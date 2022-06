Russie – Ukraine : « Nous poursuivons une voie qui pourrait mener à une guerre nucléaire », Richard H. Black, ancien colonel et sénateur américain

Time : 1 h 10 [Vostvfr] / [1/1]

Le colonel américain Richard H. Black commente longuement les approches diamétralement opposées des Russes et des Américains concernant la guerre. Il démontre, par les faits, ce qui est réellement en jeu dans la guerre en Ukraine. Il nous met également en garde contre le risque d’une troisième guerre mondiale.

Transcription de la vidéo :

Mike Billington : Bonjour, voici Mike Billington avec « Executive Intelligence Review » et « l’Institut Schiller ». Je suis ici aujourd’hui avec le colonel Richard Black, le sénateur Richard Black, qui, après avoir servi 31 ans dans les Marines et dans l’armée, a ensuite servi à la Chambre des délégués de Virginie de 1998 à 2006 et au Sénat de Virginie de 2012 à 2020. Je vais aussi permettre au colonel Black de décrire lui-même son service militaire.

Alors, colonel Black, bienvenue. Avec la guerre de substitution des États-Unis et du Royaume-Uni et de l’OTAN avec la Russie, qui se déroule en Ukraine, et la guerre économique menée directement contre la Russie, cela s’est accompagné d’une guerre de l’information destinée à diaboliser la Russie et en particulier le président Vladimir Poutine. Un thème récurrent est que l’armée russe mène des campagnes impitoyables de meurtres contre des civils et de destruction de zones résidentielles, faisant souvent référence aux opérations militaires russes en Syrie, affirmant qu’elles avaient fait la même chose en Syrie, en particulier contre Alep. Ce sont soi-disant des exemples de leurs crimes de guerre et de leurs crimes contre l’humanité.

Vous avez été un porte-parole international de premier plan pendant de nombreuses années, exposant les mensonges sur ce qui s’est passé en Syrie et la guerre contre la Syrie. Alors tout d’abord, permettez-moi de demander : comment et pourquoi la Russie s’est-elle impliquée militairement en Syrie ? Et en quoi cela contraste-t-il avec la justification supposée des États-Unis et de l’OTAN pour leur intervention militaire en Syrie ?

Richard Black : Eh bien, permettez-moi de commencer, si je peux, en disant à nos auditeurs que je suis très patriotique : je me suis porté volontaire pour rejoindre les Marines et je me suis porté volontaire pour aller au Vietnam. J’ai combattu dans la campagne marine la plus sanglante de toute la guerre. Et j’étais pilote d’hélicoptère qui a effectué 269 missions de combat. Mon avion a été touché par des tirs au sol lors de quatre missions. J’ai ensuite combattu sur le terrain avec la Première Division des Marines, et au cours de l’une des 70 patrouilles de combat que j’ai effectuées, mon radioman a été tué et j’ai été blessé alors que nous attaquions et essayions de sauver un avant-poste des Marines encerclé.

Je suis donc très pro-américain. En fait, je faisais partie de l’OTAN et j’étais prêt à mourir en Allemagne, pour me défendre contre une attaque de l’Union soviétique.

Mais la Russie n’est pas du tout l’Union soviétique. Les gens ne comprennent pas cela parce que les médias ne l’ont pas dit clairement. Mais la Russie n’est pas un État communiste ; l’Union soviétique était un État communiste.

Maintenant, l’une des choses que j’ai vues revendiquée, cela a été particulièrement irritant pour moi en raison de mon expérience avec la Syrie : j’ai été dans la ville d’Alep. La ville d’Alep est la plus grande ville de Syrie, ou du moins c’était le cas avant le début de la guerre. Et il y a eu une bataille énorme. Certains l’appellent le « Stalingrad de la guerre syrienne », ce qui n’est pas une mauvaise comparaison. Ce fut une bataille terriblement amère qui s’est poursuivie de 2012 à 2016. Au cours des combats urbains, toutes les forces qui combattent sont forcées de détruire des bâtiments. Les bâtiments sont détruits à grande échelle. Et cela se produit chaque fois que vous avez un combat urbain. J’ai donc marché dans les rues d’Alep, alors que les combats étaient encore en cours. J’ai regardé de l’autre côté, à travers une fente dans les sacs de sable du territoire contrôlé par l’ennemi ; Je me suis tenu sur des chars qui ont explosé et ce genre de choses.

Ce que je sais, et je peux vous dire à propos d’Alep, c’est que la Russie était extrêmement réticente à s’impliquer dans les combats en Syrie. La guerre a commencé en 2011, lorsque les États-Unis ont débarqué des agents du renseignement central pour commencer à se coordonner avec Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes. Et nous étions des partisans inébranlables d’Al-Qaïda, avant le début officiel de la guerre . Nous sommes des partisans d’Al-Qaïda aujourd’hui, où ils sont embouteillés dans la province d’Idlib. La CIA les a équipés dans le cadre de l’opération secrète « Timber Sycamore ». Nous leur avons donné toutes leurs armes antichars, tous leurs missiles antiaériens. Et Al-Qaïda a toujours été notre force par procuration sur le terrain. Avec l’Etat islamique, ils ont mené à bien la mission des États-Unis, avec un grand nombre d’affiliés qui sont vraiment interchangeables. Vous avez les soldats de l’Armée syrienne libre qui passent de l’EI à Al-Qaïda en passant par l’Armée syrienne libre, de manière assez fluide. Et donc nous avons commencé cette guerre.

Mais les États-Unis ont une politique stratégique consistant à utiliser des mandataires pour s’engager dans la guerre.

Et notre objectif était de renverser le gouvernement légitime de la Syrie, et pour ce faire, nous avons employé des soldats par procuration qui étaient les plus vils de tous les terroristes.

Quelque chose de très similaire se passe en ce moment en Ukraine.

