La Manipulation de nos Emotions dans une Société du Mensonge – Interview d’Anne-Cécile Robert mené par Olivier Berruyer, économiste

Anne-Cécile Robert est journaliste au « Monde diplomatique » et professeur associé à l’Université Paris 8. Spécialiste des institutions européennes et de l’Afrique, elle est l’auteur de deux petits livres formidables : « La stratégie de l’émotion » et « Dernières nouvelles du mensonge » (ed. Lux). Elle décrypte la déliquescence de la démocratie, du débat public, et de la pensée en général….

Comment l’émotion est-elle devenue un outil de manipulation de l’opinion publique, comment s’est-elle substituée à tout débat de fond ?

Pourquoi nos représentants politiques se complaisent-ils dans le mensonge, alors que la situation économique et géopolitique est absolument catastrophique ?

C’est ce que l’on va voir, dans cet entretien par Olivier Berruyer pour Élucid !

A propos d’Anne-Cécile Robert :

Docteur en droit européen, elle est également professeur associé à l’Institut d’études européennes de l’université Paris-VIII.

Elle s’est opposée au projet de constitution européenne.

Elle est vice-présidente de l’association pour une constituante.

Anne-Cécile Robert est une journaliste, spécialiste des institutions européennes et de l’Afrique, membre du comité de rédaction et du directoire du « Monde diplomatique ».

Elle s’intéresse particulièrement aux systèmes politiques et institutionnels et à la démocratie, ses limites et fonctionnements.

Olivier Berruyer, actuaire et économiste

[1] LA MANIPULATION DE NOS ÉMOTIONS DANS UNE SOCIÉTÉ DU MENSONGE – Anne-Cécile Robert – ÉLUCID / YouTube

