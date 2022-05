« On nous impose des méthodes de surveillance extrêmement violentes. C’est du jamais vu » – Philippe Murer, économiste

Time : 54 mn 10 / [1/1]

Nous avons rencontré Philippe Murer afin d’évoquer avec lui plusieurs sujets en lien avec l’actualité, notamment la situation économique en France et en Europe, les conséquences des sanctions prises dans le cadre de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que les enjeux du déploiement progressif des dispositifs liés à l’identité et à l’euro numériques ou à la biométrie.

Quels sont les différents facteurs qui expliquent la forte hausse de l’inflation ? Dans quelle mesure est-elle imputable à la guerre entre l’Ukraine et la Russie ?

Les sanctions économiques prises par l’Union européenne (UE) envers Moscou ont-elles porté leurs fruits ?

La combinaison des sanctions envers la Russie et de la politique zéro Covid menée en Chine pourrait-elle plonger la zone euro dans la récession ?

Quelles seront les conséquences du changement de politique monétaire de la Banque centrale européenne annoncé par Christine Lagarde pour la zone euro et pour la France ?

Les Français peuvent-ils espérer une amélioration de leur niveau de vie pendant le second quinquennat d’Emmanuel Macron ?

Quels sont les enjeux des dispositifs de l’identité numérique et de l’euro numérique sur lesquels travaillent l’Union Européenne (UE) ?

L’euro numérique pourrait-il être utilisé comme un instrument contraignant au service d’une vision politique ?

Le nouveau règlement de régulation d’Internet adopté par l’Union européenne (UE) risque-t-il de restreindre la liberté d’expression ?

Epoch Times France

Philippe Murer est économiste, spécialiste des questions liées à la souveraineté économique, à l’environnement et à l’énergie. Il a également publié plusieurs ouvrages en lien avec ses travaux, dont le dernier s’intitule « Sortir du capitalisme du désastre », aux éditions Jean-Cyrille Godefroy.

Selon Philippe Murer, les sanctions économiques prises contre la Russie sont loin d’avoir porté leurs fruits.

« Emmanuel Macron expliquait il y a quelques semaines que la monnaie russe dévissait, mais elle se renforce désormais, elle est au plus haut depuis cinq ans. Ils ne sont pas parvenus à provoquer l’effondrement du système financier russe, qui a un excédent commercial massif et peu de dettes. » « Les sanctions ne changent jamais les politiques étrangères des pays et arrêtent encore moins les guerres. Ça n’a jamais été́ le cas, ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Elles créeront une récession en Russie de l’ordre de 5 à 10% cette année, mais la Russie va se redéployer vers des partenaires différents en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. »

Pour l’économiste, les sanctions prises contre la Russie vont toutefois avoir « un impact énorme sur l’économie européenne ». Si l’Union européenne (UE) a d’ores et déjà décidé de ne plus acheter de charbon russe à compter du mois d’août, elle réfléchit désormais à un embargo sur les livraisons de gaz et de pétrole russes d’ici la fin de l’année.

« L’Europe va payer son énergie beaucoup plus chère, puisqu’elle refuse de l’acheter là où elle est proche et abondante. Ça créera une paupérisation massive, nous avons besoin d’énergie pour nous chauffer, nous déplacer, mais aussi pour produire et faire tourner l’économie. » « Ces sanctions sont un suicide et un échec, l’Europe se tire une balle dans la tête sans parvenir pour autant à infléchir la politique du gouvernement russe. »

D’après l’économiste, les mesures mises en place par le gouvernement pour protéger les Français contre la hausse des prix de l’énergie ne pourront pas non plus se prolonger indéfiniment « parce que la dette publique de la France devient monstrueuse ».

Selon Philippe Murer, l’économie française était d’ailleurs déjà « en voie de tiers-mondisation » avant la guerre entre l’Ukraine et la Russie, perdant ses industries au profit de la Chine et des pays de l’Est pour se recentrer sur les métiers de services et le tourisme.

Une tendance qui risque, selon lui, de se poursuivre malgré les engagements pris par Emmanuel Macron pour mettre en œuvre un grand plan de réindustrialisation sur 5 ans avec 30 milliards d’euros de crédits alloués au développement de la compétitivité industrielle et des technologies d’avenir.

« On a un début d’effondrement économique très clair. Ce sera plutôt une agonie qu’un effondrement brutal, mais nous allons vers une baisse du pouvoir d’achat et une paupérisation. » « La France est perdante dans son ensemble dans ce système économique, il n’y en a que quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu sur le dos des autres. »

Alors que la situation économique du pays se détériore et que l’inflation augmente fortement, Philippe Murer estime que les élites, qui ont été profondément marquées par le mouvement des Gilets Jaunes, pourraient être tentées de s’inspirer des méthodes autoritaires du régime chinois et de mettre en place différents outils numériques permettant, le cas échéant, de contenir un nouveau mouvement de colère populaire de grande ampleur.

« Les élites ont deux choix : soit elles reconnaissent leur échec et optent pour un modèle économique qui favorise le bien-être de la population et le développement, soit elles perpétuent le système actuel qui les enrichit. Pour ce faire, il faut des outils qui permettent de tenir une population très en colère, ces outils correspondent au crédit social chinois. » « L’échec des politiques de la caste mondialisée oblige à ce genre de mesures violentes et punitives vis-à-vis de la population. C’est parce qu’elles refusent de changer de modèle qu’elles imposent ces méthodes de surveillance, puis des systèmes de récompenses et de punitions. Nous sommes petit à petit en train de sortir de la démocratie pour passer dans des régimes autoritaires. »

Epoch Times France

Source :

https://www.epochtimes.fr/philippe-murer-on-nous-impose-des-methodes-de-surveillance-extremement-violentes-2030960.html

Article :

Epoch Times France

Pour suivre Epoch Times France :

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/EpochTimesFrance1

Site Web : https://www.epochtimes.fr

Facebook : https://www.facebook.com/EpochTimesParis

Odysee : https://odysee.com/@EpochTimesFrance:b

Site Web : https://www.epochtimes.fr

Telegram : https://t.me/Epochtimesfrance

Twitter : https://twitter.com/EpochTimesFR

YouMaker : https://www.youmaker.com/c/EpochTimesFrance

Vidéo :

[1] « On nous impose des méthodes de surveillance extrêmement violentes » – Philippe Murer – Epoch Times France / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

« Des moyens de contrôle effrayants sont mis en place par le gouvernement », Philippe Murer, économiste

« Un désastre économique, social et humain. L’ultralibéralisme nous fait rouler vers l’abîme », Philippe Murer, économiste – MAJ