Mais pour en revenir à Alep, l’armée syrienne, avec le Hezbollah, a été très efficace ; il y avait aussi des troupes organisées par l’Iran, mais c’était à peu près un spectacle syrien, certainement dirigé par des généraux syriens. Et ils ont mené ce combat urbain acharné, très brutal, très meurtrier. Et ils l’avaient combattu pendant quatre ans, avant que la Russie ne se joigne à la bataille. Ainsi, après quatre ans, la ville d’Alep a subi d’énormes destructions. Et à ce moment-là, les Russes, à l’invitation du gouvernement légitime de la Syrie, sont entrés en guerre. Mais contrairement à beaucoup de reportages dans les médias, ils ne sont pas entrés en guerre en tant que force terrestre. Maintenant, ils avaient quelques petites forces terrestres. Ils avaient la police militaire, quelques unités d’artillerie, quelques gens des opérations spéciales, et un certain nombre de conseillers quelque chose dans le genre. Mais ils n’étaient pas une force terrestre significative.

D’autre part, ils étaient une force aérienne importante et très efficace, qui complétait l’armée de l’air syrienne. Mais ce n’est vraiment que la dernière année de la guerre, la bataille d’Alep, juste la dernière année, qu’ils sont entrés et que leur puissance aérienne a été très efficace. Et à ce moment-là, les Syriens avaient assez bien usé les forces terroristes. Et l’aide russe a pu faire pencher la balance, et Alep a été la grande victoire de toute la guerre syrienne.

Mais blâmer les Russes pour la destruction massive qui a eu lieu à Alep, c’est bizarre : parce qu’ils n’étaient pas là, ils n’étaient même pas présents quand cela s’est produit. Donc, c’est simplement une autre partie du récit de propagande, qui a été très efficace pour l’Occident, diabolisant la Russie et faisant des affirmations qui n’ont aucune substance. Mais les gens ne se souviennent pas de l’histoire de ces choses – elles sont plutôt complexes. Donc, non : la Russie n’était en aucun cas responsable de la destruction massive de la ville d’Alep.

Mike Billington : Comment compareriez-vous les méthodes de guerre suivies par la Russie, par rapport aux forces américaines et alliées en Syrie ?

Richard Black : Eh bien, tout d’abord, l’implication américaine, la guerre des États-Unis contre la Syrie, est une guerre d’agression. Nous avons mis en place un centre d’activités spéciales de la CIA très secrète – ce sont un peu les gars de James Bond de la Cia, totalement machiavéliques ; ils feront n’importe quoi, il n’y a pas de retenues interdites avec ces gars-là . Nous les avons envoyés dans ce pays et nous avons commencé la guerre en Syrie. La guerre n’existait pas jusqu’à ce que nous envoyions la CIA se coordonner avec les éléments d’Al-Qaïda. Nous avons donc commencé la guerre et nous n’avons pas été invités en Syrie.

En fait, les États-Unis se sont emparés de deux parties importantes de la Syrie. L’une est une partie très importante, l’Euphrate, creuse environ un tiers de la partie nord de la Syrie : les États-Unis ont envahi cette partie. En fait, nous avons mis des troupes sur le terrain, illégalement – contre tout droit international standard de la guerre – c’était juste une saisie. Et c’est quelque chose qui a été mentionné par John Kerry, qui était alors secrétaire d’État, et il était frustré par la formidable victoire des forces armées syriennes contre Al-Qaïda et ISIS. Et il a dit, eh bien, nous devons probablement passer au plan B. Il n’a pas annoncé ce qu’était le plan B, mais il s’est déroulé au fil du temps : le plan B était la saisie américaine de cette partie nord de la Syrie. L’importance de prendre cette partie de la Syrie est qu’elle est le grenier à blé pour tout le peuple syrien. C’est là que le blé – la Syrie avait en fait un excédent de blé important et les gens étaient très bien nourris en Syrie, avant la guerre. Nous voulions enlever le blé, provoquer la famine parmi le peuple syrien.

L’autre chose que nous avons pu faire, c’est de saisir la majeure partie des champs de pétrole et de gaz naturel. Ceux-ci ont également été produits dans cette partie nord-est au-delà de l’Euphrate. Et l’idée était qu’en volant le pétrole puis le gaz, nous serions en mesure de fermer le système de transport, et en même temps, pendant les hivers syriens, nous pourrions geler à mort la population civile syrienne, qui dans de nombreux cas vivait dans les décombres, où ces armées terroristes, avec des divisions mécanisées avaient attaqué et tout simplement détruit totalement ces villes. Et cela a laissé les gens vivre dans de petites poches de décombres.

Nous voulions faire mourir de faim et nous voulions geler à mort le peuple syrien, et c’était le plan B.

Maintenant, nous sommes devenus frustrés à un moment donné que d’une manière ou d’une autre ces Syriens, ces satanés Syriens – un petit pays minuscule -, et pourquoi ces gens sont-ils résilients ? Ils se battent contre les deux tiers de toute la force militaire et industrielle du monde. Comment une nation de 23 millions d’habitants peut-elle résister à cela pendant plus d’une décennie ? Et donc nous avons décidé que nous devions agir sinon nous allions perdre totalement la Syrie. C’est ainsi que le Congrès américain a imposé les sanctions César. Les sanctions César ont été les sanctions les plus brutales jamais imposées à une nation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sanctions (contre l’Allemagne nazie) n’étaient pas aussi barbares qu’elles le sont aujourd’hui contre la Syrie.

Nous n’étions pas en guerre avec la Syrie ! Et pourtant, nous avions imposé un blocus naval contre le pays. Nous avons dévalué leur monnaie via le système SWIFT pour les paiements internationaux, ce qui les a empêchés d’acheter des médicaments. Il y avait donc des femmes syriennes qui contractaient un cancer du sein, et qui en mouraient faute de médicaments. Dans ce pays où le cancer du sein est devenu relativement traitable, nous avons coupé les fournitures médicales pour que les femmes en Syrie meurent du cancer du sein parce qu’elles ne pouvaient pas obtenir les médicaments, parce que nous claquons leur argent à travers le système SWIFT.

L’une des dernières choses que nous avons faites et les preuves sont vagues à ce sujet, mais il y a eu une mystérieuse explosion dans le port au Liban, et c’était une explosion massive d’un navire chargé d’engrais au nitrate d’ammonium. Il a tué des centaines de Libanais. Il a blessé des milliers et des milliers de personnes, détruit l’économie du Liban. Et, plus important encore, il a détruit le système bancaire du Liban, qui était l’une des rares bouées de sauvetage restantes à la Syrie. Je ne pense pas que cette explosion soit accidentelle . Je pense que cela a été orchestré, et je soupçonne que la CIA était au courant du pays qui a mené cette action pour détruire le port de Beyrouth.

