Covid-19 | Shanghai : le président Xi Jinping confine les habitants et cela n’est pas une mesure sanitaire

À l’extérieur comme à l’intérieur, depuis 2012, le président chinois Xi Jinping s’est fait beaucoup d’ennemis au sein des élites et de la classe moyenne. En utilisant ce confinement extrême et en diffusant ces images choquantes, il montre qu’il a réussi à réduire toute velléité de révolte de la population de Shanghai, fief de la clique ennemie dirigée par l’ancien président Jiang Zemin.

Guillaume Bigot, politologue, explique la situation à Shanghai qui gère l’épidémie de la Covid-19 de manière drastique : « Les animaux de compagnie des gens positifs sont tués sur le champ dans la rue, ceux qui bravent le confinement et sortent dans la rue sont tabassés. (…) On bascule dans l’inhumain ».

Cela fait un exemple pour le reste de la population chinoise, dont les Chinois expatriés et, tout particulièrement, ceux de Pékin dont le maire, Chen Jining, s’est bâti une image d’ennemi de la corruption. C’est dire si le président Xi Jinping lui en veut. Donc rien d’étonnant à ce que les habitants de Pékin soient les prochaines victimes de cette lutte pour le pouvoir avant le congrès du PCC . Le prétexte de ces mesures dictatoriales est le covid-19, bien entendu.

En bloquant le port de Shanghai, une pénurie passagère de composants devrait faire comprendre au monde occidental qu’il doit respecter cette Chine qu’il a dépecée au temps de l’Impérialisme britannique (voir vidéo ci-dessous).

Pour mieux comprendre l’actualité à Hong Kong et la situation singulière de Taïwan, Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, revient en vidéo agrémentée de cartes, infographies et photos, sur l’histoire des relations de ces deux territoires avec Pékin.

La réunification de l’Empire

Lors du 20ème Congrès du PCC cet automne, le président Xi Jinping pourrait proposer de passer du concept « un pays, deux systèmes » (un Hong-Kong capitaliste appartenant à la Chine communiste, par exemple), à celui de « la stratégie globale pour la réunification ». La réunification consiste à reconstituer l’Empire avec Hong Kong, Macao et Taiwan.

Première étape : la mer de Chine

La Chine a pour objectif d’annexer 80 % de la mer de Chine du sud. Le 1er septembre 2021 une nouvelle version amendée de la Loi chinoise sur la sécurité maritime est venue légaliser cet état de fait. Quand ils pénètrent dans les eaux territoriales chinoises, les sous-marins, les navires à propulsion nucléaire ou transportant des matières radioactives, les pétroliers, les méthaniers transportant du gaz liquéfié, des matières chimiques ou toxiques, ainsi que tout bâtiment pouvant mettre en danger la sécurité maritime, déclinent leur identité et indicatif, la nature de leur chargement, leur précédente et prochaine escale et leur destination finale.

La crise économique et politique

L’appareil productif est obsolète

La croissance spectaculaire de 2010 (+ 10 %) est tombée à + 4,5 %. Son maintien à ce niveau exigera de réformer le schéma productif en partie fondé sur la main-d’œuvre des 200 millions de « migrants intérieurs » au statut socio-économique vulnérable.

La crise immobilière géante

La crise toujours en cours du géant immobilier « Evergrande » [NDLR : toujours grand, même dans sa chute : 260 milliards d’euros d’endettement] est le symptôme de l’énormité de la spéculation immobilière encore exonérée de taxes. Il y a peu, les caciques de l’appareil dont les intérêts privés sont étroitement enchevêtrés au gigantesque marché immobilier évalué à 55 000 milliards de dollars — deux fois plus qu’aux États-Unis et près de 800 fois le marché français, soit quatre fois le PIB de la Chine — ont obligé Xi Jinping à reculer. La taxe sur la propriété, nouvellement créée, sera limitée à seulement dix villes . Alors que le taux d’appartements vides atteint 17 %, avec des sommets à 22 % pour certaines régions, leur mise sur le marché provoquerait une chute significative des prix de l’immobilier. Les couches moyennes qui ont spéculé se retrouvent spoliées. Le Fonds monétaire international a averti fin janvier que la crise du financement de l’immobilier pourrait entraîner des répercussions sur l’économie en général et sur les marchés mondiaux.

Le contrôle de la population

Le culte de la personnalité est de retour. La pensée présidentielle déjà inscrite dans la Constitution, est devenue l’an dernier une application pour Smartphone et un sujet d’étude à part entière dans toutes les universités de Chine. La paranoïa de contrôle se diffuse même à l’étranger. En 2021 octobre, l’université de Shanghai et le consul chinois à Düsseldorf sont intervenus pour empêcher la présentation de la biographie de Stefan Aust et Adrian Geiges « Xi Jinping, l’homme le plus puissant du monde ». Une propagande dont le but est de justifier un troisième mandat présidentiel pour Xi Jiping.

La médiatisation volontaire des excès du confinement de Shanghai a pour but de choquer. Pendant qu’elle provoque la stupeur des victimes chinoises et de l’Occident, les problèmes internes de succession à la tête du pays se déroulent tranquillement (si on peut dire). La « clique » qui domine Shanghai doit être réduite au silence pour laisser Xi Jinping être réélu (à vie ?). De plus, cette médiatisation détourne l’attention de la politique extérieure : un partage du monde à la Klaus Schwab. Taïwan pourrait succéder à l’Ukraine comme lieu de conflit, avec le risque de guerre mondiale que cela impliquerait.

Jacqueline / Le Média en 4-4-2

Cette vidéo perturbante de Shanghai montre des émeutes qui éclatent alors que des habitants désespérés et affamés se révoltent contre le verrouillage « Zero Covid ».

Dans cette vidéo, la population qui en assez du confinement et des restrictions, peut être entendue crier depuis leur balcon. Shanghai est en confinement strict depuis le 5 avril dans le cadre de la politique « zéro Covid » du pays. Les 25 millions d’habitants de la ville ont reçu l’ordre de rester chez eux.

À Shanghai, les habitants sont battus et contraints à des quarantaines centralisées. Palki Sharma Upadhyay vous propose 5 vidéos qui exposent la vérité sur la stratégie chinoise Zero Covid.

Affrontements entre la police et des personnes expulsées de chez elles à Shanghai, alors que la ville entre dans une nouvelle semaine de confinement.

Certains complexes résidentiels sont transformés en centres de quarantaine. Toute personne testée positive est placée en quarantaine.

C’est sous le coup d’un confinement très strict que Shanghai et ses 25 millions d’habitants et pour veiller au respect des mesures drastiques mises en place début avril et pour surveiller sa population, l’Etat chinois a décidé d’utiliser des drones et des robots.

