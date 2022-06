Covid-19 : le Pass sanitaire européen pourrait être prolongé jusqu’en juin 2023. Virginie Joron, députée européenne saisit la médiatrice européenne !

Les députés européens devraient approuver, le 23 juin, la prolongation pendant une année supplémentaire du certificat Covid européen. Alors qu’il devait expirer cet été, le certificat Covid numérique de l’Union européenne (UE) va être prolongé d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2023. Le Parlement européen s’est prononcé en faveur de la mesure le jeudi 5 mai 2022.

Time : 1 mn 13 / [1/3]

Pass sanitaire jusqu’en juin 2023 : Virginie Joron saisit la médiatrice européenne !

« À la base, c’était un dispositif exceptionnel car il atteint les libertés individuelles. La Commission européenne ne donne pas d’étude scientifique pour justifier ce qu’elle avance », tonne Virginie Joron. L’élue dénonce également le fait que la consultation publique, qui a recueilli près de 400 000 avis en ligne, n’ait « pas été davantage prise en compte ».

Les Européens n’en ont pas fini avec le fameux Pass sanitaire. Alors qu’il devait être porté au vote au début du mois de juin, ce vote de prolongation du Pass sanitaire a été repoussée au 23 juin. Il prolongera donc une série de mesures coercitives pour pouvoir se déplacer et travailler au sein de l’espace européen. C’est ce qui a été dénoncé par la députée française au parlement européen, Virginie Joron, qui ne cesse d’alerter sur les décisions de l’Union européenne depuis plusieurs mois.

La députée a rappelé que ce « dispositif exceptionnel » devait se terminer le 30 juin prochain alors que la commission veut le prolonger jusqu’au 30 juin 2023 « alors que les risques et l’urgence pandémiques sont aujourd’hui très discutables ». Virginie Joron revient également sur une consultation publique à l’attention des peuples européens au mois de février dernier, censée recueillir l’avis de ces mêmes européens sur le fonctionnement et l’attrait des institutions européennes : plus de 385 000 personnes se sont exprimées et sont majoritairement contre la prolongation du QR Code.

Twitte [https://twitter.com/v_joron/status/1527205555059793920/photo/2]

Time : 10 mn 03 / [2/3]

Le Pass sanitaire prolongé dans l’Union Européenne dès cet été.

Avec : André Bercoff et Virginie Joron.

Les Européens vont-ils devoir s’habituer à voyager munis du Pass sanitaire encore de longs mois ? Dans un communiqué, la Commission européenne propose de prolonger d’un an le sésame à l’échelle du continent. Actuellement, le texte en vigueur court jusqu’au 30 juin 2022. La Commission envisage de le garder en place jusqu’en juin 2023.

Selon la Commission, les très nombreux cas de Covid-19 en Europe, même s’ils sont en baisse, font peser un risque pour l’avenir. « À ce stade, il est impossible de déterminer l’incidence d’une augmentation possible des infections au second semestre 2022 », assure-t-elle, pointant aussi la crainte de l’apparition de nouveaux variants, potentiellement plus contagieux ou résistants à l’immunité.

En revanche, la Commission entend modifier le règlement du Pass sanitaire. Certains tests antigéniques seront désormais intégrés, tandis que les Européens participant à des essais cliniques de vaccins contre le Covid-19 en bénéficieront également.

Le Pass sanitaire de l’Union européenne permet aux voyageurs des États membres de circuler entre les territoires qui imposent cette mesure.

En France, toute personne disposant d’un Pass sanitaire puis vaccinal pouvait en obtenir une version « convertie » au format européen.

« C’est un outil à la disposition de chacun des Etats membres », décrit l’eurodéputée Renew Fabienne Keller.

Il y a plusieurs façons d’obtenir ce Pass européen : avoir été vacciné et présenter un schéma vaccinal complet, disposer d’un test négatif récent, ou s’être rétabli du Covid-19. Le texte adopté par le Parlement européen le 4 mai prévoit que les personnes participant aux essais cliniques des nouveaux vaccins auront aussi droit à ce certificat Covid.

Le cadre juridique permettant d’imposer un tel sésame prend, en l’état actuel de la législation, fin le 31 juillet. Mais cette échéance pourrait être repoussée. Un nouveau projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 22 juin, car le gouvernement compte notamment conserver les systèmes d’information pour le traçage de l’épidémie et se garder la possibilité de maintenir certaines mesures, a indiqué ce mercredi sa porte-parole, Olivia Grégoire.

Time : 21 mn 06 / [3/3]

Table ronde avec la députée européenne Virginie Joron et la bio-staticienne Christine Cotton au Parlement européen, le 6 juin 2022, consacrée à un point de situation sur le Covid et la dictature sanitaire. Episode 1 : le Pass sanitaire européen et son renouvellement le 23 juin 2022.

Source :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_744

https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/le-certificat-covid-de-lue-prolonge-dun-an/

https://www.europarl.europa.eu/sedcms/documents/PRIORITY_INFO/609/SYN_POJ_June%20II_BRU_FR.pdf

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr

https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-le-pass-sanitaire-europeen-contre-le-coronavirus-pourrait-etre-prolonge-jusqu-en-juin-2023-par-la-commission-2209079.html

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220429IPR28225/certificat-covid-de-l-ue-le-parlement-en-faveur-d-une-prolongation-d-un-an

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Prolongation-du-reglement-sur-le-certificat-COVID-numerique-de-lUE/feedback_fr?p_id=27926341

https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-le-passe-sanitaire-europeen-va-t-il-vraiment-etre-prolonge-pendant-un-an-08-06-2022-M7ON4NUS7FGEJL2OZ6HAGX5ZDU.php

Article :

Nicolas Berrod / Le Parisien

I.N / TF1 Info

Vidéo :

[1] Pass sanitaire jusqu’en juin 2023 : Virginie Joron saisit la médiatrice européenne ! – Virginie Joron / YouTube

[2] Le pass sanitaire prolongé dans l’Union Européenne dès cet été – Sud Radio / YouTube

[3] Le passe sanitaire européen prolongé le 23 juin – Le Courrier des Stratèges / Odysee

Photo :

Pour illustration

