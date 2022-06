Citation | Quote : « Les règles sont simples : ils nous mentent… | The rules are simple : They lie to us… », Elena Gorokhova

Elena Gorokhova

« Les règles sont simples : ils nous mentent, nous savons qu’ils mentent, ils savent que nous savons qu’ils mentent, mais ils continuent à mentir quand même, et nous continuons à faire semblant de les croire. »

Elena Gorokhova, écrivaine

A propos d’Elena Gorokhova :

Elena Gorokhova a grandi à Saint-Pétersbourg, en Russie, bien que pendant la majeure partie de sa vie, elle l’ait connue sous le nom de Leningrad. À l’âge de vingt-quatre ans, elle épouse un Américain et arrive aux États-Unis avec seulement une valise de vingt kilos pour commencer une nouvelle vie. Auteur à succès de « A Mountain of Crumbs » et « Russian Tattoo », elle est titulaire d’un doctorat en éducation linguistique et vit actuellement dans le New Jersey. Son travail a été publié dans le New York Times, le Daily Telegraph, sur la BBC Radio et dans un certain nombre de magazines littéraires.

Source :

http://elenagorokhova.com/

https://www.simonandschuster.com/authors/Elena-Gorokhova/60613685

Note :

Attribué à tort à Alexandre Soljenitsyne.

Référence :

Elena Gorokhova, « A Mountain of Crumbs : A Memoir », éditeur : Simon & Schuster, 2011, p. 181.

Photo :

Pour illustration