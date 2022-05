« Comment faire son Plan de Résilience Personnel ? », Charles Sannat, analyste économique

Time : 39 mn 15 / [1/1]

Tout d’abord, n’ayez pas peur ! Ce n’est pas la fin du monde, mais les crises sans fin !

Cela n’a rien à voir et c’est une excellente nouvelle. En cas de fin du monde, nous ne pouvons que recommander notre âme, chacun à son Dieu et il n’y a rien à faire.

Pour tout le reste, la résilience, l’adaptation, l’anticipation, sont des atouts précieux pour réduire ou supprimer les effets des chocs que nous subissons.

Cette semaine je vous propose de réfléchir ensemble à la résilience pour pouvoir faire, fabriquer, construire, son propre plan de résilience individuel.

L’objectif ?

Réduire les impacts des différentes crises auxquelles nous sommes tous confrontés. Vous les connaissez toutes.

Crise géopolitique, sanitaire, économique, mais aussi alimentaire ou climatique…

Prendre conscience de la possibilité de faire son propre plan de résilience c’est prendre conscience tout simplement de nos possibilités de faire.

De faire face.

Nous avons une marge de manœuvre nettement plus importante que ce que l’on peut penser et c’est une excellente nouvelle, car cela veut dire que vos actions et votre préparation peuvent faire toute la différence.

Il n’y a aucune fatalité.

Non, personne n’est obligé de subir ce qui arrive ou ce qui arrivera.

Prenons l’exemple de l’énergie. Nous savons tous qu’elle manque et qu’elle sera toujours de plus en plus chère. Alors que faire ? Se lamenter indéfiniment sur les factures qui montent ? C’est une possibilité et d’ailleurs la plus courante, mais ce n’est certainement pas la meilleure des choses à faire. On peut aussi penser ou repenser son habitat, sa maison, sa localisation, son ou ses systèmes de chauffage. Du puit canadien aux VMC double flux, en passant par les poêles à bois, à buches ou à pellets, il existe de nombreuses solutions, et je peux vous dire que des dizaines de milliers de Français adaptent actuellement leurs systèmes de chauffage. Mais nous pouvons aller plus loin. Avec le réchauffement climatique, faut-il acheter dans le Sud Est où il fait vraiment très chaud ou en Normandie à l’abri des canicules (et souvent aussi du soleil !) ?

Parler de la résilience c’est ça. C’est par rapport à chaque crise et à ses effets connus mettre en face une réponse individuelle.

Je partage donc avec vous quelques considérations techniques sur la résilience avant de vous mettre en ligne un dossier spécial pour vous aider à construire votre propre PRP, votre plan de résilience personnel.

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexion pour prendre de la hauteur et anticiper ce qui pourrait arriver.

Charles Sannat

Source :

https://insolentiae.com/comment-faire-son-plan-de-resilience-personnel-ledito-de-charles-sannat/

Article :

Charles Sannat / Insolentiae

Note :

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur http://www.insolentiae.com. »

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

Pour m’écrire : charles@insolentiae.com

A propos de Charles Sannat :

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

Vidéo :

[1] Comment faire son Plan de Résilience Personnel ? – Le Grenier de l’éco / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment [en rapport à l’allégorie de Charles Sannat à 14 mn 14 de sa vidéo] :

Le Pentagone a un plan très sérieux en cas d’invasion de zombies