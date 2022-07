Histoire Extrême et Insolite de la Médecine : quand des chirurgiens s’opèrent eux-mêmes

La lecture des revues médicales internationales permet parfois de découvrir, ou redécouvrir, des cas cliniques insolites. Un article, publié en mars dernier dans la revue « Translational Research in Anatomy », décrit les circonstances exceptionnelles au cours desquelles des chirurgiens ont été leur propre patient.

Signé par des chirurgiens américains (New York et Seattle) et de l’université Saint-Georges (Grenade), il rapporte quelques cas célèbres d’auto-chirurgie. Des cas où l’intervention chirurgicale a été réalisée dans un contexte où le chirurgien ne pouvait compter que sur lui-même, soit du fait de l’absence d’un confrère à proximité dans une situation d’urgence, soit parce qu’il estimait être le plus apte à réaliser, sur sa propre personne, le geste opératoire à des fins de recherche. *

Leonid Ivanovich Rogozov

Le Dr Leonid Ivanovicth Rogozov procède à une appendicectomie sur lui-même

En 1961, Leonid Ivanovich Rogozov est stationné à Novolazarevskaya. Ce chirurgien vient d’embarquer neuf semaines plus tôt pour la sixième expédition soviétique en Antarctique. Il a 27 ans et a interrompu ses études juste avant de soutenir sa thèse, laquelle porte sur de nouvelles méthodes opératoires dans le cancer de l’œsophage. Parmi les douze personnes résidant dans cette base, il est le seul médecin, mais il occupe également les fonctions de météorologiste et de chauffeur du véhicule tout terrain. L’hiver polaire a déjà débuté, amenant obscurité, tempêtes de neige et froids extrêmes.

Quelques semaines plus tard, le 29 avril 1961, Rogozov tombe malade. Il est faible, nauséeux et se plaint de douleurs dans la partie supérieure de l’abdomen, qui se localisent ensuite au quadrant inférieur droit. Sa température est de 37,5 °C.

« Il semble que j’ai une appendicite. Je reste calme, et même souriant. Pourquoi inquiéter les amis ? Qui pourrait m’aider ? », note-t-il dans son journal.

Tout transport du chirurgien-patient est impossible. Les tempêtes de neige ne permettent pas une évacuation par les airs. Le 30 avril, aucun des traitements locaux conservateurs (antibiotiques, refroidissement local) n’a permis d’obtenir une amélioration clinique.

Appendicite aiguë

L’état de santé de Rogozov se dégrade, sa température continue de grimper et les vomissements se font plus fréquents. Le chirurgien prend alors la décision de s’opérer lui-même.

« Je n’ai pas du tout dormi la nuit dernière. Ça fait mal comme le diable ! Une tempête de neige fouettait mon âme, gémissant comme une centaine de chacals. Toujours pas de symptômes évidents que la perforation est imminente, mais un pressentiment m’oppresse… Ça y est… Je dois penser que la seule issue possible est de m’opérer moi-même… C’est presque impossible… mais je ne peux pas simplement croiser les bras et abandonner », écrit-il dans son journal.

Suivant ses instructions, ses camarades transforment une chambre en bloc opératoire, ne laissant qu’un lit, deux tables et une lampe de chevet. Ils stérilisent tout ce qu’ils peuvent à la lumière ultraviolette, le linge de lit et les instruments. Rogozov demande à un météorologiste et à un mécanicien de l’assister. Le premier lui passera les instruments tandis que le second tiendra un miroir et la lampe pour éclairer le champ opératoire. Enfin, le directeur de la base se tiendra en réserve au cas où l’un des deux assistants tourne de l’œil. Dans l’éventualité où le chirurgien-patient perde connaissance, il est prévu que ses aides lui injectent des médicaments déjà prêts à l’emploi dans des seringues et procède à une ventilation manuelle. Le chirurgien-patient lave lui-même les mains des deux assistants et leur indique comment enfiler des gants en caoutchouc.

