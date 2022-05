Une étude confirme que le vaccin ARNm anti-Covid-19 provoque une hépatite auto-immune sévère

Une étude confirme que le vaccin ARNm anti-Covid provoque une hépatite auto-immune sévère quelques jours après que l’OMS a publié une « alerte mondiale » concernant une hépatite sévère chez les enfants.

Bien entendu, tout ceci n’a rien à voir, vous pouvez dormir tranquilles…

Ce n’est que le début d’un désastre sanitaire qui n’a pas d’égal dans toute l’histoire de l’humanité. De très nombreuses maladies chroniques graves vont se multiplier avec le temps comme tout le monde pourra le constater.

Les résultats surviennent quelques jours seulement après que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié une « alerte mondiale » concernant une nouvelle forme d’hépatite grave affectant les enfants ; et après que le gouvernement britannique a annoncé qu’il lançait une enquête urgente après avoir détecté des taux d’inflammation du foie (hépatite) plus élevés que d’habitude chez les enfants, après avoir exclu les virus courants qui causent la maladie.

Le 15 avril 2022, l’Organisation mondiale de la Santé a émis une alerte mondiale concernant une nouvelle forme d’hépatite aiguë sévère d’étiologie (cause) inconnue affectant des enfants auparavant en bonne santé au Royaume-Uni au cours du mois dernier. Des cas ont également été notifiés en Espagne et en Irlande. Les tests ont exclu tous les virus de l’hépatite précédemment connus.

L’annonce est intervenue après que « l’Agence britannique de sécurité sanitaire » (UKHSA) a récemment détecté des taux d’inflammation du foie (hépatite) plus élevés que d’habitude chez les enfants.

Au 25 avril, il avait été confirmé que les infections à l’hépatite avaient touché des enfants dans douze pays différents, la majorité de ces cas ayant augmenté au Royaume-Uni. Au moins 169 cas avaient été signalés à cette date et 17 enfants avaient nécessité une greffe du foie. Malheureusement, au 25 avril, 1 enfant avait malheureusement perdu la vie.

L’hépatite est une affection qui affecte le foie et peut survenir pour un certain nombre de raisons, notamment plusieurs infections virales courantes chez les enfants. Cependant, dans les cas sous enquête, les virus courants qui causent l’hépatite n’ont pas été détectés.

Les symptômes de l’hépatite comprennent :

Urine foncée.

Selle pâle et grise.

Démangeaisons de la peau.

Jaunissement des yeux et de la peau (jaunisse).

Douleurs musculaires et articulaires.

Une température élevée.

Se sentir et être malade.

Se sentant tout le temps anormalement fatigué.

Perte d’appétit.

Douleurs abdominales.

Une étude précédente menée pour le compte de Pfizer au cours du second semestre 2020 a révélé que le contenu des injections anti-Covid-19 et la protéine Spike, ordonnent aux cellules d’une personne de produire, ne restent pas au site d’injection et circulent plutôt vers toutes les parties du corps pendant au moins 48 heures. Cependant, le temps qu’ils circulent/accumulent pourrait être beaucoup plus long, mais les scientifiques qui ont mené l’étude n’ont pris des observations que pendant 48 heures.

La plus grande concentration de l’injection Pfizer anti-Covid-19 a été observée dans le foie, 16% de la dose administrée étant observée dans l’organe après 48 heures.

Source – Page 23

Chez les animaux ayant reçu l‘injection de BNT162b2, des effets hépatiques réversibles ont été observés, notamment une hypertrophie du foie, une vacuolisation, une augmentation des niveaux de gamma-glutamyl transférase (γGT) et une augmentation des niveaux d’aspartate transaminase (AST) et de phosphatase alcaline (ALP) [source]. Selon les chercheurs, des effets hépatiques transitoires induits par les systèmes de délivrance de LNP ont été rapportés précédemment. [sources 1, 2, 3, 4]

Maintenant, une nouvelle étude, publiée le 21 avril 2022, a conclu que la vaccination contre le Covid-19 peut provoquer une hépatite dominante à cellules T CD8.

Source

Les scientifiques qui ont mené l’étude sont tous employés par les institutions suivantes :

Département de médecine II (gastro-entérologie, hépatologie, endocrinologie et maladies infectieuses), Centre médical universitaire de Fribourg, Faculté de médecine, Université de Fribourg, Fribourg, Allemagne.

Faculté de chimie et de pharmacie, Université de Fribourg, Fribourg, Allemagne.

Institut de pathologie chirurgicale, Centre médical universitaire de Fribourg, Université de Fribourg, Fribourg, Allemagne.

