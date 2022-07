Ukraine : La Guerre Hybride de l’OTAN – Lucien Cerise, Dr en philosophie

Time : 27 mn 08 / [1/1]

L’opération militaire russe lancée le 24 février 2022 en Ukraine a des causes profondes qui remontent au moins à 2013. En effet, que s’est-il passé à Kiev, capitale de l’Ukraine, pendant l’hiver 2013-2014 ?

Nous disposons aujourd’hui du recul suffisant. La révolution de la place Maïdan, présentée tout d’abord comme une insurrection spontanée du peuple ukrainien, s’est avérée finalement n’être qu’une nouvelle opération coloniale anglo-américaine d’ingénierie sociale dirigée contre la Russie.

Or, si l’ingérence étrangère en Ukraine ne fait plus débat pour la « Révolution orange » de 2004, elle relève encore du tabou pour le mouvement « EuroMaïdan » qui s’achevait par un coup d’État en février 2014.

En dix ans, les méthodes putschistes se sont affinées, et surtout radicalisées dans leurs objectifs, de la révolution colorée à la guerre hybride conçue pour durer et se répandre partout. Ce processus de chaos contrôlé lancé par l’OTAN en Ukraine aboutira à une guerre civile menée contre la région du Donbass, obligeant la Russie à intervenir pour ne pas être frappée à son tour , conduisant à une escalade euro-atlantiste qui vient s’ajouter à toutes les menaces planant sur la civilisation européenne et au-delà.

Cultivant le pluralisme de l’information et puisant à des sources occidentales mais aussi ukrainiennes et russes, cet ouvrage essaye avant tout de répondre à une question : « Pourquoi les médias occidentaux nous demandent-ils avec tant d’insistance de soutenir l’Ukraine et de haïr la Russie ? », et reconstitue , ce faisant, la toile de fond historique et géopolitique de la situation.

A propos de Lucien Cerise :

Né en 1972, nom de plume Lucas Degryse. Lucien Cerise a une formation en sciences humaines et sociales, avec une spécialisation dans le langage et l’épistémologie. Il est également Docteur en philosophie, écrivain et conférencier. Il participe à la revue « Philosophoire ».

Venant de l’extrême gauche de l’échiquier politique, Lucien Cerise vote « Non » en 2005 au référendum sur le Traité établissant une Constitution pour l’Europe, comme 55% des votants.

Poussant sa réflexion plus loin, il s’intéresse aux notions de frontière et de limite, aussi bien dans le champ politique que dans les domaines psychologiques, éthiques et comportementaux. Il comprend que la question de la souveraineté nationale est essentielle.

Quand il voit au cours des années 2006 et 2007 ce que le Pouvoir fait du scrutin, cela le décide à s’engager dans les mouvements anti-Union européenne et antimondialistes, donc nationalistes et localistes.

L’autogestion signifie pour lui « liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes » ainsi que « souveraineté » dans tous les sens du terme : alimentaire, énergétique, économique, politique et cognitive.

Au fil du temps et des rencontres, il s’est rendu compte que le clivage politique droite/gauche est en fait complètement bidon.

« Archiviste de l’actualité de la géopolitique », selon Jean-Michel Vernochet, géopolitologue et journaliste.

A chacun de se faire sa propre opinion.

« UKRAINE, la guerre hybride de l’OTAN » | Auteur : Lucien Cerise | Editeur : Culture Et Racines | Date de parution : 8 juin 2022

Note personnelle :

J’ai lu « Neuro-Pirates – Réflexions sur l’ingénierie sociale » et « La société de l’indécence : Publicité et genèse de la société de consommation » de Lucien Cerise ; et si je peux me permettre, je vous recommande ces deux livres.

[1] Ukraine : la guerre hybride de l’OTAN – Le Zoom – Lucien Cerise – TVL – Chaîne officielle TVLibertés / YouTube

Pour illustration