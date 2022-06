The Silent Scream | Le Cri Silencieux : quand l’obstétricien-gynécologue Bernard N. Nathanson responsable de 75 000 avortements décide de tout arrêter

Déconseillé aux âmes sensibles et aux enfants.

À l’occasion du « pour » ou du « contre » l’avortement made in USA qui défraie la chronique en ce moment, voici le documentaire de 1984 « Le Cri silencieux / The Silent Scream ». Difficile de rester insensible aux propos du gynécologue Bernard Nathanson qui connaît tous les aspects de l’avortement.

Les images de ce documentaire « Le Cri silencieux / The Silent Scream » interpellent. Difficile de rester insensible aux propos du professionnel gynécologue Bernard Nathanson qui connaît tous les aspects de l’avortement et qui était l’un des plus fervents défenseurs. En effet, puisqu’en 1967, il part en croisade, accompagné du journaliste Lawrence Lader, l’auteur de « Avortement », et organisent un mouvement d’agitation pour l’abrogation des lois interdisant l’avortement.

Bernard N. Nathanson, médecin de l’État de New York en 1952, était obstétricien-gynécologue en 1960. Directeur du plus grand centre d’avortement autonome au monde, le Center for Reproductive and Sexual Health (CRASH), Bernard Nathanson a pratiqué quelque 75 000 avortements effectués à la clinique, dont 5 000 pratiqués de ses propres mains, y compris l’avortement de l’un de ses propres enfants, ce qui le hantera.

Son malaise face à l’avortement viendra à la suite des images rendues disponibles par les nouvelles technologies de la fœtoscopie et de l’échographie, il dira : « Pour la première fois, nous pouvions vraiment voir le fœtus humain, le mesurer, l’observer, le regarder… »

Time : 28 mn / [1/1]

Dans ce film de 28 minutes, le Dr Nathanson y décrit les différentes étapes du développement d’un fœtus, puis, à l’aide des images d’un sonogramme, commente dans le détail l’avortement d’un petit être de douze semaines par la méthode de la succion. On voit l’enfant se débattre pour tenter d’échapper aux instruments chirurgicaux ; on voit l’enfant, dans un réflexe de désespoir, ouvrir la bouche pour crier. Un cri que personne n’entendra.

Dans ses mémoires, il écrira : « Je connais toutes les facettes de l’avortement. J’ai aidé à nourrir la créature à ses débuts en la nourrissant de grandes quantités de sang et d’argent. Je l’ai guidé tout au long de son adolescence alors qu’il devenait incontrôlable. »

A chacun de se faire sa propre opinion.