Mais tout au long de cette guerre, nous utilisons machiavéliquement une force et une violence illimitées. Et en même temps, nous contrôlons les médias mondiaux, là où nous effaçons toutes les discussions sur ce qui se passe vraiment. Donc, pour l’homme ou la femme dans la rue, ils pensent que les choses vont bien. Tout est fait pour des raisons altruistes, mais ce n’est pas le cas.

Mike Billington : Une partie de votre service militaire était en tant qu’officier du « JAG » (Judge Advocate General), et pendant un certain temps, vous avez été le chef de la division du droit pénal de l’armée au Pentagone. Et dans cette optique, que voyez-vous de la façon dont ces sanctions César – comment les considéreriez-vous du point de vue du droit international et du droit militaire ?

Richard Black : Eh bien, maintenant, je n’étais pas l’expert en droit international. J’étais l’expert en droit criminel. Mais je dirais que faire la guerre à une population civile est un crime d’une grande importance dans le droit de la guerre.

L’une des choses que nous avons faites en nous alliant avec Al-Qaïda, et de temps en temps avec Daech ; je veux dire, nous avons combattu Daech d’une manière très sérieuse, mais en même temps, nous nous en sommes servis souvent pour les utiliser contre le gouvernement syrien. C’est donc une sorte d’amour-haine. Mais nous avons toujours travaillé avec les terroristes. Ils étaient le noyau (de notre action).

L’une des politiques qui a été suivie était que sous cette version extrême de l’islam, ce wahhabisme, il y avait cette notion que vous possédez une femme que vous saisissez avec votre bras droit fort au combat. Et cela remonte au 8ème siècle. Et donc nous avons facilité le mouvement des terroristes islamiques de 100 pays, et ils sont venus et ils ont rejoint ISIS, ils ont rejoint Al-Qaïda, ils ont rejoint l’Armée syrienne libre… Et l’une des choses qu’elles savaient quand elles sont arrivées, c’est qu’elles avaient légalement le droit d’assassiner les maris – je ne parle pas des militaires, je parle des civils – elles pouvaient assassiner les maris, elles pouvaient les tuer, puis elles pouvaient posséder leurs femmes et leurs enfants. Et ils l’ont fait en grand nombre.

Et donc il y a eu une campagne de viol, c’était une campagne organisée de viol à travers la nation syrienne. Et il y avait en fait des marchés d’esclaves qui ont surgi dans certaines de ces régions rebelles où ils avaient en fait des listes de prix des différentes femmes. Curieusement, les prix les plus élevés sont allés aux plus jeunes enfants, car il y avait un grand nombre de pédophiles. Et les pédophiles voulaient posséder de jeunes enfants, parce qu’en vertu des lois qui étaient appliquées, ils étaient autorisés à violer ces enfants à plusieurs reprises. Ils ont pu violer les veuves des soldats tués ou des civils tués, les posséder, les acheter et les vendre entre eux. Cela a continué.

Je ne dis pas que la CIA a créé cette politique, mais ils ont compris que c’était une politique répandue, et ils l’ont tolérée. Ils ne l’ont jamais critiqué de quelque façon que ce soit.

C’était si grave que j’en ai parlé avec le président Assad, qui m’a dit qu’ils étaient dans le processus – lors de ma visite en 2016 ; j’étais dans un certain nombre de zones de combat, et dans la capitale. Et j’ai rencontré le président, et il m’a dit qu’à ce moment-là, ils travaillaient sur une législation au parlement, pour changer la loi sur la citoyenneté. Ils avaient toujours suivi la loi islamique, qui était qu’une citoyenneté d’enfant dérivait du père. Mais il y avait tellement de dizaines, de centaines de milliers de femmes syriennes fécondées par ces terroristes qui ont été importées en Syrie, qu’il a fallu changer la loi, pour qu’elles aient la citoyenneté syrienne et qu’elles n’aient pas à être rendues à leur père Daech en Arabie saoudite ou en Tunisie. Ils pourraient être conservés en Syrie. Et j’ai vérifié plus tard et cette loi a été adoptée et mise en œuvre.

Mais cela montre juste la cruauté totale. Lorsque nous menons ces guerres, nous n’avons aucune limite à la cruauté et à l’inhumanité que nous sommes prêts à imposer au peuple, à le faire souffrir, de sorte que cela se traduira d’une manière ou d’une autre par le renversement du gouvernement, et peut-être en prenant leur pétrole, en prenant leurs ressources.

Mike Billington : Clairement, que pensez-vous de la politique contre la Russie aujourd’hui, poursuivie par l’administration actuelle ?

Richard Black : Oui. Oui. Vous savez, la Russie est, peut-être, plus bénie avec des ressources naturelles que toute autre nation sur Terre. Ils sont un important producteur de céréales, de pétrole, d’aluminium, d’engrais, d’un nombre immense de choses qui sont liées à l’ensemble de l’économie mondiale. Et il ne fait aucun doute qu’il y a des gens qui regardent cela et disent : « Si nous pouvions d’une manière ou d’une autre briser la Russie elle-même, il y aurait des fortunes à faire, là où des trillionaires seront créés par dizaines ». Et il y a une certaine attirance à cela. Vous avez certainement déjà vu une partie de cela se produire, avec des intérêts étrangers prenant le contrôle de l’Ukraine et prenant leurs vastes ressources.

Mais, nous avons commencé une poussée vers la Russie, presque immédiatement après la dissolution de l’Union soviétique en 1991. L’Union soviétique s’est dissoute, le Pacte de Varsovie s’est dissous. Et malheureusement, l’une des grandes tragédies de l’histoire est que nous n’avons pas réussi à dissoudre l’OTAN. Le seul but de l’OTAN était de se défendre contre l’Union soviétique. L’Union soviétique n’existait plus. L’OTAN s’est rapprochée du Pacte de Varsovie. Le Pacte de Varsovie avait disparu ; il n’existait plus. Il n’y avait aucun but à ce que l’OTAN continue d’exister. Cependant, nous l’avons conservé, et il ne pouvait exister que s’il avait un ennemi. La Russie cherchait désespérément à faire partie de l’Occident.

