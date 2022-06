Marre de l’insécurité, elle apprend à se battre

Time : 4 mn 52 / [1/1]

Pour pouvoir riposter, les victimes prennent des cours d’autodéfense.

Le concept du self-défense est d’apprendre à se défendre avec des techniques simples, efficaces et accessibles à tous. Une discipline complète qui permet de se défouler, d’apprendre à s’affirmer et qui permet aussi de vivre plus sereinement. Voici quelques bonnes raisons qui expliquent l’enthousiasme autour de ce sport.

Le self-défense, un sport qui répond aux besoins des femmes [1]

Que cela soit pour évacuer les tensions accumulées dans leur vie active ou par soucis de sécurité, les femmes ont massivement investi les clubs de boxe, les cours de self-défense et les dojos. Les sports de combat se sont ainsi démocratisés et ne sont plus uniquement fréquentés par la gent masculine. Les clubs ont donc adapté leur offre pour proposer des cours spécifiques en fonction des besoins de leurs nouvelles clientes.

Apprendre à éviter les situations sensibles

La première étape du self-défense est de repérer les situations qui peuvent devenir sensibles. Pendant les cours, on est confronté à diverses mises en scène dans lesquelles, on peut se retrouver dans la vie de tous les jours.

On apprend donc à repérer des comportements douteux ou des situations qui peuvent devenir sensibles afin de les éviter dès que possible.

Avoir la bonne attitude et les bons réflexes en cas d’agression

Le self-défense nous apprend à réagir en cas d’agression verbale ou physique en ayant la bonne attitude que cela soit au niveau du regard, de la voix ou des gestes à avoir.

Pendant les cours, on découvre également des techniques pour gérer son stress et sa peur afin d’être en pleine possession de ses moyens quel que soit la situation.

Apprendre à se défendre en cas de confrontation

Il peut arriver que l’on se retrouve confronté à notre agresseur. Pendant les cours, on nous enseigne également plusieurs réflexes et gestuels pour éviter les coups. On apprend également à donner des coups simples et efficaces en cas de confrontation.

S’affirmer et avoir confiance en soi

Le self-défense comme tous les sports de combat nous oblige à être plus sûr de soi. Comme on apprend à se défendre physiquement, on appréhende moins les autres. On apprend à prendre des initiatives et à avoir confiance en notre force.

Se défouler et faire du sport

Pour se défendre, il faut être en forme. Pendant, la séance, on effectue différents exercices cardio et de renforcement musculaire pour gagner en force et en puissance. On en ressort plus fort !

Une offre variée de cours

Il existe différents types de cours à choisir en fonction de vos objectifs.

Le Self-Défense, même : des cours inspirés des différents sports cités ci-dessous mais en moins violent avec des techniques adaptées au grand public. Il existe plusieurs clubs qui proposent du Self-Défense sous forme de cours réguliers ou sous forme de stage.

Le Krav Maga : issu des techniques d’entraînement des commandos de l’armée israélienne.

Le Systema : développé pour les entraînements de l’armée russe.

Le Close Combat : destiné à l’origine à l’entraînement des militaires des anglo-saxons.

Le Ju-jitsu : techniques de combat développées par les samouraïs pour apprendre à se défendre quand ils étaient désarmés sur le champ de bataille.

Le Ju-jitsu brésilien : techniques inspirées du Ju-jitsu et du judo pour apprendre à se défendre.

En résumé, le Self-Défense est une discipline riche qui nous invite principalement à réagir de manière adaptée et dont les conseils s’étendent à de nombreuses situations de la vie !

Source :

https://www.lequipe.fr/Coaching/Tous-sports/Actualites/Pourquoi-se-mettre-au-self-defense-les-raisons-d-un-succes-qui-se-conjugue-au-feminin/853499

Article :

@SantaMila / L’Equipe

Note personnelle :

[1] Également pour les hommes.

Note :

