Krach : les neurones géants ont lâché. Vers une crise violente ? – Grand Angle

Time : 12 mn 51 / [1/1]

Sommaire :

00:00 – 01:18 : Un mauvais pressentiment sur les marchés.

01:28 – 02:59 : Un outil pour suivre les marchés.

03:00 – 03:57 : Différents paramètres à prendre en compte.

03:58 – 04:41 : 1er paramètre : la liquidité en dollar à l’étranger.

04:42 – 05:37 : 2e paramètre : le prix de l’énergie.

05:38 – 06:33 : 3e paramètre : le commerce international.

06:34 – 07:23 : Une configuration proche du pire.

07:24 – 08:48 : Un grand danger : l’inflation.

08:49 – 11:17 : Un indice mesurant l’agitation sur les marchés.

11:18 – Fin : Comment se préparer à une crise économique ?

Synopsis vidéo :

Sommes-nous à l’aube d’une crise économique majeur ? C’est en tout cas ce que laisse présager de nombreux chefs d’entreprise et économistes.

Elon Musk a notamment envoyé un email à tous les salariés de Tesla pour annoncer une réduction des effectifs de 10% le 2 juin à cause d’un mauvais pressentiment sur la santé de l’économie. Jamie Dimon, le patron de la grande banque américaine JP Morgan, a quant à lui annoncé publiquement le 1er Juin qu’il s’attendait à « un ouragan » sur les marchés financiers ou encore Charles Gave qui a publié un article intitulé « Tous à l’abri ».

Ces réactions proviennent-elles d’une publication de Didier Darcet sur « Gavekal-IS » ? Le 1er juin, soit avant les annonces d’Elon Musk et de Jamie Dimon, il a publié un article à destination des plus grands financiers de la planète dans lequel il évoque notamment avoir construit un indice qui mesure la diffusion de l’agitation sur les marchés dans le monde.

Dans cette vidéo, je vous explique précisément par quel bout l’économie et la finance sont en train de lâcher et pourquoi tous ces grands esprits pensent que nous faisons face à une crise violente.

Richard Détente / Grand Angle

Richard Détente

A propos de Grand Angle et de son fondateur :

Avec ses 207 K d’abonnés, « Grand Angle » est la chaîne YouTube qui monte et qui aborde un sujet peu commun : la vulgarisation des thèmes de la finance et de l’économie. Son fondateur, Richard Détente, entend en effet bien aborder ces thématiques en les rendant accessibles au grand public pour permettre à chacun de mieux comprendre le monde qui l’entoure, mais aussi d’avoir la possibilité de faire des investissements.

Grand Angle, qu’est-ce que c’est ?

« Grand Angle », c’est une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 207 000 abonnés. On trouve aussi deux déclinaisons de la chaîne de base :

Grand Angle crypto.

Grand Angle entrepreneuriat.

Cette chaîne créée par Richard Détente en 2017 est spécialisée dans la vulgarisation de la macro-économie. En d’autres termes, il s’agit d’aborder l’économie et la finance pour les néophytes. Conscient que séduire un grand public avec de tels sujets n’est pas une mince affaire, le fondateur de la chaîne a mis en place de nombreuses stratégies pour accrocher son public.

Sa recette : des vidéos majoritairement courtes pour aller à l’essentiel et délivrer l’information de la manière la plus simple possible pour que le lecteur lambda n’ait pas de mal à la comprendre. Une voix off claire et posée qui délivre des informations de manière ultra compréhensible avec à l’appui des images pour illustrer le tout. Un contenu ultra ludique donc pour que cela reste dynamique et attrayant et ne pas perdre les abonnés en cours de route. Ce sont aussi les choix de sujets qui font très certainement le succès de « Grand Angle » puisque si l’économie et la finance sont au cœur des thématiques abordées, elles sont mêlées à des sujets très actuels et de sociétés comme :

La retraite.

L’écologie.

L’immobilier.

Pour agrémenter le tout d’interventions plus poussées et complètes pour ceux qui le souhaitent, Richard Détente propose aussi du contenu de plus longue durée avec des interviews pour revenir sur l’expérience de certains professionnels du sujet. Une nouvelle fois, les sujets sont pointus, mais tout à fait audibles par le commun des mortels pour justement permettre de sensibiliser et d’intéresser un large public à des thèmes parfois considérés comme complexes, car tout simplement mal abordés par les médias.

Qui est Richard Détente ?

De la même manière que l’on trouve des youtubeurs spécialisés dans la vulgarisation scientifique, Richard Détente se présente comme un spécialiste de la vulgarisation en macro-économie. Diplômé d’études supérieures en commerce et enseignant à l’université de Lyon, il lance sa chaîne en 2017 et cette dernière rencontre très vite son public.

Depuis, ce sont de nombreuses vidéos qui ont été créées par Richard Détente que l’on retrouve sur trois chaînes YouTube différentes.

Qui plus est, Richard Détente propose aussi de retrouver certaines informations sur son site internet et propose également une lettre d’investissement par mois .

Passionné par les sujets qu’il aborde, le youtubeur fait preuve d’une grande habileté pour aborder les sujets les plus complexes de la manière la plus ludique qui soit, mais aussi pour trouver les bons intervenants pour compléter les informations souhaitées.

Le contenu proposé par Richard Détente est d’ailleurs enrichi par de nombreuses notes dans la description de chaque vidéo proposée et les débats se poursuivent bien souvent dans la section commentaire ou sur les réseaux sociaux.

C’est donc une véritable communauté autour du thème de la vulgarisation économique que Richard Détente a su créer par le biais de sa chaîne YouTube et de son contenu de manière générale.

