L’Union européenne veut-elle tuer EDF ? – Philippe Page Le Mérour [CSEC]

Depuis 2007, la concurrence est imposée à EDF avec la promesse de tarifs moins cher.

Depuis 15 ans c’est tout le contraire qui s’est produit.

À l’occasion du CNE (Conseil National de l’Energie) Cemil Şanli reçoit au « Média » Philippe Page Le Mérour, secrétaire du CSEC d’EDF (Comité Social et Économique Central d’EDF SA) pour aborder le sujet.

Pourquoi l’électricité et le gaz coûte toujours plus cher ?

Quelles sont les solutions pour y remédier ?

La concurrence est-elle une fiction ?

L’Union Européenne est-elle compatible avec le principe même de service public ?

Quelle EDF pour faire face au défi climatique ?

…Autant de questions auxquelles les salariés d’EDF disent avoir la réponse toute trouvée : la renationalisation d’Électricité De France.

Pour nous en convaincre, ils se sont réunis physiquement à la Bellevilloise à Paris ce mardi 17 mai pour un évènement de taille dans un lieu emblématique de la capitale.

Les retransmissions vidéos des échanges et débats qui y ont eu lieu sont disponibles sur le site : https://cne22.fr.

Il y a aussi le site https://energie-publique.fr sur lequel nous retrouvons la pétition qui exige le retour d’un service public de l’énergie en France en sortant d’un marché de l’énergie européen.

Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Voir notamment : Prix de l’électricité : pourquoi notre facture explose ?

https://www.youtube.com/watch?v=jLA3DrGM_QQ

Retour sur l’historique du « Projet Hercule » :

Ce projet entend en finir avec l’électricité telle qu’on la connaît au nom de la concurrence, exigée par l’Union Européenne.

La saison une d’« Hercule » s’est achevée quelques mois avant la fin du premier quinquennat d’Emmanuel Macron. La deuxième devrait reprendre sous peu , le président de la République ayant été réélu pour un second mandat, le 24 avril.

Hercule ? C’était le nom de code du vaste chantier de réorganisation du groupe EDF (Electricité de France), auquel ont travaillé le gouvernement et la direction de l’entreprise entre 2019 et l’été 2021. Jusqu’à le mettre en suspens, faute d’accord avec la Commission européenne et sous une forte pression syndicale, comme politique – à gauche mais aussi à droite.

En deux ans, le projet avait changé de nom pour s’appeler « grand EDF », mais la finalité restait la même.

EDF, le géant public français du secteur électrique, sera-t-il complètement démantelé puis bradé à des intérêts privés, en raison de pressions de la Commission européenne sur l’Etat français ?

Voir notamment : Sous la pression de la Commission européenne, la France cède ses 150 plus grands barrages hydrauliques ! [Vidéo]