J’ai rencontré le chef de Gazprom, la plus grande entreprise de Russie, et c’était peu de temps après la disparition de l’Union soviétique, et il m’a décrit comment ils luttaient pour que leurs médias soient aussi libres qu’en Occident. Et ils nous percevaient comme étant beaucoup plus libres et ouverts que nous ne l’étions. Et il a dit, vous savez, nous avons ce problème parce que nous avons ce soulèvement en Tchétchénie, qui fait partie de la Russie. Et il a dit que les rebelles tchétchènes envoient des vidéos à la télévision russe et que nous les diffusons à la télévision russe, parce que c’est ainsi que fonctionne la liberté d’expression.

Et j’ai dit : « Tu plaisantes avec moi ? » J’ai dit : « Vous publiez les films de propagande ennemie ? » Il a dit : « Oui. » Il a dit : « N’est-ce pas comme ça que vous le faites aux États-Unis ? » Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons pris la tête de l’Associated Press et nous l’avons chargé de la censure en temps de guerre, et c’était très strict. »

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont ils luttaient. Ils sont passés d’un pays officiellement athée à l’endroit où ils sont devenus la grande nation la plus christianisée d’Europe, et de loin. Non seulement le peuple était le peuple, le peuple le plus christianisé de tous les grands pays d’Europe, mais le gouvernement lui-même était très favorable à l’Église, à la foi chrétienne. Ils ont modifié leur Constitution pour dire que le mariage était l’union d’un homme et d’une femme. Ils sont devenus très restrictifs sur la pratique de l’avortement. Ils ont mis fin à la pratique des adoptions à l’étranger, où certaines personnes se rendaient en Russie et adoptaient des petits garçons à des fins immorales. Ils sont donc devenus une culture totalement différente.

Quoi qu’il en soit, les États-Unis ont cette stratégie de longue date, cette stratégie politico-militaire, d’expansion de l’empire. Nous l’avons fait au Moyen-Orient, où nous avons tenté de créer un empire néocolonial massif. C’est devenu plutôt effiloché. Les gens n’en voulaient pas. Et il semble être voué à l’extinction un jour, mais cela pourrait durer encore 100 ans. Mais quoi qu’il en soit, nous essayons de faire quelque chose de similaire, alors que nous roulons vers l’Est, pratiquement jusqu’à la frontière russe.

Mike Billington : Donc, la position des États-Unis et du Royaume-Uni sur la guerre en Ukraine, juste au cours de ces dernières semaines, est devenue non seulement un soutien à la guerre, mais la victoire à tout prix. Cela a été déclaré par le secrétaire à la Défense Austin et d’autres. Et ils injectent d’énormes quantités d’armes de guerre non seulement défensives mais offensives au régime de Kiev. Quelles sont, selon vous, les conséquences de cette politique ?

Richard Black : Je pense qu’un nombre énorme de soldats ukrainiens innocents meurent inutilement. Beaucoup de soldats russes mourront inutilement. Ce sont des enfants. Vous savez, les enfants partent à la guerre. Je suis parti à la guerre quand j’étais enfant. Vous pensez que tout ce que fait votre pays, à tort ou à raison, est bien. Cela me brise le cœur, quand je regarde les visages de jeunes garçons russes, qui ont été abattus – dans certains cas très criminellement par les forces ukrainiennes. Et de même, je vois des jeunes hommes ukrainiens, qui sont massacrés sur le champ de bataille.

On s’en fiche ! Les États-Unis et l’OTAN, nous ne nous soucions pas du nombre d’Ukrainiens qui meurent. Ni les civils, ni les femmes, ni les enfants, ni les soldats, nous nous en fichons. C’est devenu un grand match de football. Vous savez, nous avons notre équipe. Ils ont leur équipe, rah rah. Nous voulons obtenir le plus gros score et l’augmenter. Et, vous savez, nous ne nous soucions pas du nombre de nos joueurs qui sont paralysés sur le terrain de jeu, tant que nous gagnons.

Maintenant, nous expédions des quantités fantastiques d’armes, et cela a servi la cause de « Raytheon », qui fabrique des missiles, et Northrop Grumman, qui fabrique des avions et des missiles, toutes ces industries de défense sont devenues extrêmement gonflées avec l’argent des contribuables. Je ne pense pas que cela finira par changer le résultat. Je pense que la Russie l’emportera. Les Ukrainiens sont dans une position stratégique très délicate à l’Est.

Mais si vous regardez la façon dont cela s’est déroulé, le président Poutine a fait un effort désespéré pour arrêter la marche vers la guerre en décembre 2021. Il est allé jusqu’à mettre des propositions écrites spécifiques sur la table avec l’OTAN, des propositions de paix pour désamorcer ce qui se passait. Parce qu’à ce stade, l’Ukraine massait des troupes pour attaquer le Donbass. Et donc, il essayait d’éviter cela. Il ne voulait pas la guerre. Et l’OTAN l’a simplement fait sauter, l’a simplement rejeté ; je ne l’ai jamais pris au sérieux, je n’ai jamais entamé de négociations sérieuses.

À ce moment-là, Poutine voyant que des Ukrainiens armés, avec des armes pour tuer les troupes russes étaient littéralement à leurs frontières, a décidé qu’il devait frapper en premier. Maintenant, vous pouviez voir, que ce n’était pas une attaque planifiée à l’avance. Ce n’était pas comme l’attaque d’Hitler en Pologne, où la règle de base standard est que vous avez toujours un avantage de 3 contre 1 lorsque vous êtes l’attaquant. Vous devez masser trois fois plus de chars, d’artillerie, d’avions et d’hommes que l’autre partie. En fait, quand la Russie est entrée, ils sont entrés avec ce qu’ils avaient, ce qu’ils pouvaient bricoler à court préavis. Et ils étaient dépassés en nombre par les forces ukrainiennes. Les forces ukrainiennes en avaient environ 250 000. Les Russes en avaient peut-être 160 000. Donc, au lieu d’en avoir trois fois plus, ils avaient en fait moins de troupes que les Ukrainiens. Mais ils ont été forcés d’attaquer, d’essayer de devancer la bataille qui se profilait, où les Ukrainiens avaient massé ces forces contre le Donbass.

