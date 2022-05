Comment survivre à une crise économique et sociale

Time : 4 mn 58 / [1/2]

Une crise économique survient généralement après une guerre, des troubles civils ou une pandémie. Le monde qui nous entoure peut alors devenir très dangereux, car cette crise peut conduire à des manifestations violentes et à un effondrement de l’ordre public.

Si vous voulez avoir une chance d’y survivre, vous feriez mieux de vous y préparer dès maintenant. Car une fois que l’effondrement économique aura commencé, il sera peut-être déjà trop tard.

-. Devriez-vous commencer à économiser de l’argent, ou à faire des réserves ?

-. Que pouvez-vous faire pour devenir autosuffisant ?

-. Pourquoi est-ce une bonne idée de prendre des cours d’auto-défense ?

Qu’il s’agisse d’un tremblement de terre, d’une coulée de boue, etc…, apprenez comment survivre à tout ce qui vous attend . Comment Survivre vous apprendra à faire face au danger grâce à la science et aux histoires de survivants.

Notre société moderne repose sur une longue chaîne d’interdépendances. Chaque maillon de la structure socio-économique dépend d’un autre maillon pour fonctionner correctement. Industrie, transports, services publics, fret, entreprises privées, tous ces secteurs semblent distincts et pourtant l’un de ne saurait fonctionner sans les autres. Chacun, à un moment ou à un autre de sa vie, a fait l’expérience d’une perturbation de ce système en France : paralysies des transports, catastrophes naturelles ou industrielles, pénuries de pétrole, accidents nucléaires, effondrements économique, pannes de courant, grèves, conflits armés, émeutes, etc…. Dans une société où chaque jour amène son lot de nouvelles menaces, les rangs des citoyens cherchant à se protéger se grossissent de jour en jour.

Les facteurs potentiels de dérèglement sont nombreux. Le dysfonctionnement isolé d’un organe est courant et communément considéré comme un incident tolérable. Mais une défaillance simultanée et durable de plusieurs systèmes vitaux pourrait déclencher une réaction en chaîne capable de provoquer l’effondrement complet de notre société. Que ceux qui pensent que c’est impossible en France ouvrent leurs livres d’Histoire…

Certains balayent cette éventualité d’un revers de la main en s’appuyant sur la probabilité « statistiquement faible » d’un tel bouleversement. D’autres choisissent de la prendre en compte et créent leurs propres maillons pour minimiser leur dépendance au système. Ils limitent ainsi l’impact qu’aurait une rupture complète de la chaîne principale sur leurs vies.

Il est question d’aiguiser son raisonnement et de rationaliser son temps et ses dépenses pour s’aménager un temps de réflexion et se créer un « budget résilience » qui permettra l’achat immédiat de stocks alimentaires et de matériels utiles en prévision de circonstances extraordinaires.

Remarque : Cette vidéo [1] n’est pas destinée à remplacer l’avis, le diagnostic ou les soins d’un professionnel. Pour toute question relative à un problème de santé, demandez toujours l’avis de votre médecin ou d’un professionnel de santé qualifié. Ne négligez jamais l’avis d’un professionnel de santé et ne tardez pas à le demander en raison de ce que vous avez vu sur cette chaîne. Si vous pensez être dans une situation urgente, appelez immédiatement votre médecin, l’ambulance ou la police. « Underknown » ne recommande ni n’approuve aucun test, médecin, produit, procédure, opinion ou autre information spécifique qui pourraient être mentionnés dans cette vidéo.

