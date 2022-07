Les lobbys contre la santé : la folle histoire du Nutri-score – Pr Serge Hercberg interviewé par Olivier Berruyer

Time : 1 h 26 / [1/1]

Serge Hercberg, connu entre autres pour l’invention du Nutri-score, est nutritionniste et épidémiologiste, professeur à l’université Sorbonne Paris-Nord. Il a dirigé pendant près de 20 ans l’unité de recherche en Épidémiologie nutritionnelle (Inserm/Inrae/CNAM/université Paris 13) et piloté de grandes études épidémiologiques (SU.VI.MAX, NutriNet-Santé…) sur les relations entre alimentation et santé. Il a présidé, pour le ministère de la Santé, le « Programme national nutrition santé » (PNNS).

Dans cet entretien inédit par Olivier Berruyer pour « Élucid », il nous raconte les batailles qu’il a menées au nom de notre santé et les embûches, chausse-trappes et pressions diverses qu’il a subies. Il dévoile les coulisses des décisions politiques qui touchent à notre alimentation et notre santé, les stratégies souterraines des lobbys, le jeu parfois trouble du ministère de l’Agriculture, le faible poids du ministère de la Santé et le courage variable des différents ministres qui s’y sont succédé.

Diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances et de l’EM-Lyon, Olivier Berruyer est actuaire, profession chargée de la gestion du risque dans l’assurance et la finance, dont il a été membre de ce qui est un équivalent du « Conseil de l’Ordre » durant 4 ans.

En 2011, il a modestement lancé le site « Les Crises » pour partager analyses, informations et indignations, sur divers sujets, d’économie en premier lieu, puis de géopolitique, et de politique en général, de sorte à inciter le débat et une recherche collaborative avec les lecteurs.

En 2021, Olivier Berruyer a fondé le site « Elucid » qui se donne comme mission de transmettre les connaissances fondamentales pour redonner le pouvoir aux citoyens, et offre des clés de compréhension essentielles pour décrypter l’actualité avec nuance et hauteur de vue.

