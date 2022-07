Comparaison de l’impact des astéroïdes | Asteroid Impact Comparison : simulation Pr Ignacio R. Ferrín, astronome

Time : 7 mn 46 [Vostvfr] / [1/2]

Comparaison avec les destructions de la bombe atomique larguée sur Hiroshima et la bombe à hydrogène « Tsar Bomba » [détails ci-dessous].

Comparison with the destruction of the atomic bomb dropped on Hiroshima and the hydrogen bomb «Tsar Bomba » [details below].

Synopsis [Traduction rapprochée] :

Représentation d’impacts d’astéroïdes de différentes tailles.

Quelles seraient leurs destructions et leurs conséquences pour la planète ?

Données scientifiques fournies par Ignacio R. Ferrín, Ph. D.

Professeur titulaire.

Institut de physique.

Université d’Antioche.

Medellín, Colombie.

La vidéo essaie d’être aussi réaliste et scientifiquement précise que possible, à l’exception de détails tels que la vitesse des ondes de choc afin de ne pas rendre la vidéo trop longue.

Pas sûr qu’un impact cinétique, une explosion nucléaire à distance, un tracteur gravitationnel, une ablation par laser pulsé, etc… puissent être d’une grande efficacité contre certains astéroïdes…

A propos d’Ignacio Ramón Ferrín Vázquez :

Ignacio R. Ferrín est un astronome vénézuélien (né à Vigo en Espagne – 1943).

Diplômé en physique en 1968 de l’Université centrale du Venezuela, il obtint un doctorat en Science de l’Université du Nouveau-Mexique en 1973 et un Ph.D. de l’Université du Colorado à Boulder, aux États-Unis en 1976. Il est professeur de physique à l’université des Andes au Venezuela, à Mérida.

Le Centre des planètes mineures le crédite de la découverte de neuf astéroïdes, effectuée entre 2000 et 2006, en partie en collaboration avec Carlos Leal.

La vidéo compare l’impact de certains astéroïdes avec la puissance de :

La bombe atomique surnommée « Little Boy » larguée sur Hiroshima (6 août 1945) d’une puissance de 15 kilotonnes.

La « Tsar Bomba » russe atteignant 57 mégatonnes larguée au-dessus du « site C » de l’archipel de la Nouvelle-Zemble dans l’Arctique russe, alors soviétique (31 octobre 1961) / type d’essais atmosphérique.

Time : 2 mn 04 / [2/2]

« Tsar Bomba » : les images de la plus grosse bombe nucléaire jamais testée déclassifiées par la Russie.

50 mégatonnes de TNT, c’est la puissance de cette bombe nucléaire au pouvoir de destruction toujours inégalé.

Original :

Representation of asteroid impacts of different sizes, what would be their destruction and consequences for the planet?

Scientific data provided by Ignacio R. Ferrín, Ph. D.

Full Professor

Institute of Physics

University of Antioquia

Medellín, Colombia

The video tries to be as realistic and scientifically accurate as possible, except for details such as the speed of the shockwaves in order not to make the video too long.

Not sure that a kinetic impact, a remote nuclear explosion, a gravitational tractor, a pulsed laser ablation, etc… can be very effective against certain asteroids…

About Ignacio Ramón Ferrín Vázquez :

Ignacio R. Ferrín is a Venezuelan astronomer (born in Vigo, Spain – 1943).

Graduated in physics in 1968 from the Central University of Venezuela, he obtained a doctorate in science from the University of New Mexico in 1973 and a Ph.D. from the University of Colorado in Boulder, United States in 1976 He is a professor of physics at the University of the Andes in Venezuela, in Mérida.

The Minor Planets Center credits him with the discovery of nine asteroids, made between 2000 and 2006, partly in collaboration with Carlos Leal.

The video compares the impact of certain asteroids with the power of :

The atomic bomb nicknamed “Little Boy” dropped on Hiroshima (August 6, 1945) with a power of 15 kilotons.

The Russian “Tsar Bomba” reaching 57 megatons dropped over “site C” of the Novaya Zemlya archipelago in the Russian Arctic, then Soviet (October 31, 1961) / atmospheric test type.

