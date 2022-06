Pressions et Censures : Les Coulisses des Grands Médias – Interview d’Aude Lancelin, journaliste mené par Olivier Berruyer, économiste

Time : 1 h 25 / [1/1]

Aude Lancelin est journaliste. Après un long parcours dans les grands médias (notamment comme ex-directrice adjointe de « L’Obs » puis de « Marianne »), elle a fondé le média indépendant « QG – Le média libre ».

Elle a tiré de sa longue expérience la conviction que plus rien de décisif ne pouvait être accompli dans des endroits abîmés par le pouvoir, les intérêts industriels privés, ou les agendas politiques secrets.

Comment lutter contre la toute-puissance des médias de masse qui façonnent l’opinion et orientent les choix politiques ?

C’est ce que l’on va voir, dans cet entretien par Olivier Berruyer pour « Élucid » !

Médias français, qui possède quoi [Dernière mise à jour : décembre 2021] / Le Monde Diplomatique

« Les puissances d’argent n’ont jamais été aussi présentes qu’en ce moment. L’ensemble des médias sont sous la coupe du CAC 40. La situation dans les médias est inquiétante ».

Selon elle, le fait que des actionnaires « géants » tels que Patrick Drahi ou Xavier Niel investissent dans la presse jusqu’à détenir « la plus grande holding de presse française » est « un séisme démocratique ».

« Laurent Bourdin, à qui l’intelligence toujours en éveil donnait une absolue lucidité quant à la réalité des rapports de force, savait que l’État français pardonnait tout aux intellectuels, absolument tout, sauf à ceux qui avaient pu leur manquer en certains moments décisifs, subtils à saisir, les seuls qui comptaient. À cet égard, Bourdin se félicitait d’avoir fait un sans-faute en réussissant à ne pas se discréditer ouvertement dans le rôle de l’opposant officiel, tout en se montrant en sous-main totalement inoffensif aux yeux du pouvoir. »

Aude Lancelin, « La fièvre » (2020)

A propos d’Aude Lancelin :

Fondatrice de QG, le média libre, elle a été directrice adjointe de la rédaction de L’Obs et de Marianne. Aude Lancelin est notamment l’auteur du « Monde libre », pour lequel elle a obtenu le « prix Renaudot » essai en 2016, et d’un roman consacré aux Gilets jaunes, « La Fièvre », paru en 2020.

A propos d’Olivier Berruyer :

Diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances et de l’EM-Lyon, Olivier Berruyer est actuaire, profession chargée de la gestion du risque dans l’assurance et la finance, dont il a été membre de ce qui est un équivalent du « Conseil de l’Ordre » durant 4 ans.

En 2011, il a modestement lancé le site « Les Crises » pour partager analyses, informations et indignations, sur divers sujets, d’économie en premier lieu, puis de géopolitique, et de politique en général, de sorte à inciter le débat et une recherche collaborative avec les lecteurs.

En 2021, Olivier Berruyer a fondé le site « Elucid » qui se donne comme mission de transmettre les connaissances fondamentales pour redonner le pouvoir aux citoyens, et offre des clés de compréhension essentielles pour décrypter l’actualité avec nuance et hauteur de vue.

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA

https://www.les-crises.fr/pression-censure-et-soumission-le-declin-des-grands-medias-aude-lancelin/

https://elucid.media/democratie/pression-censure-les-coulisses-des-grands-medias-aude-lancelin

[1] PRESSIONS, CENSURE : LES COULISSES DES GRANDS MÉDIAS – Aude Lancelin – ÉLUCID / YouTube

