Combien de poids soulèveriez-vous sur d’autres planètes | How much weight would you lift on other planets [3D Animation]

Time : 2 mn 05 [Vostvfr] / [1/2]

Synopsis vidéo :

Traduction rapprochée :

Combien de poids (masse) soulèveriez-vous si vous faisiez le même effort mais sur des mondes différents dans le système solaire ?

Dans cette vidéo, un avatar 3D animé (un astronaute) est représenté en train de faire des squats (flexion sur jambes avec une barre de musculation).

Si vous deviez soulever 50 kg sur Terre, le résultat est très différent dans d’autres mondes avec des gravités différentes.

Original :

How much weight (mass) would you lift if you make the same effort but on different worlds in the Solar System ?

In this video it is represented doing a squat, if you were to lift 50 kg on Earth, the result is very different in other worlds with different gravities.

MetaBallStudios

Bonus…

Time : 8 mn 12 [Vostvfr] / [2/2]

Traduction rapprochée :

À quelle hauteur pourriez-vous sauter sur différentes planètes (3D).

La gravité est ce qui maintient vos pieds fermement ancrés sur le sol. C’est pourquoi une personne moyenne peut sauter que jusqu’à 46 centimètres de hauteur (1,5 pied).

Mais que se passerait-il si nous devions vivre sur une autre planète, disons Vénus ou Saturne ? Voyons quelles difficultés nous aurions à endurer là-bas.

À quelle hauteur pourriez-vous sauter sur d’autres planètes ?

La gravité sur Mercure, par exemple, est inférieure à la moitié de celle sur Terre, vous pourrez donc sauter à environ 1,22 mètre (4 pieds de haut). Mais si vous deviez sauter sur Vénus, vous feriez un saut d’un peu moins 52 centimètres (1,7 pieds) car la masse et la taille de la Terre et de Vénus sont presque similaires, Vénus étant un peu plus petite.

Au fait, saviez-vous que Vénus est un endroit vraiment inhospitalier ?

Vous seriez capable de voir la Terre de Vénus sans la masse tourbillonnante de nuages ​​au-dessus comme sur la Terre. Ils créent un effet de serre monstrueux, ainsi qu’une immense pression atmosphérique.

Et malgré la température constante d’une fournaise ardente, la pluie ici n’apporterait pas de soulagement : les nuages ​​sur Vénus sont faits d’acide sulfurique !

Apprenons-en plus sur ces étonnants objets qui orbitent autour du même Soleil que la Terre !

Dans cette vidéo, quelques faits surprenants sur les planètes du Système solaire.

Original :

Gravity is what keeps your feet firmly planted on the ground. That’s why the average person can only jump as high as 1.5 feet straight up. But what if we had to live on another planet — say, Venus or Saturn? Let’s find out what difficulties we’d have to endure there. How high could you jump on other planets? The gravity on Mercury, for example, is less than half that on Earth, so you’ll be able to jump about 4 ft high. But if you were to jump being on Venus, you’d make it just shy of 1.7 ft high because the mass and size of Earth and Venus are almost similar with Venus being a little smaller.

Bu the way, guys, did you know that Venus is a really inhospitable place? You’d be able to see Earth from here if not for the whirling mass of clouds above. They create a monstrous greenhouse effect, as well as immense atmospheric pressure. And despite the constant temperature of a blazing furnace, rain here wouldn’t bring relief: the clouds up there are made of sulfuric acid! Let’s learn more about these amazing objects that orbit the same sun as Earth! Here are some surprising facts about the planets of the Solar System.

BRIGHT SIDE

2 vidéos à la fois divertissantes et instructives

Source :

Note :

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Vidéo :

[1] How much WEIGHT would you LIFT on other PLANETS?? ► (3D Animation) – MetaBallStudios / YouTube

[2] How High You Could Jump on Different Planets in 3D – BRIGHT SIDE / YouTube

Photo :

Pour illustration