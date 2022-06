Comment la blockchain bouleverse nos industries ?

Time : 28 mn 54 / [1/1]

Chapitres :

00:00 : Intro.

01:02 : Exclusif – Penthouse de luxe [Publicité jusqu’à 2 mn 55].

03:04 : Préambule.

03:28 : La Banque.

06:48 : La Supply Chain.

09:03 : Les assurances.

11:14 : Le Cloud Storage.

13:49 : Le vote.

16:19 : La santé.

17:52 : L’industrie de la création.

20:03 : Le Gaming.

22:20 : L’immobilier.

26:03 : L’éducation.

28:00 : Conclusion.

Synopsis vidéo :

Le minitel, les walkmans, les CD, la VHS, le fax, le bottin ou encore les cartes routières et les encyclopédies. Toutes ces choses obsolètes ont disparu de notre quotidien et sont considérées aujourd’hui comme des objets « vintages ».

Essayez-donc de donner une carte téléphonique à un enfant d’aujourd’hui, il ne devinera jamais qu’il y a 20 ans on s’en servait pour téléphoner dans cet endroit merveilleux si cher à nos amis d’outre-manche : La cabine téléphonique ! Vous ne récolterez rien d’autre que le joli surnom de dinosaure ou mieux encore mieux de « boomer ».

Eh bien la blockchain, c’est ça. C’est la technologie qui va révolutionner un bon nombre d’industries et qui va rendre obsolète :

Votre acte de propriété.

Votre compte bancaire.

Votre vignette d’assurance.

Votre carte électorale,

…et toutes ces choses dont vous n’avez encore pas conscience.

Deux options s’offrent à vous désormais, prendre la pilule bleue et rester dans votre petit monde bien confortable à regarder passer le prochain Amazon, Uber, ou Tesla ou prendre la pilule rouge et embarquer pour la prochaine révolution qui va faciliter le monde de demain et vous permettre d’atteindre la liberté financière.

MoneyRadar

Note personnelle :

Pas vraiment convaincu par la blockchain. La digitalisation servant surtout un certain changement de paradigme social. Donc, je dois être un dinosaure.

