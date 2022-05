Pourquoi le krach de tout nous menace ? – Charles Sannat, analyste économique

Time : 41 mn 11 / [1/1]

Malgré la guerre qui continue, les taux qui montent, les pénuries qui s’amplifient, l’inflation qui poursuit sa course folle et va de record en record les banques centrales avancent toujours dans leur politique de resserrement monétaire. Hausse des taux, arrêt des rachats d’actifs. C’est chaque mois de moins en moins d’argent qui vient irriguer le système économique mondial.

Les marchés boursiers, les marchés obligataires corrigent très lourdement et je ne parle même pas des cryptomonnaies qui s’effondrent. Chaque jour la situation nous entraîne un peu plus vers ce qui ressemble furieusement au début d’un krach, un krach de tout qui vient en réponse à la bulle de tout comme dans un mouvement de symétrie intuitivement logique.

Dans cette vidéo je partage avec vous quelques points de réflexion sur cette idée de krach de tout et je passe en revue le comportement des différents actifs pour essayer d’en ressortir quelques grandes lignes de force.

Au bout du compte l’idée, sera surtout d’amener le plus grand nombre à se préparer à la crise économique qui vient et à augmenter votre niveau de résilience personnelle.

Charles Sannat

https://insolentiae.com/pourquoi-le-krach-de-tout-vous-menace-ledito-de-charles-sannat/

Charles Sannat / Insolentiae

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

[1] Pourquoi le krach de tout vous menace ? – Le Grenier de l’éco / YouTube

A propos de Charles Sannat :

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.