Institut de neuropathologie et Centre de bases en neuromodulation (NeuroModulBasics), Faculté de médecine, Université de Fribourg, Fribourg, Allemagne.

Centres de recherche sur la signalisation BIOSS et CIBSS, Université de Fribourg, Fribourg, Allemagne.

Institut de pathologie, École de médecine TUM, Université technique de Munich, Munich, Allemagne.

German Cancer Consortium (DKTK), site partenaire Freiburg, Allemagne.

Le résumé de la nouvelle étude se lit comme suit :

« Des épisodes d’hépatite auto-immune ont été décrits à la suite de l’infection au SRAS-CoV-2 et de la vaccination, mais leur physiopathologie reste incertaine. Ici, nous rapportons le cas d’un homme de 52 ans, présentant des épisodes bimodaux d’hépatite aiguë, chacun survenant 2 à 3 semaines après la vaccination par l’ARNm de BNT162b2 et avons cherché à identifier les corrélats immunitaires sous-jacents. »

Les scientifiques ont mené l’étude via la méthode suivante :

« La cytométrie de masse par imagerie pour le profilage immunitaire spatial a été réalisée sur des tissus de biopsie hépatique. Une cytométrie en flux a été réalisée pour disséquer les phénotypes des lymphocytes T CD8 et identifier longitudinalement les lymphocytes T spécifiques au SRAS-CoV-2 et à l’EBV. Les anticorps induits par le vaccin ont été déterminés par ELISA. Les données ont été corrélées avec les laboratoires cliniques. »

Les résultats étaient les suivants :

« L’analyse du tissu hépatique a révélé un infiltrat immunitaire quantitativement dominé par des lymphocytes T CD8 cytotoxiques activés à distribution panlobulaire (Ndlr : également appelé « panacinaire »). Un enrichissement en lymphocytes T CD4, lymphocytes B, plasmocytes et cellules myéloïdes a également été observé par rapport aux témoins. L’infiltrat intrahépatique a montré un enrichissement en lymphocytes T CD8 avec la spécificité du SRAS-CoV-2 par rapport au sang périphérique. Notamment, la gravité de l’hépatite était corrélée longitudinalement avec un phénotype cytotoxique activé de lymphocytes T CD8 + spécifiques au SRAS-CoV-2 périphériques, mais pas spécifiques à l’EBV ou d’immunoglobulines induites par le vaccin. »

Amenant les scientifiques à conclure :

« La vaccination anti-Covid-19 peut provoquer une hépatite à médiation immunitaire à dominante cellulaire T distincte avec un mécanisme pathologique unique associé à une immunité tissulaire spécifique à l’antigène induite par la vaccination nécessitant une immunosuppression systémique. »

En termes simples, ce que les scientifiques ont découvert, c’est qu’une inflammation du foie (hépatite) peut survenir chez certains individus après la vaccination et partage certaines caractéristiques typiques avec une maladie hépatique auto-immune.

Ceci est causé par des cellules T hautement activées (également appelées lymphocytes T, un type de leucocyte [globule blanc] qui est une partie essentielle du système immunitaire) qui s’accumulent dans les différentes zones du foie.

Au sein de ces lymphocytes T infiltrant le foie se trouve un enrichissement en lymphocytes T réactifs au SRAS-CoV-2, ce qui suggère que les cellules induites par le vaccin anti-Covid-19 contribuent à l’inflammation du foie.

Le NHS a commencé à déployer l’injection Pfizer Covid-19 à cinq millions d’enfants de 5 à 11 ans au Royaume-Uni début avril 2022. Il l’administrait auparavant à de jeunes enfants jugés vulnérables depuis la fin de 2021.

Est-ce juste une coïncidence si quelques semaines plus tard, un nombre extrêmement inquiétant d’enfants souffrent d’hépatite de cause inconnue ?

Une forme d’hépatite si grave que des enfants ont besoin d’une greffe de foie et y perdent la vie.

Trop de temps et d’argent ont été consacrés à insister sur le fait que les injections anti-Covid-19 sont extrêmement sûres et efficaces pour que les autorités admettent maintenant qu’elles se sont trompées. Et ils ont aussi beaucoup trop d’argent immobilisé dans Big Pharma pour risquer de tout perdre en le faisant.

Mais avec des études concluant que les injections de Pfizer Covid-19 peuvent provoquer une hépatite sévère, c’est sûrement l’un des premiers endroits que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UKHSA devraient rechercher afin d’empêcher que d’autres enfants ne perdent malheureusement la vie.

Aguellid / Le Libre Penseur

