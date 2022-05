« Inflation = Récession. Préparez-vous ! », Charles Sannat, analyste économique

Time : 37 mn 23 / [1/1]

Après avoir vécu une période où tout le monde faisait semblant de croire que l’inflation ne serait que faible et temporaire avant de devoir avouer qu’elle était forte et durable.

Tout le monde fait désormais semblant de croire que cette inflation ne posera pas de problème de croissance et que nous ne risquons pas de vivre une nouvelle récession.

Dans cette vidéo je partage avec vous quelques points de réflexion sur cette idée que l’inflation que nous connaissons et que nous subissons, va nous conduire inévitablement à une très grande récession.

Cette récession sera certainement plus importante que celle de 2008 consécutive à la crise des subprimes.

Mais sans doute moins forte que celle que nous venons de vivre en 2020 avec les confinements généralisés à partir de mars de cette année.

Cette récession devrait intervenir sur l’année 2023

Bien évidemment cela pourrait aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus grave si par exemple, cette histoire de variole du singe venait à conduire les Etats à prendre des mesures de restriction de voyage et de déplacement.

D’après les dernières rumeurs, la Suède serait le premier pays à les envisager.

Attendez-vous à ce que ce sujet prenne de l’ampleur dans les prochains jours.

Charles Sannat

https://insolentiae.com/inflation-recession-preparez-vous-ledito-de-charles-sannat/

Charles Sannat / Insolentiae

« Ceci est un article 'presslib', c'est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s'exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l'actualité économique.

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

[1] Inflation = Récession préparez vous ! – Le Grenier de l’éco / YouTube

A propos de Charles Sannat :

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.