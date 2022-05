Borne ment, les scandales Peyrat, Abad et Lambert, Mélenchon régale – La Farce Tranquille : Juste Milieu

Time : 22 mn 07 / [1/1]

Synopsis vidéo :

Juste Milieu est heureux de vous présenter le nouvel épisode de « La Farce Tranquille » …

… épisode un peu spécial, vous verrez la tenue diffère !

À part ça rien ne change dans la vie politique française :

Élisabeth Borne ment.

On parle des scandales Peyrat, Abad et Lambert.

Et Jean-Luc nous régale… une fois de plus !

Rémy Watremez

« Le rire est le trait d’union entre les oppositions », Rémy de la chaîne Juste Milieu

Auteur(s) : FranceSoir

Créateur de la chaîne YouTube Juste Milieu, Rémy a relevé « le défi de la vérité ».

Il cite du Buzz l’éclair, il lit du Marie Minelli, mais il n’est pas responsable des 7 % de votes pour LREM aux régionales. Sorti d’une école de commerce, il avait d’abord créé « Lettres it be », un blog au carrefour entre littérature et humour. Quelques années plus tard, il allume la caméra pour se concentrer sur l’actualité. Avec un air franchouillard, beaucoup d’humour et un tas de recherches, Rémy fait donc naître « Juste Milieu », une chaîne de vidéos dans lesquelles il parle politique, faits divers et santé, entre autres choses.

Selon lui, « Le rire est partout autour de nous, avec des gens qui ne sont même plus capables de le voir ».

Aussi, il explique s’éloigner le plus possible de l’opinion, tout en pointant du doigt la « chasse à l’opinion » ambiante, induite par un nouvel état d’esprit qui voudrait qu’un journaliste soit toujours objectif et factuel. Selon lui, le métier voudrait plutôt que l’on « traite l’information, sans avancer masqué », ce qui n’exclut pas un point de vue subjectif. Aussi, c’est en rigolant de l’actualité qu’il tente de désacraliser l’information pour la rendre accessible et compréhensible, voire plaisante. Le rire est une « porte d’entrée plus agréable » qui permet de « réintéresser les gens ».

Par ailleurs, il déplore le fait que cette évolution des médias ait changé les habitudes et les appréciations de chacun. Aujourd’hui, « tout le monde prétend avoir la vérité, mais personne n’a la même ».

Pour répondre à cela, c’est sur ce qu’il appelle la Terre du Juste Milieu que Rémy accueille ses auditeurs et lecteurs, espérant pouvoir faire émerger des idées de cette rencontre, à l’instar des autres « médias citoyens ».

