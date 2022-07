À quoi ressemble vraiment un atome ? Vulgarisation scientifique – Balade Mentale

Time : 19 mn 18 / [1/1]

Chapitres :

00:00 – A quoi ressemble un atome ?

02:05 – Immense, vide et dense.

03:45 – L’étrange mouvement des électrons.

04:40 – Le modèle de Bohr.

05:00 – Des nuages électroniques ?

06:40 – Orbitales atomiques.

09:55 – Quantification et atome plus gros.

12:05 – Le langage de la matière.

13:16 – Les véritables images des atomes.

17:30 – Skillshare.

18:00 – Quark ?

Atome : qu’est-ce que c’est ?

L’atome est, pour les chimistes, le constituant fondamental de la matière. Le terme vient d’ailleurs d’un mot grec qui signifie « indivisible », même si l’on sait depuis longtemps que cet élément ne l’est pas.

Composition d’un atome : protons, neutrons et électrons

Un atome est une entité électriquement neutre composée de deux types d’éléments :

Un noyau atomique, lui-même constitué de protons et de neutrons et concentrant pratiquement toute la masse de l’atome.

Des électrons qui gravitent autour du noyau.

Taille et masse d’un atome

La taille d’un atome est de l’ordre de 10-10 mètre.

La masse d’un atome est de l’ordre de 10-26 kilogramme.

L’hydrogène, le plus petit des atomes

L’hydrogène est un atome qui sort de l’ordinaire. Il est le plus petit des atomes et son noyau atomique ne compte qu’un proton et aucun neutron.

Propriétés des atomes et isotopes

Les propriétés chimiques et physiques des atomes dépendent de leur configuration électronique et, par conséquent, du nombre de protons qu’ils contiennent.

Deux atomes peuvent présenter le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différents. Ils sont alors dits « isotopes ». Leurs propriétés chimiques sont identiques mais leurs propriétés physiques diffèrent. Un atome stable peut ainsi, par exemple, présenter un isotope radioactif.

Atomes, corps simples et corps composés

Un corps constitué uniquement d’atomes d’un même élément chimique est appelé « corps simple ». Un corps constitué d’atomes d’éléments chimiques différents est appelé « corps composé ».

A propos de Balade Mentale :

Balade Mentale est une chaîne Youtube française de vulgarisation scientifique créée en 2015 par Théo Drieu et Kévin Fauvre.

Théo Drieu et Kévin Fauvre se sont rencontrés à la Rotonde, le centre de culture scientifique de l’école des Mines de Saint-Étienne, où ils travaillent alors comme médiateurs scientifiques. Ils lancent ensemble en septembre 2015 la chaîne Youtube Balade Mentale, dont l’objectif est de rendre la science accessible au plus grand nombre, en l’abordant de façon ludique et décalée.

Les premières vidéos de la chaîne sont réalisées avec du matériel prêté par la Rotonde. Ses créateurs remportent ensuite un bon d’achat au concours Youtube Nextup qui leur permet d’acquérir leur propre matériel.

La chaîne se présente comme un petit cabinet de curiosités et aborde divers domaines scientifiques avec décalage et poésie, en s’appuyant sur des anecdotes et des comparaisons permettant d’appréhender des sujets souvent complexes. Le soin porté à l’écriture et aux animations graphiques participe à l’identité de la chaîne.

Les thématiques abordées sont diverses, avec une tendance marquée pour les sujets d’astronomie. Les fonds marins font également l’objet d’une série d’épisodes…

La première vidéo est publiée le 29 septembre 2015, et la chaîne dépasse les 10 000 abonnés en 2016. Elle compte ensuite plus de 200 000 abonnés en mai 2019, 400 000 abonnés en juillet 2020 et plus de 600 000 abonnés à fin 2021 et 714 000 abonnés en juillet 2022.