Maintenant, le Donbass est adjacent à la Russie. C’est une partie de l’Ukraine qui ne s’est pas jointe au gouvernement révolutionnaire qui a mené le coup d’État en 2014 et renversé le gouvernement de l’Ukraine. Ils ont refusé de faire partie du nouveau gouvernement révolutionnaire de l’Ukraine. C’est ainsi qu’ils ont déclaré leur indépendance. Et l’Ukraine avait massé cette énorme armée pour attaquer le Donbass. Et donc la Russie a été forcée d’entrer pour prévenir cette attaque planifiée par l’Ukraine. Et vous pouviez voir que la Russie espérait beaucoup pouvoir mener cette opération spéciale sans causer indûment des pertes aux Ukrainiens, parce qu’ils pensaient aux Ukrainiens, ou du moins ils pensaient aux Ukrainiens comme des frères slaves ; qu’ils voulaient avoir de bonnes relations. Mais il y a une photo célèbre avec un char russe, qui avait été arrêté par un rassemblement de peut-être 40 civils qui venaient de sortir sur la route et de bloquer la route et le char s’est arrêté. Je peux vous dire qu’au Vietnam, si nous avions eu un groupe de personnes qui se seraient mises en travers du chemin d’un char américain, ce char n’aurait pas ralenti, le moins du monde ! Il n’aurait pas klaxonné, il n’aurait rien fait ; n’aurait pas tiré un coup de semonce. Cela aurait continué. Et je pense que c’est plus typique – je ne critique pas les Américains. J’étais là et je me battais, et j’aurais probablement conduit le char directement à travers moi-même.

Mais ce que je dis, c’est que les règles d’engagement pour les Russes étaient très, très prudentes. Ils ne voulaient pas créer beaucoup de haine et d’animosité. Les Russes ne sont pas entrés – ils n’ont pas bombardé le système électrique, les systèmes médiatiques, les systèmes d’eau, les ponts et ainsi de suite. Ils ont essayé de maintenir l’infrastructure de l’Ukraine en bon état parce qu’ils voulaient qu’elle revienne. Ils voulaient juste que ce soit fini et que cela revienne à la normale. Ça n’a pas marché. Les Ukrainiens, la résistance a été étonnamment dure. Les soldats ukrainiens se sont battus avec beaucoup, beaucoup de bravoure, beaucoup d’héroïsme. Et donc maintenant, le jeu a été amélioré et c’est devenu beaucoup plus sérieux.

Mais c’est incroyable de regarder et de voir que la Russie domine l’air. Ils n’ont pas assommé les systèmes ferroviaires. Ils n’ont pas démoli les centrales électriques. Ils n’ont pas assommé tant de choses. Ils n’ont jamais bombardé les bâtiments du centre de Kiev, la capitale de l’Ukraine ; ils n’ont pas bombardé les bâtiments où se réunit le parlement. Ils ont été incroyablement réservés à propos de ces choses, espérant contre tout espoir que la paix pourrait être atteinte.

Mais je ne pense pas que l’Ukraine ait quoi que ce soit à voir avec la décision de paix ou de guerre.

Je pense que la décision concernant la paix ou la guerre est prise à Washington, D.C.

Tant que nous voulons que la guerre continue, nous mènerons cette guerre, en utilisant les Ukrainiens comme mandataires, et nous la combattrons jusqu’à la dernière mort ukrainienne.

La guerre contre la Russie : « Nous avons commencé une poussée vers la Russie, presque immédiatement après la dissolution de l’Union soviétique en 1991. L’Union soviétique s’est dissoute, le Pacte de Varsovie s’est dissous. Et malheureusement, l’une des grandes tragédies de l’histoire est que nous n’avons pas réussi à dissoudre l’OTAN. Le seul but de l’OTAN était de se défendre contre l’Union soviétique. L’Union soviétique n’existait plus. L’OTAN s’est rapprochée du Pacte de Varsovie. Le Pacte de Varsovie avait disparu ; il n’existait plus. Il n’y avait aucun but à ce que l’OTAN continue d’exister. Cependant, nous l’avons conservé, et il ne pouvait exister que s’il avait un ennemi. »

Carte montrant l’élargissement de l’OTAN pour assiéger la Russie.

Mike Billington : Comment prévoyez-vous le potentiel d’une guerre éclatant directement entre les États-Unis et la Russie ? Et à quoi cela ressemblerait-il ?

Richard Black : Vous savez, si vous remontez à la Première Guerre mondiale en 1914, vous avez eu l’assassinat de l’archiduc d’Autriche-Hongrie. Lui et sa femme ont été tués. À la suite de la mort de ces deux personnes, vous avez eu un effet domino de toutes ces alliances, de la colère et de l’hystérie médiatique. Et avant la fin, je pense que 14 millions de personnes avaient été tuées. Il est toujours difficile d’obtenir des chiffres vrais, mais de toute façon, c’est un nombre énorme de millions de personnes qui sont mortes à la suite de cela.

Nous devons reconnaître le risque de jouer à ces jeux de poulet. Où, par exemple, les médias turcs viennent de publier un article disant qu’à Marioupol, où il y a eu un grand siège, les Russes ont finalement gagné. Le seul domaine qu’ils n’ont pas repris est cette formidable aciérie. Il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui sont terrés là-haut. Et maintenant, il est apparu qu’il y a apparemment 50 officiers supérieurs français, qui sont piégés dans cette usine sidérurgique avec les Ukrainiens. Les soldats français ont été sur le terrain pour se battre, dirigeant la bataille. Et cela a été gardé secret, ultra-secret, à cause des élections françaises qui viennent d’avoir lieu. Si les Français avaient su qu’il y avait un grand nombre d’officiers Français piégés et qui allaient probablement mourir dans cette aciérie, les élections se seraient déroulées dans l’autre sens : Marine Le Pen aurait gagné. Et donc il était très important que pour l’ensemble de l’État profond, qu’il ne soit pas révélé que ces officiers français étaient là.

Nous savons qu’il y a des officiers de l’OTAN qui sont présents sur le terrain en Ukraine en tant que conseillers, et cetera. Nous courons le risque. Maintenant, je suppose – et c’est une supposition, je pourrais me tromper – mais le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, le Moskva, a été coulé à la suite d’un tir de missiles antinavires. Je suppose que ces missiles, je pense qu’il y a de fortes chances qu’ils aient été tirés par les Français. Maintenant, je pourrais me tromper, mais ces missiles sont si ultra-sensibles et si dangereux pour nos navires, que je ne pense pas que l’OTAN ferait confiance aux Ukrainiens, ou à qui que ce soit d’autre. Je pense qu’ils doivent être maintenus sous le contrôle et les opérations de l’OTAN. Je pense donc que ce sont probablement les forces de l’OTAN qui ont coulé la Moskova.

