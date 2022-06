Ils dénoncent une propagande proaméricaine près de l’ambassade d’Ukraine

Time : 2 mn 56 / [1/3]

Reportage : FranceSoir s’est rendu à la manifestation organisée le mercredi 25 mai 2022 aux abords de l’ambassade d’Ukraine à Paris (France) dans le but de dénoncer un traitement médiatique partial et sans nuances de la guerre en Ukraine et les ingérences américaines en Europe.

FranceSoir s’est rendu à la manifestation aux abords de l’ambassade d’Ukraine à Paris organisée mercredi 25 mai par Sylvain Baron, Gilet jaune et auteur d’un essai intitulé « Révolte ». À notre micro, ce dernier explique que ce rassemblement visait à dénoncer « les ingérences américaines qui nous poussent à la guerre avec la Russie » et le traitement partial et sans nuances des médias grand public français sur le conflit russo-ukrainien, au profit d’un discours pro-Otan et pro-États-Unis.

« On me dit souvent « Tu es pro-Poutine ». Je ne suis ni pour, ni contre. Je suis pour la vérité », nous explique Nadia, une manifestante présente à ce rassemblement. Elle estime que la presse ne donne pas une version objective des faits sur cette guerre qui oppose l’Ukraine et la Russie. Nadia en veut pour preuve le témoignage d’Adrien Bocquet, ancien militaire français qui, après s’être rendu en Ukraine dans le cadre d’une mission humanitaire , a rapporté les crimes de guerre commis par les hommes d’Azov, un régiment ukrainien fondé par des néonazis.

Frédéric, activiste au sein du mouvement des Gilets jaunes, lui, s’il déplore une « guerre fratricide » entre Russes et Ukrainiens, juge que la France n’a pas à se mêler de ce conflit.

Ce court reportage se conclut avec Sylvain Baron qui étrille ce qu’il estime un discours officiel complaisant avec le néonazisme et les ingérences américaines en Ukraine.

Time : 50 mn 09 / [2/3]

« J’ai vu des crimes abominables commis par Azov. » De retour d’Ukraine, Adrien Bocquet raconte…

Avec Adrien Bocquet, ancien fusilier de l’armée française, auteur de « Lève-toi et marche grâce à la science » aux éditions Max Milo, il revient de 3 semaines en Ukraine.

Time : 10 mn 09 / [3/3]

Vous allez découvrir l’unité de volontaires la plus répugnante d’Ukraine – le bataillon, et plus tard – le régiment Azov. L’emplacement du bataillon de volontaires était ma ville natale Berdyansk et il y a beaucoup d’informations sur les outrages de ses combattants dans la ville.

Dans la première partie de la vidéo :

– L’histoire de la formation du bataillon Azov.

– Néo-nazis, criminels, ultras. Qui a formé la base du bataillon ?

– Vols, viols, banditisme.

…ainsi que d’autres exemples d’activités criminelles des combattants volontaires du « bataillon à Berdyansk ».

Et ce n’est qu’une petite partie. Il y a tellement de saletés sur ce bataillon de volontaires qu’il est impossible de tout faire tenir dans une seule vidéo.

Traducteurs RU-UK : Yana Yanovich

Traducteurs UK-FR : Mika

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Minsk

https://www.francesoir.fr/politique-france/manifestation-ambassade-ukraine-25-mai

https://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files/communique_de_presse_-_manif_ambassade_ukraine_25-05-2022.pdf

Auteur(s) : FranceSoir

[1] Ils dénoncent « une propagande proaméricaine » près de l’ambassade d’Ukraine – France Soir / YouTube

[2] « J’ai vu des crimes abominables commis par Azov. » De retour d’Ukraine, Adrien Bocquet raconte – Sud Radio / YouTube

[3] 2022/033 Bataillon AZOV Part 1 – doublé en français – L’Aile à Stick / YouTube

