannat

A propos de Denis Ferrand :

Docteur en économie internationale de l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble, Denis Ferrand est Directeur Général de Coe-Rexecode depuis décembre 2008. Il est également Président de la Société d’Economie Politique depuis novembre 2016.

Après avoir été enseignant chercheur à l’Université de Grenoble et avoir conduit des études de terrain en Thaïlande et Corée du sud dans le cadre de sa thèse de doctorat, Denis Ferrand rejoint « Rexecode » en 2000 en tant qu’économiste. Il y a notamment assuré l’analyse de la conjoncture économique de la France et conduit les travaux sur la compétitivité du système productif réalisé par l’institut Coe-Rexecode. Il est désormais en charge de l’analyse de la conjoncture des Etats-Unis et du Canada.

Il est chargé du cours d’analyse de la conjoncture à l’Institut Gestion de Patrimoine de l’Université Paris-Dauphine.

[1] Une récession technique se définit par deux trimestres consécutifs de baisse du produit intérieur brut (PIB).

A propos de Charles Sannat :

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