Et vous pouvez voir que nous prenons ces mesures très imprudentes, et chaque fois que nous augmentons en quelque sorte la mise – il se trouve que je suis républicain – mais nous avons deux sénateurs américains républicains qui ont dit que : « Eh bien, nous pourrions juste avoir besoin d’utiliser des armes nucléaires contre la Russie ». C’est insensé. Je pense qu’il est important que les gens commencent à discuter de ce que signifierait une guerre thermonucléaire.

Maintenant, nous devons comprendre, nous pensons : « Oh, nous sommes grands, et nous sommes mauvais, et nous avons tout ce genre de choses. » La Russie est à peu près comparable aux États-Unis en matière de dissuasion nucléaire. Ils ont des missiles hypersoniques, que nous n’avons pas. Ils peuvent absolument échapper à toute détection en temps opportun, et ils peuvent tirer des missiles depuis la Russie et atteindre San Francisco, Los Angeles, Chicago, Detroit, Baltimore, Washington, D.C., New York.

Et si vous pensez juste à la Virginie, où je vis, s’il y avait une guerre nucléaire – et gardez à l’esprit, ils ont aussi une flotte très importante et efficace de sous-marins nucléaires qui se trouvent au large des côtes des États-Unis. Ils ont un grand nombre de missiles à ogive nucléaire, et ils peuvent échapper à toutes les défenses que nous avons. Donc, juste en Virginie, si vous regardez, toute la Virginie du Nord serait essentiellement anéantie. Il ne resterait pratiquement plus de vie humaine dans le comté de Loudoun, le comté de Prince William, le comté de Fairfax, Arlington, Alexandria. Le Pentagone se trouve dans le comté d’Arlington : le Pentagone serait simplement une masse incandescente de sable fondu. Il n’y aurait pas de vie humaine là-bas. Et il n’y aurait pas de vie humaine à plusieurs kilomètres à sa ronde. Juste de l’autre côté du Potomac, la capitale nationale, il ne resterait plus de vie dans la capitale nationale. Le Capitole disparaîtrait à jamais. Tous les monuments, toutes ces choses glorieuses, il ne resterait rien.

Si vous allez sur la côte de la Virginie, vous avez le chantier naval de Norfolk, vous avez le port de Norfolk. Vous avez la plus grande accumulation de puissance navale sur la surface de la Terre. C’est là que nous stationnons tous nos porte-avions, nos sous-marins nucléaires, toutes ces choses. Il ne resterait plus rien. Il ne resterait rien de ces industries du transport maritime là-bas.

Et vous pouvez continuer cela. Vous parlez de New York, probablement de la ville de New York elle-même, non seulement tout le monde serait tué, mais il serait probablement impossible pour les gens d’habiter La ville de New York pendant des centaines d’années après. Mais non seulement il cesserait d’être un lieu de vie humaine dynamique, mais probablement en sortant pendant peut-être un demi-millénaire, il ne récupérerait aucune sorte de civilisation.

Nous devons comprendre la gravité de ce que nous faisons. Peut-être que si c’était une question de vie ou de mort pour les États-Unis, ce qui se passe en Ukraine, ce serait une chose. Certes, lorsque l’Union soviétique a mis des missiles à Cuba, qui visaient les États-Unis, cela valait la peine de prendre le risque, car c’était juste à notre frontière et cela nous menaçait. Et c’était une bataille qui valait la peine d’être menée et un risque qui valait la peine d’être pris.

Les Russes sont exactement à l’image de cette situation, parce que pour eux, la vie de la Russie dépend de l’empêchement de l’OTAN d’avancer plus à droite en Ukraine, jusqu’à leurs frontières.

Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas mener cette guerre.

Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner cette guerre.

Donc, je pense, jouer avec cette escalade constante dans une guerre qui, vraiment, dans un endroit qui n’a aucune signification pour les Américains – l’Ukraine n’a pas de sens pour les Américains ; elle n’a aucun impact sur notre vie quotidienne. Et pourtant, nous jouons à ce jeu imprudent qui met en danger la vie de tous les peuples aux États-Unis et en Europe occidentale pour rien ! Juste absolument pour rien !

Mike Billington : De nombreux officiers subalternes comprennent certainement les conséquences que vous venez de décrire d’une manière plutôt époustouflante. Comment se fait-il que, alors que certains généraux s’expriment en Italie, en France, en Allemagne, avertissant que nous poursuivons une voie qui pourrait mener à une guerre nucléaire, pourquoi n’y a-t-il pas de telles voix de la part des officiers subalternes – à la retraite, peut-être – qui disent ce que vous dites ici aujourd’hui ?

Richard Black : Vous savez, il y a eu une énorme détérioration de la qualité des officiers subalternes, remontant aux années 1990. Nous avions de très, très bons officiers de drapeau, pendant que j’étais en service actif – je suis parti en 1994 – juste des gens de qualité supérieure. Mais ce qui s’est passé, c’est que par la suite, nous avons eu le président Clinton qui a pris le relais, plus tard, nous avons eu Obama. Nous avons Biden maintenant. Et ils appliquent un filtre politique très strict à leurs officiers militaires. Et nous avons maintenant des « yes men ». Ce ne sont pas des gens dont la dévotion principale est aux États-Unis et à leur peuple. Leur dévouement principal est à leur carrière et à leur capacité de réseauter avec d’autres officiers militaires à la retraite.

Il y a un réseau très solide qui peut placer des généraux militaires dans des groupes de réflexion, où ils promeuvent la guerre, dans des organisations comme « Raytheon » et « Northrop Grumman », et toutes ces opérations de défense, où ils peuvent monter à bord et des choses comme ça.

Il y a donc un prix assez personnel que vous payez pour dire : « Hé, arrêtez. La guerre n’est pas dans l’intérêt du peuple américain. » Si nous avions une meilleure qualité d’individu, nous aurions des gens avec le courage de dire : « Je me fiche de ce que cela me coûte personnellement. » Mais il est très difficile d’entrer dans les rangs supérieurs, si vous êtes un individu guidé par des principes, le patriotisme et le dévouement envers le peuple de cette nation. Ce n’est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Et à un moment donné, nous avons besoin d’un président qui va entrer et secouer l’arbre, et faire tomber beaucoup de ces gens, parce qu’ils sont dangereux. Ils sont très dangereux pour l’Amérique.

