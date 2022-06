Comment la recherche scientifique s’est effondrée – Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, Jean-Claude Bourret et Nicolas Vidal, journalistes

Time : 20 mn 51 / [1/1]

Jean-Claude Bourret, ancien rédacteur en chef et Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, viennent nous parler de leur dernier livre : « Recherche scientifique : un naufrage mondial » aux éditions Guy Trédaniel.

La science est engluée depuis cinquante ans dans un charabia décrivant un Univers irréel.

Alors que la France regorge de talents et d’intelligences créatrices, le constat est sévère : la recherche scientifique est en panne.

Que s’est-il passé ? Que se passe-t-il ? Jean-Pierre Petit a mené l’enquête.

Si on n’en finit plus de décrire au public les fantastiques développements de la technologie, qui ne sont en réalité que la mise en œuvre d’outils qui ont vu le jour entre 1895 et 1960, celui-ci sait-il que la science fondamentale connaît, depuis six décennies, une crise sans précédent ?

Jean-Pierre Petit révèle, par exemple, que la cosmologie se fonde sur deux articles originaux de Karl Schwarzschild datés de 1916. Des articles rédigés en allemand, mal traduits en anglais, avec de graves erreurs ayant faussé les travaux des astrophysiciens depuis… 1970 !

En répondant aux questions pertinentes et percutantes du journaliste Jean-Claude Bourret, Jean-Pierre Petit, le chercheur qui trouve et qui a vu des découvertes importantes pillées par des pays étrangers, dresse un bilan dont l’électrochoc pourrait être salvateur pour le monde scientifique.

A propos de Jean-Pierre Petit :

Jean-Pierre Petit, est un scientifique français spécialiste en mécanique des fluides, physique des plasmas, magnétohydrodynamique et en physique théorique.

Il a été directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et astrophysicien à l’observatoire de Marseille.

Il est également un pionnier dans la recherche sur la magnétohydrodynamique et la magnétoaérodynamique (MHD).

En cosmologie, il a travaillé sur la théorie de la bi-gravité.

