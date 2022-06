La hausse des prix s’accélère… Pourquoi est-ce vraiment effrayant ? – Olivier Berruyer, économiste

Time : 21 mn 16 / [1/1]

Synopsis vidéo :

C’est un sujet sur lequel nous sommes revenus à plusieurs reprises à l’antenne du « Média ». Et pour cause : c’est pour un grand nombre d’entre vous qui nous écoutez, une question de survie. La hausse vertigineuse des prix. L’inflation. Quelle est sa véritable ampleur aujourd’hui, après trois mois de guerre en Ukraine ? Les statistiques officielles surestiment-elles ou sous-estiment-elles le phénomène ?

Pour en saisir la portée, dans une perspective large et sur le temps long, nous avons fait appel à Olivier Berruyer. Olivier Berruyer est statisticien, et fondateur de « Elucid », un média sur abonnement spécialisé notamment dans l’analyse, l’exploitation et la mise en graphique de données chiffrées.

A propos d’Olivier Berruyer :

Diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances et de l’EM-Lyon, Olivier Berruyer est actuaire, profession chargée de la gestion du risque dans l’assurance et la finance, dont il a été membre de ce qui est un équivalent du « Conseil de l’Ordre » durant 4 ans.

En 2011, il a modestement lancé le site « Les Crises » pour partager analyses, informations et indignations, sur divers sujets, d’économie en premier lieu, puis de géopolitique, et de politique en général, de sorte à inciter le débat et une recherche collaborative avec les lecteurs.

En 2021, Olivier Berruyer a fondé le site « Elucid » qui se donne comme mission de transmettre les connaissances fondamentales pour redonner le pouvoir aux citoyens, et offre des clés de compréhension essentielles pour décrypter l’actualité avec nuance et hauteur de vue.