Mike Billington : Helga Zepp-LaRouche et l’Institut Schiller ont une pétition – et nous avons tenu une conférence le 9 avril sur le même thème – que la seule façon d’arrêter vraiment cette descente aux enfers et dans un holocauste nucléaire potentiel est pour une nouvelle paix de Westphalie. Dans ce cas, une conférence internationale pour sécuriser une nouvelle architecture de sécurité et une nouvelle architecture de développement, le droit au développement pour tous les pays. Et comme la paix de Westphalie, dans laquelle toutes les parties s’assoient ensemble, reconnaissent leurs intérêts, leurs intérêts souverains, y compris les intérêts souverains des autres, et pardonnent tous les crimes passés. Tout ce qui n’est pas le cas va maintenir cette division du monde en blocs belligérants. Tout comme j’ai demandé ce qui empêche les généraux de s’exprimer, pourquoi et que faudra-t-il faire pour que les Américains reconnaissent que nous pouvons, et devons, nous asseoir avec les Russes, et avec les Chinois, et avec toutes les autres nations et établir un monde véritable et juste basé sur la dignité de l’homme et le droit au développement et à la sécurité ?

Richard Black : Je pense, malheureusement, qu’il va falloir qu’il y ait une énorme douleur pour conduire cela, tout comme il y en a eu avec la paix de Westphalie. Une guerre nucléaire le ferait ; un cataclysme économique d’une ampleur sans précédent, résultant de l’impression débridée de monnaie dans laquelle nous nous sommes engagés au cours des 20 dernières années, il y a des choses qui pourraient y parvenir. Mais à ce stade, les médias ont été si totalement censurés et si biaisés que le peuple américain n’a vraiment aucune perception de la nécessité de quoi que ce soit de ce genre. Ça va être difficile.

Vous savez, voici quelque chose d’intéressant qui s’est produit. Ici, dans ce pays, on pourrait penser que le monde entier est contre la Russie. Ce n’est pas le cas. En fait, il y a de grands pays du monde qui penchent vers la Russie dans cette guerre, à commencer par la Chine, mais ensuite le Brésil, vous avez l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite – un large éventail de pays . L’Inde soutient énormément la Russie. L’idée que d’une manière ou d’une autre nous avons cette cause extrêmement juste, cela ne frappe pas une grande partie du monde qu’elle est juste, et une grande partie du monde n’accepte pas la dernière propagande sur les crimes de guerre : cette chose à propos de Bucha [Voir bas de page : « Voir notamment : »]. C’est probablement la plus importante de toutes les discussions sur les crimes de guerre.

Et qu’est-ce que Bucha ? Il y avait un film pris d’un véhicule qui roulait sur la route à Bucha, qui avait été repris aux Russes. Et tous les cent pieds environ, il y avait une personne avec ses mains, zip attachée derrière son dos, et il avait été tué. Il n’a été annoncé que quatre jours après la reprise de Bucha par les Ukrainiens.

Maintenant, nous ne savions presque rien à ce sujet. En fait, nous n’avions même pas la preuve que des gens avaient été tués. Mais en supposant qu’ils l’avaient fait, nous ne savions pas où ils avaient été tués. Nous ne savions pas qui ils étaient. Nous ne savions pas qui les avait tués. Nous ne savions pas pourquoi ils avaient été tués. Personne ne pouvait fournir un motif adéquat pour que les Russes les aient tués. Les Russes ont tenu Bucha pendant un mois. S’ils allaient les tuer, pourquoi ne les ont-ils pas tués pendant ce mois ? Et si vous allez massacrer un groupe de gens, ne seraient-ils pas tous au même endroit et ne les tireriez-vous pas tous là-bas ? Pourquoi seraient-ils répartis le long d’une route, d’un kilomètre en cours de route ? Cela n’a aucun sens !

Ce que nous savons, c’est que quatre jours après que le maire de Bucha a joyeusement annoncé que la ville était libérée, quatre jours après l’arrivée de l’armée ukrainienne et que leur branche spéciale de propagande de l’armée ukrainienne était là, tout d’un coup, il y avait ces morts sur la route. Comment se fait-il qu’ils n’étaient pas là quand les Russes étaient là ? Comment se fait-il qu’ils ne soient apparus qu’après le départ des Russes ?

Si je considérais cela comme une simple affaire criminelle standard, et que je parlais à la Division des enquêtes criminelles ou au FBI, ou à la police militaire ou quelque chose du genre, je dirais : « OK, la première chose, jetons un coup d’œil aux Ukrainiens. » Je suppose que, et vous commencez avec une intuition lorsque vous enquêtez sur un crime – mon intuition est que les Ukrainiens ont tué ces gens après leur emménagement, et après avoir regardé autour d’eux, et ont dit : « OK, qui était amical envers les troupes russes pendant que les Russes étaient ici ? Nous allons les exécuter ». C’est ce que je suppose. Parce que je ne vois aucune raison pour que les Russes viennent de tuer quelques personnes en sortant de la ville.