Rogozov choisit de rester en position semi-allongée au cours de l’opération, avec la hanche droite légèrement surélevée. Estimant que ses gestes doivent être guidés par le sens du toucher en cours d’intervention, Rogozov décide de ne pas porter de gants pendant l’intervention. Toutes les 4 à 5 minutes, il se repose 20 à 25 secondes avant de poursuivre. Après avoir incisé la paroi abdominale sur 10 à 12 cm après injection d’un anesthésique local, il opère en se servant du miroir pour voir le champ opératoire, tout en se redressant à plusieurs reprises pour avoir une meilleure vue. Rogozov parvient enfin à localiser l’appendice avant de procéder à son ablation.

« Avec horreur, je remarque une teinte noirâtre à sa base. Ce qui signifie qu’un jour de plus et il éclatait », écrira-t-il dans son journal.

L’intervention chirurgicale effectuée le 1er mai 1961 par Rogozov est probablement la première auto-chirurgie pratiquée dans un environnement hostile, en dehors de toute structure hospitalière, sans aucune possibilité d’assistance et sans avis médical extérieur. Un bel exemple de détermination, de courage et de farouche désir de vivre.

Le chirurgien-patient applique des antibiotiques dans la cavité péritonéale et referme la plaie opératoire. L’opération, qui a duré une heure et 45 minutes, se termine à 4 heures du matin. Des photos de l’opération sont prises par un membre de l’équipe.

Epuisé par l’intervention, Rogozov prend des somnifères et s’endort. Le lendemain, la fièvre est à 38,1 °C. Il continue à prendre des antibiotiques. La température revient à la normale au bout de cinq jours. Une semaine après, il ôtera les sutures sur la plaie cutanée en cours de cicatrisation. Il retournera à son travail deux semaines après.

Leonid Rogozov quittera la base antarctique Novolazarevskya plus d’un an plus tard. Il reprendra son travail dans une clinique le lendemain et soutiendra sa thèse quelques temps après. Il ne retourna plus en Antarctique et mourra en septembre 2000 à Saint-Pétersbourg à l’âge de 66 ans.

Evan O’Neill Kane

Le 15 février 1921, le Dr Evan O’Neill Kane attend au bloc opératoire pour subir une appendicectomie, quand il déclare à l’équipe son intention de réaliser lui-même l’intervention. Chirurgien-chef au Kane Summit Hospital (Kane, Pennsylvanie), établissement appartenant à sa famille, personne n’ose contredire celui qui avait alors près de 4000 appendicectomies à son actif et avait également procédé à l’amputation d’un de ses doigts deux ans auparavant. Son frère, le Dr Tom L. Kane, de même que deux autres médecins et des infirmières, assistent à l’intervention.

Le Dr Evan O’Neill Kane réalise à une appendicectomie sur lui-même

Le Dr Kane fait installer des oreillers derrière son dos afin d’avoir une vue imprenable sur son abdomen et demande à ce qu’une infirmière lui soutienne la tête.

Après s’être injecté de la cocaïne et de l’adrénaline dans la paroi abdominale, il procède à l’incision de la peau et retire l’appendice. Durant l’intervention, il se penche un peu trop en avant, ce qui a pour conséquence de faire sortir les intestins de la cavité abdominale et d’affoler une partie du personnel soignant.

Gardant son sang-froid, le chirurgien replace les boyaux et poursuit l’intervention qui dura au total 30 minutes. Un temps record, motivé par le fait que le chirurgien ait bien eu conscience que l’équipe soignante, se sentant impuissante, était à bout de nerfs et désireuse que le supplice auquel elle assistait prenne fin au plus vite. L’exploit fut relaté dans le « New York Times » dans son édition du 16 février 1921.

New York Times

Le chirurgien/patient regagne son domicile dès le lendemain. Deux semaines plus tard, le Dr Kane, complètement rétabli, opérait à nouveau. Lorsqu’on lui a demandé les raisons qui l’avaient poussé à devenir son propre patient, il avait déclaré avoir voulu se faire sa propre idée sur la sécurité d’emploi d’une anesthésie locale pour une « opération majeure ».

