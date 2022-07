Résumé SOTT – Juin 2022 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 21 mn 18 [Vostvfr] / [1/2]

Traduction rapprochée :

La neige hors saison dans l’hémisphère nord a continué de faire la une des journaux en juin. Les hautes régions du Montana, du Wyoming, du Colorado et du New Hampshire ont reçu jusqu’à 40,64 centimètres (16 pouces) de neige, perturbant les déplacements.

Il y a eu des chutes de neige estivales sans précédent dans le centre de l’Afghanistan, en Inde et au Pakistan qui ont déversé des accumulations historiques dans la province de Samangan, tuant le bétail et endommageant les cultures saisonnières.

1 000 personnes sont mortes et 1 500 ont été blessées après qu’un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé l’est de l’Afghanistan, aggravant la lutte dans un pays déjà touché par une crise alimentaire.

La province chinoise du Sichuan a été frappée par un tremblement de terre de magnitude 6,1 peu profond qui a coûté la vie à au moins quatre personnes et en a blessé 14 autres.

Des tempêtes extrêmes, des inondations et des glissements de terrain ont fait des ravages dans le monde entier ce mois-ci.

Un demi-million de personnes ont été touchées par la plus forte averse en 60 ans, provoquant des inondations et des glissements de terrain dans le Guangdong, en Chine. L’événement record a provoqué l’évacuation de 177 600 personnes, détruit 1 729 maisons et endommagé 27,13 hectares de cultures.

Pendant ce temps, des inondations et des glissements de terrain inhabituellement importants ont touché plus de 2 millions de personnes dans les provinces du Hunan et du Jiangxi en Chine après des jours de fortes pluies. Au moins 32 personnes sont mortes, 2 700 maisons se sont effondrées, environ 286 000 personnes ont été évacuées et 76 300 hectares de terres cultivées ont été gravement endommagés.

Dans le nord-est de l’Inde et au Bangladesh, au moins 18 personnes sont mortes et 2 millions de maisons ont été détruites par des inondations massives qui ont ravagé la région.

De plus, la foudre dans certaines parties du Bangladesh a tué au moins neuf personnes.

Au moins 17 personnes sont mortes après de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain à Meghalaya, Assam et Sikkim, en Inde. Certaines parties de Meghalaya ont enregistré plus de 78,74 centimètres (31 pouces) de pluie en 24 heures, laissant un large chemin de destruction. 150 personnes sont mortes et 200 000 ont été déplacées. En Assam, 5 millions de personnes ont été touchées par de fortes crues de rivières débordantes.

Des vents violents et des orages, de fortes pluies, des inondations et de la grêle ont fait des ravages à travers la France du 3 au 5 juin. 65 départements à travers le pays ont été touchés, des milliers de foyers se sont retrouvés sans électricité et au moins une personne est décédée dans les eaux de crue à Rouen. 15 personnes ont été blessées à travers le pays.

Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Météo-France a émis des alertes de niveau orange pour la quasi-totalité des départements du pays.

Des précipitations importantes de grêle ont également laissé des traces dans le monde entier ce mois-ci. Le Texas, le Wisconsin, Mexico, l’Allemagne, l’Italie et Budapest ont été les plus touchés.

Tout cela, et plus encore, dans le résumé des changements terrestres SOTT de ce mois-ci.

Original :

Unseasonable snow in the Northern Hemisphere continued to make headlines in June. High parts of Montana, Wyoming, Colorado, and New Hampshire got up to 16 inches of snow, disrupting travel.

There were unprecedented summer snowfalls in central Afghanistan, India, and Pakistan that dumped historic accumulations in Samangan province, killing cattle and damaging seasonal crops.

1,000 people died, and 1,500 were wounded after a 5.9M earthquake hit eastern Afghanistan, compounding the struggle in a nation already affected by a food crisis.

China’s Sichuan province was hit by a shallow 6.1M earthquake that took the lives of at least four people and wounded 14 others.

Extreme storms, floods, and landslides wreaked havoc around the world this month.

Half a million people have been affected by the heaviest downpour in 60 years, triggering floods and landslides in Guangdong, China. The record-breaking event caused the evacuation of 177,600 people, destroyed 1,729 houses, and damaged 27.13 hectares of crops.

Meanwhile, unusually heavy floods and landslides affected over 2 million people in the provinces of Hunan and Jiangxi in China after days of heavy rain. At least 32 died, 2,700 houses collapsed, around 286,000 people were evacuated, and 76,300 hectares of cropland were heavily damaged.

In northeastern India and Bangladesh, at least 18 people died, and 2 million homes were destroyed as massive floods ravaged the area.

Furthermore, lightning in parts of Bangladesh killed at least nine people.

At least 17 people died after heavy rain caused flooding and landslides in Meghalaya, Assam, and Sikkim, India. Parts of Meghalaya recorded more than 31 inches of rain in 24 hours, leaving a broad path of destruction. 150 people died, and 200,000 were displaced. In Assam, 5 million were affected by heavy floods of overflowing rivers.

Strong winds and thunderstorms, heavy rain, floods, and hail wreaked havoc across France from June 3rd to 5th. 65 departments across the country were affected, thousands of homes lost power, and at least one person died in flood waters in Rouen. 15 people were injured across the country.

For the first time in more than 20 years, Météo-France issued orange level alerts for almost all departments in the country.

Huge hail also left a mark around the world this month. Texas, Wisconsin, Mexico City, Germany, Italy, and Budapest, were the most affected.

All that, and more, in this month’s SOTT Earth Changes Summary.

Bonus…

Time : 1 mn 15 / [2/2]

Traduction rapprochée :

Des sauveteurs de Hong Kong et de la Chine continentale se sont précipités dans une zone au large du sud de la Chine où un navire avec un équipage de 30 personnes à bord a été brisé en deux par de fortes vagues créées par le typhon Chaba le 2 juillet 2022.

Le « Hong Kong Government Flying Service » a envoyé un avion à 300 km (186 miles) au sud-ouest de la ville. Deux autres hélicoptères de Hong Kong étaient en route vers la zone proche de l’œil du typhon.

Des images dramatiques tournées par des sauveteurs ont montré des membres de l’équipage du navire d’ingénierie Fujing001, mis en sécurité.

Après le premier vol, des responsables du « Government Flying Service » ont déclaré que trois personnes avaient été secourues, mais le sort des 27 autres membres d’équipage du navire restait inconnu.

Original :

Hong Kong and mainland Chinese rescuers have rushed to an area off southern China where a ship with a crew of 30 on board was snapped in two by strong waves created by Typhoon Chaba on July 2, 2022.

The Hong Kong Government Flying Service sent a fixed-wing aircraft and two rescue helicopters to the scene, about 300km (186 miles) southwest of the city. Two more helicopters from Hong Kong were on the way to the area near the eye of the typhoon.

Dramatic footage shot by rescuers showed members of the crew of the engineering vessel Fujing001, being pulled to safety.

After the first flight, Government Flying Service officials said three people had been rescued, but the fate of the other 27 crew on the vessel remained unknown.

Source :

https://www.gfs.gov.hk/eng/home.htm

https://www.sott.net/article/469491-SOTT-Earth-Changes-Summary-June-2022-Extreme-Weather-Planetary-Upheaval-Meteor-Fireballs

