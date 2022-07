Thaïlande | Parc national de Khao Yai : l’incroyable sauvetage d’un éléphanteau et de sa mère

Time : 1 mn 28 / [1/2]

Moment dramatique : des vétérinaires, héros du moment, sauvent la vie d’une éléphante ainsi que celle de son bébé, tombés dans une fosse.

L’animal et son bébé ont glissé dans un trou de 2,13 mètres (7 pieds) de profondeur lors d’une tempête qui a rendu l’herbe boueuse et humide dans la province de Nakhon Nayok, en Thaïlande, le mercredi 13 juillet.

Les vétérinaires avaient du mal à libérer les deux éléphants en raison des conditions torrentielles de la saison des pluies de la mousson. La mère en détresse se tenait également au-dessus de son enfant pour essayer de le protéger.

Incapable de l’aider, la mère était affolée à l’arrivée des secours. Les vétérinaires ont été contraints de lui administrer un tranquillisant pour la calmer et accéder à l’éléphanteau mais elle s’est cogné la tête contre le bord de la structure en béton, lui faisant perdre connaissance et tombant à son tour la tête la première dans le trou.

Les vétérinaires inquiets ont immédiatement ressuscité l’éléphante lorsqu’elle a été sortie du trou avec une grue nacelle. Des images dramatiques montrent trois vétérinaires utilisant leur poids pour exercer une pression sur la poitrine de l’animal. Ce n’est qu’après cet impressionnant massage cardiaque de la part des sauveteurs, que la mère a pu reprendre ses esprits.

Selon les autorités du parc, l’éléphanteau d’un an a été secouru peu de temps après.

Il a fallu plus de trois heures à l’équipe pour terminer l’opération.

Tous deux sains et saufs, ils ont pu rejoindre la jungle.

Time : 2 mn 26 / [2/2]

C’est un double sauvetage hors norme. Dans le parc national de Khao Yai, en Thaïlande, les vétérinaires ont dû intervenir après la chute d’un éléphanteau dans une fosse.

Source :