Et personne ne remet cela en question, parce que les médias corporatifs sont si monolithiques. Nous savons pertinemment, de la bouche du chef d’un hôpital ukrainien, le gars qui dirigeait l’hôpital, qu’il se vantait d’avoir donné des ordres stricts à tous ses médecins, que lorsque des prisonniers de guerre russes blessés, lorsque des victimes étaient amenées, ils devaient être castrés. Maintenant, c’est un crime de guerre horrible, admis de la bouche de l’administrateur de l’hôpital, et le gouvernement ukrainien a dit : « Nous allons en quelque sorte examiner cela », comme si ce n’était pas grand-chose. Je ne peux pas penser à un crime de guerre plus horrible, plus horrible, jamais. Où en avez-vous entendu parler, sur ABC et MSNBC et CNN et FOX News ? Pas un murmure. Et pourtant, la preuve est indéniable. Nous avions un autre clip où il y avait un point de rassemblement de prisonniers de guerre, où les Ukrainiens amenaient les prisonniers de guerre à un point central pour le traitement – et il s’agit d’une vidéo de sept minutes – et les soldats ukrainiens les ont tous abattus. Et ils avaient probablement 30 de ces soldats russes blessés gisant sur le sol, certains d’entre eux mourant clairement de leurs blessures. Certains d’entre eux, ils mettent des sacs en plastique sur leur tête. Maintenant, ce sont des gars qui sont allongés là, parfois mortellement blessés avec les mains attachées derrière le dos, et ils ont des sacs en plastique sur la tête, ce qui rend la respiration difficile. Et parce qu’ils ne peuvent pas lever la main, ils ne peuvent pas enlever les sacs pour pouvoir respirer. À la fin de la vidéo, les Ukrainiens amènent une camionnette, et il y a trois prisonniers de guerre russes non blessés. Sans la moindre pensée ou hésitation, alors que les trois se détachent et que leurs mains sont liées derrière leur dos, ils ont abattu deux d’entre eux, juste devant la caméra et ils tombent. Et le troisième se met à genoux et supplie qu’ils ne lui fassent pas de mal. Et puis ils l’abattent ! Ce sont des crimes. Et ceux-ci n’ont pas été réfutés par le gouvernement ukrainien. Mais vous ne sauriez même pas qu’ils se sont produits ! Jusqu’à présent, je vais vous dire que la seule preuve – je ne dis pas qu’il n’y a pas de crimes de guerre des deux côtés. Je vous dis simplement que les seuls où j’ai vu, des preuves assez irréfutables de crimes de guerre, ont été du côté ukrainien.

Maintenant, souvent vous entendez dire, eh bien, les Russes ont détruit ceci ou détruit cela. Eh bien, je dois vous dire, vous revenez aux guerres que nous avons menées lorsque nous avons envahi l’Irak, le « choc et l’effroi », nous avons détruit pratiquement tout en Irak, tout ce qui a de l’importance. Nous avons bombardé des cibles militaires et civiles sans grande discrimination. La coalition a effectué 100 000 sorties en 42 jours. Vous comparez cela aux Russes, qui n’ont effectué que 8000 sorties au cours de la même période. 100 000 sorties américaines contre 8000 , à peu près au même moment. Je pense que les Russes ont eu tendance à être plus sélectifs. Alors que nous sommes sortis – la philosophie de « Shock and Awe » est que vous détruisez tout ce qui est nécessaire pour soutenir la vie humaine et pour qu’une ville fonctionne. Vous détruisez l’alimentation en eau, l’alimentation électrique, la chaleur, l’huile, l’essence ; de sorte que vous détruisez tous les principaux ponts. Et puis vous continuez à tout détruire.

C’est donc vraiment ironique. Et gardez à l’esprit que l’Irak est un pays relativement petit. L’Ukraine est un pays immense. 100 000 sorties en 42 jours, 8000 sorties à peu près au même moment. Une énorme différence de violence entre ce que nous avons fait en Irak et ce qu’ils ont fait en Ukraine. Il n’y a donc tout simplement aucune crédibilité lorsque vous vous penchez sur les faits et que vous regardez la façon dont la guerre a été menée.

Mike Billington : Eh bien. Sénateur Black, colonel Black. Je pense que la façon dont vous avez décrit l’horreur qui se produit déjà, et étant donné que nous ne pouvons pas attendre une guerre nucléaire pour provoquer une nouvelle paix de Westphalie, je dirais que ce que vous avez décrit est déjà assez horrible. Et lorsqu’on le combine avec l’effondrement hyperinflationniste qui balaie maintenant le monde occidental, avec tout le monde touché, nous croyons que nous devons prendre cela comme l’horreur adéquate, et la reconnaissance d’une descente dans un âge sombre, pour motiver les citoyens en Europe, aux États-Unis.

Nous constatons qu’il y a un réveil de gens qui n’ont pas voulu examiner leur responsabilité envers la race humaine dans son ensemble dans le passé, mais qui sont maintenant obligés de considérer cela, ce qui est la base sur laquelle nous avons demandé cela, dans cette pétition, pour une conférence internationale de toutes les nations. Avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l’Inde et ainsi de suite, assis pour mettre fin à cette horreur ; mais aussi d’apporter une paix véritable pour l’humanité et une ère de paix par le développement.

Et nous vous remercions d’avoir donné ce souffle de vérité laide à une population qui a besoin de l’entendre. Si vous avez une dernière pensée, je vous demande de vous adresser vos salutations finales.

Richard Black : Je vais juste ajouter une chose, et je remercie l’Institut Schiller pour l’énorme effort que vous avez fait pour parvenir à la paix dans le monde. C’est l’un des efforts les plus importants jamais déployés, et je m’en réjouis.

Si vous regardez la Russie, les troupes russes qui sont allées au combat en Ukraine, pour la plupart, n’avaient jamais connu le combat. C’est une armée en temps de paix . La Russie ne mène pas de guerres à l’étranger. La Syrie est le seul engagement important à l’étranger qu’ils ont eu. Vous comparez cela avec les États-Unis, où, littéralement, si un soldat prend sa retraite aujourd’hui après une carrière de 30 ans dans l’armée, il n’aura pas servi un seul jour lorsque les États-Unis étaient en paix. C’est un peu incroyable. Et vous comparez cela avec l’armée russe, où, à quelques exceptions près, le pays a été en paix.

Donc, nous devons vraiment commencer à penser à la paix et aux limites de la guerre, cette idée que d’une manière ou d’une autre, nous avons besoin d’un jeu à somme nulle où nous vous prenons et qui nous améliore. Nous sommes dans un monde où tout le monde peut gagner et prospérer par la paix. Mais je crains que l’hyperinflation ne soit le signal d’alarme qui pousse le monde à reconnaître que nous devons avoir un nouveau paradigme pour l’avenir, et je pense que la paix de Westphalie à ce moment-là pourrait devenir une possibilité.

Je vous remercie donc encore de m’avoir donné l’occasion d’être ici. Il y a toujours de l’espoir et je pense qu’il y aura de bonnes choses à l’avenir, avec les bénédictions de Dieu.

Mike Billington : Et merci beaucoup à l’Institut Schiller, à l’Organisation LaRouche et à l’EIR. Nous publierons cela le plus rapidement possible, car cela aura un impact énorme. Merci.

Richard Black : Merci beaucoup.