L’article publié dans « Translational Research Anatomy » omet cependant de dire qu’en 1925, quatre ans après s’être opéré lui-même, le Dr Kane signait ses opérations en mettant de l’encre de Chine sur la peau du patient et, alors qu’elle était fraîche, faisait deux petites entailles et un point (— · —), formant la lettre K en code morse, comme l’a rapporté en 1987 un chirurgien dans le « JAMA » (journal de l’Association médicale américaine).

Hernie inguinale

Onze ans plus tard, le 8 janviers 1932, alors âgés de 70 ans, le Dr Kane décide de procéder sur lui-même à la cure d’une hernie inguinale (dont la survenue était liée à un accident de cheval). Cette intervention chirurgicale est plus complexe qu’une appendicectomie dans la mesure où il convient de ne pas blesser certaines structures anatomiques très importantes, dont l’artère fémorale. La presse est conviée à assister à cette intervention qui va durer plus d’une heure. Celle-ci est un succès, mais le chirurgien-patient ne retrouvera plus jamais sa vigueur. Il mourra trois mois plus tard d’une pneumonie.

Charles-Auguste Clever de Maldigny

Charles-Auguste Clever de Maldigny. BnF (Bibliothèque Nationale de France)

En 1824, un chirurgien militaire français, Charles-Auguste Clever de Maldigny, souffrant depuis son jeune âge de calculs urinaires, réalise sur lui-même une lithotomie. Il effectue une « opération de la taille », au cours de laquelle on pratique une incision de la chair et de la vessie pour en extraire le calcul. Il a 27 ans et a déjà subi une intervention pour un calcul à l’âge de 6, 8, 18, 22 et 24 ans.

Il juge alors préférable de s’opérer lui-même dans la mesure où le calcul vésical qui le faisait souffrir s’était développé sur une éponge malencontreusement oubliée par un chirurgien lors d’une précédente intervention.

Lors de l’intervention, il constate que le calcul est engagé dans le col vésical.

Col vésical / Vessie

Pour pratiquer cette intervention, Clever de Maldigny place un miroir entre ses jambes afin de pouvoir diriger le bistouri dans la direction de la cicatrice résultant des précédentes interventions chirurgicales. Le calcul, qu’il retire de la vessie avec les doigts, a la grosseur d’une noix.

Il se remet de son geste chirurgical en trois semaines, se déclarant le lendemain tranquille et heureux comme s’il n’avait jamais souffert. Le soulagement est cependant de courte durée. Selon lui, les multiples opérations qu’il a subies se situent sur des zones sièges d’une inflammation constante, responsable de douleurs ne s’estompant que rarement.

Clever de Maldigny fait un nouvel épisode de lithiase vésicale. Il décide cette fois de ne pas extraire le calcul en pratiquant une énième incision de la paroi abdominale. Il choisit de se faire opérer par un collègue qui utilise, lors de quatre séances, un lithotrite, une longue pince permettant, sans avoir à ouvrir l’abdomen, de broyer la pierre dans la vessie.

Lithotrite

Autres cas

A l’instar de Clever de Maldigny, d’autres chirurgiens avaient montré au 19ème siècle qu’ils avaient de l’estomac et de sacrées tripes. En 1890, le chirurgien parisien Paul Reclus réalise sur lui-même l’ablation d’une lésion tuberculeuse d’un doigt de la main droite en utilisant de la cocaïne comme anesthésique local. Reclus rapporte alors deux autres cas : celui d’un médecin qui s’opéra d’un ongle incarné du gros orteil et celui d’un chirurgien turc, qui souffrant d’une importante varicocèle (dilatation des veines drainant le sang d’un testicule), réalisa l’ablation de ses bourses (scrotum).

Marc Gozlan

Source :

https://www.lemonde.fr/blog/realitesbiomedicales/2018/09/16/quand-des-chirurgiens-soperent-eux-memes/

Article :

Marc Gozlan / Le Monde

Publié le 16 septembre 2018

Photo :

Pour illustration