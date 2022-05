Vangelis, le compositeur de « Blade Runner », « Les Chariots de feu » et de « 1492 : Christophe Colomb », est décédé

Le célèbre musicien grec Vangelis, connu pour ses compositions électroniques ainsi que ses musiques de films, est décédé à l’âge de 79 ans. Pionnier de la musique électronique, cet autodidacte avait trouvé son inspiration dans l’exploration spatiale, la nature et l’architecture futuriste. Une carrière de plus de cinquante ans.

« Vangelis Papathanassiou n’est plus parmi nous », a écrit le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, sur Twitter jeudi. « Le monde de la musique a perdu l’artiste international Vangelis. Le protagoniste du son électronique, des Oscars, du mythe et des grands succès. », ajoute-t-il.

Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez sûrement ses mélodies envoûtantes. Ses musiques planantes semblaient venir d’un autre monde. Le compositeur grec est célèbre pour avoir signé les bandes originales de « Blade Runner » et de « 1492 : Christophe Colomb », réalisés par Ridley Scott. Ses compositions pour le film « Les Chariots de feu » ont été oscarisées en 1982. Elles étaient en lice face à celles du premier volet d’Indiana Jones, écrites par John Williams. Le thème des morceaux de Vangelis, sublimes, ont été repris dans de nombreuses publicités télévisées.

Evangelos Odysseas Papathanassiou est né en 1943 dans le village d’Agria, près de Volos (centre). Enfant prodige, il a donné son premier concert de piano à l’âge de 6 ans, sans avoir vraiment pris de cours.

« Je n’ai jamais étudié la musique », a-t-il confié au magazine grec « Periodiko » en 1988, déplorant également « l’exploitation » croissante imposée par les studios et les médias. « Tu peux vendre 1 million de disques et avoir l’impression que c’est un échec. Ou tu peux ne rien vendre du tout et te sentir très heureux », avait-il dit.

Vangelis est également connu pour la bande-originale des « Chariots de Feu », l’histoire de deux Britanniques qui triomphent aux Jeux Olympiques de 1924 à Paris. Des hymnes synthétiques et un thème culte, aujourd’hui ancré dans la culture populaire, auréolé de l’Oscar de la meilleure musique de film.

En 1980, il participe à la musique du documentaire scientifique « Cosmos », récompensé par le « prix Carl Sagan ». Il a écrit la musique pour la NASA de l’Odyssée sur Mars en 2001 et des missions Junon Jupiter en 2011, et a été inspiré dans un album nominé aux « Grammy Awards » par la mission de la sonde spatiale Rosetta en 2016.

En 2018, il compose un morceau pour les funérailles de Stephen Hawking qui mentionnait les derniers mots du célèbre professeur. Vangelis a reçu le prix de musique de film « Max Steiner », « La Légion d’honneur » en France, « La médaille du service public de la NASA » et la plus haute distinction grecque, « L’Ordre du Phénix ».

Vangelis, qui a eu une « planète » renommée de son nom en 1995, avait une fascination pour l’espace. (6354) Vangelis est un astéroïde plus précisément [Centre des planètes mineures de l’Union astronomique internationale (MPC) au Smithsonian Astrophysical Observatory ; le nom a été proposé par le co-directeur du MPC,Gareth V. Williams , plutôt que par le découvreur original de l’objet, Eugène Joseph Delporte, décédé en 1955].

« Chaque planète chante », avait déclaré Vangelis au journal « La Croix » en 2019.

En 2019 dans une interview au « Los Angeles Times », le musicien affirmait voir des parallèles avec la dystopie décrite dans le film « Blade Runner » de Ridley Scott (1982) :

« Quand j’ai vu les images, j’ai compris que c’était ça l’avenir. Pas un bel avenir, bien sûr. Mais c’est vers quoi nous allons », a-t-il déclaré.

Blade Runner, la bande-originale culte

S’il fallait retenir une œuvre de Vangelis, c’est sans doute la musique de « Blade Runner », le monument de science-fiction de Ridley Scott, sorti en 1982. La musique de Vangelis en est la toile de fond parfaite : une fresque électronique, parsemée parfois de touches de saxophone, plongée dans une Los Angeles nocturne et pluvieuse, convertie en mégapole futuriste, sur trame de transhumanisme. Pour beaucoup de critiques, il s’agit de l’une des meilleures bande-originales de l’histoire du cinéma.

Quelques-unes de ses citations :

« Pour chaque album que j’ai fait, j’ai écrit beaucoup plus de musique qu’il n’en est sorti, et la façon dont je choisis la musique qui apparaît est presque totalement aléatoire, mais une chose que je n’ai jamais faite, est de faire de la musique pour le mercantilisme »

Vangelis -1984

« Je ne me considère pas comme un musicien, plutôt comme un radar prêt à capter les symphonies venant du ciel. C’est comme ça depuis que j’ai quatre ans et j’espère que ça continuera pour toujours. Quand je compose, n’importe quel ingrédient peut convenir, le problème réside dans les proportions qui doivent être harmonieuses. C’est comme le travail des architectes, rien n’est jamais inventé. »

Vangelis – 1989

« Mythologie, science, exploration spatiale, ce sont des sujets qui me passionnent depuis ma plus tendre enfance. Et ils ont toujours été liés d’une manière ou d’une autre à la musique que j’écris. »

Vangelis – 2001

« Nous vivons dans un âge sombre culturel de pollution musicale. Vous allumez la radio et cinq minutes plus tard, vous avez besoin d’une aspirine. »

Vangelis – 2005

Durant les dernières années de sa vie, Vangelis a partagé son temps entre Paris, Londres et Athènes, restant toujours discret sur sa vie privée.

Vangelis est aujourd’hui pleuré en Grèce, sa terre de naissance. Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre grec, a souligné que le deuxième prénom de Vangelis était Ulysse : « Pour nous les Grecs, cela signifie qu’il a commencé son grand voyage sur les chariots de Feu. De là, il nous enverra toujours ses notes. » Heureux qui, comme Vangelis, a fait un beau voyage.

Vangelis s’est éteint le mardi 17 mai à Paris à l’âge de 79 ans, dans un hôpital parisien, selon l’agence de presse « Athens News Agency », citant un communiqué de ses avocats.

Vangelis, de son nom complet Evángelos Odysséas Papathanassíou (29 mars 1943 – 17 mai 2022)

