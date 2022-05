Un scientifique prédit que les humains seront capables de faire repousser leurs membres « de notre vivant »

Des grenouilles ont régénéré des membres à partir d’un cocktail de médicaments expérimentaux – et dans un avenir proche, les humains pourraient être en mesure de le faire aussi.

« L’aspect du génie biomédical permet en fait de faire ces nouvelles avancées pour en quelque sorte comprendre et réparer la biologie », a déclaré Nirosha Murugan à Business Insider , chercheur à Tufts, qui a travaillé sur le projet. « Et je pense que cette intégration va faire en sorte que cela se produise de notre vivant ».

Dans cette interview, Murugan a expliqué que le cocktail de médicaments appliqué aux grenouilles, qu’ils ont appliqué via un dispositif portable sur les moignons des membres amputés, était efficace car il contient les mêmes enzymes qui font partie du développement humain normal , comme les hormones de croissance et les anti-inflammatoires.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances explique comment, en l’espace de 18 mois, les grenouilles traitées avec le cocktail de médicaments ont régénéré des membres amputés entièrement fonctionnels et leur ont permis de nager, bien que sans palmage.

Dans un article que Murugan a coécrit avec les professeurs d’ingénierie biomédicale de Tufts Michael Levin et David Kaplan pour « The Conversation », les chercheurs se sont inspirés de l’axolotl, un amphibien aquatique menacé qui repousse ses membres sans tissu cicatriciel. Pour leur expérience, ils ont choisi la grenouille africaine à griffes car, comme les humains, elle n’a pas la capacité de faire repousser ses membres naturellement.

Si ces découvertes sont passionnantes, d’autres scientifiques ne sont pas convaincus.

« À condition que je vive encore 45 ans, ce qui me ferait 90 ans, je ne pense pas que nous soyons capables de régénérer un membre humain adulte entier », a déclaré à Insider Ashley Seifert, chef du laboratoire de régénération de l’université du Kentucky.

Seifert a rappelé des expériences antérieures – dont une célèbre de 1951 dans laquelle le zoologiste Marcus Singer a partiellement régénéré un membre de grenouille en détournant le nerf sciatique, et une autre de 2013 qui a donné des résultats similaires à l’étude de Tufts mais qui a été réalisée par manipulation de cellules souches – et a qualifié les dernières découvertes de « succès marginal ».

« Serons-nous un jour capables de régénérer un doigt ou même un membre humain ? Probablement, mais il est impossible de prévoir combien de temps nous devrons attendre », a déclaré Seifert à Insider. « Cette étude et les études comparatives nous aideront à comprendre comment et pourquoi la régénération échoue dans certains contextes et réussit dans d’autres. »