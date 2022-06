Great Reset : Des pénuries organisées à la famine – Marc Gabriel Draghi, juriste

Time : 1 h 02 / [1/2]

La Grande réinitialisation de l’économie mondiale est entrée en vigueur en mars 2020, place désormais à la grande narration. Avec les pénuries auxquelles nous assistons, nos dirigeants ont commencé à nous habituer au récit à la sauce soviétique. La crise des engrais azotés (la moitié de la production alimentaire mondiale) qui se profile, dont les compagnies productrices sont financées par « BlackRock » et « The Vanguard Group », semble être en réalité provoquée…

Dans quel intérêt, va-t-elle provoquer des famines ? Ce sont les questions auxquelles le juriste Marc-Gabriel Draghi va répondre dans ce numéro de « Politique & Eco ».

Notre invité évoque ensuite la révolution en cours de l’agrobusiness : nous autres occidentaux coûtons trop cher à l’oligarchie en place.

Quel est le vrai prix de notre alimentation ?

Pourquoi le fondateur de Microsoft, Bill Gates, achète-il des milliers d’hectares aux Etats-Unis ?

Rappelons que la Commission européenne souhaite voir les effets de serre être réduits de 55% d’ici 2030 (Fit for 55).

Parlons-nous ici de suicide du système économique européen ou de meurtre avec préméditation ?

En parallèle, les banques centrales commencent la mise en place de monnaies numériques, avec la Banque des règlements internationaux (BRI) dans le rôle de chef d’orchestre.

Comment les consommateurs les utiliseront-elles, quel va être leur rôle, quelle société nous prépare-t-on ?

La Grande réinitialisation a-t-elle encore besoin du dollar ?

Marc-Gabriel Draghi donne enfin des solutions en matières juridique et monétaire, car l’alternative existe.

Un numéro de Politique & Eco à voir absolument !

TVLibertés

Sur le plateau de « France Soir », le juriste explique comment « le Great reset » est simplement un programme politique, mais qui impliquerait des changements sociaux dangereux pour la vie en société, comme la fin des commerces indépendants, pour le rêve d’une société où seules les grosses fortunes et entreprises dictent les règles.

FranceSoir

Time : 4 mn 11 / [2/2]

Selon le Gouvernement Mondial, nous marcherons à la baguette…

Traduction : ELO Trad / Odysee

https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_créatrice

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/marc-gabriel-draghi-great-reset

https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n345-avec-marc-gabriel-draghi-la-grande-reinitialisation-de-lagrobusiness

TVLibertés

Auteur(s) : FranceSoir

À propos de Marc Gabriel Draghi :

Marc Gabriel Draghi juriste spécialisé dans l’histoire du Droit, est passionné depuis 2008 par la question monétaire et l’histoire du Capitalisme.

Durant ses études universitaires, il travaille notamment sur la constitution de la Bosnie-Herzégovine et les accords de Dayton de 1995, et produit un mémoire sur la protection des droits fondamentaux en Israël et dans les territoires occupés.

De 2012 à 2017, il intervient notamment sur plusieurs blogs spécialisés dans l’économie et rédige des articles sur divers sites.

En 2019 pour la présentation de son essai sur le Capitalisme « Le Règne des marchands du Temple : le Gouvernement des Banquiers », il participe au Salon du Livre de Paris et à la Foire Internationale du Livre de Tunis.

Au printemps 2021, il sort son deuxième ouvrage intitulé « Le Grand Reset en marche ! 2020 : An 1 du Nouvel Ordre Mondial », un recueil de chroniques sur l’actualité politique et économique de l’année 2020.

[1] Great Reset : Des pénuries organisées à la famine – Politique & Eco n°345 avec Marc Gabriel Draghi – Chaîne officielle TVLibertés / YouTube

[2] 2022/035 Selon le Gouvernement Mondial, vous marcherez à la baguette… – L’Aile à Stick / YouTube

