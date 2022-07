Déficit 2022 : Vous allez payer… Pour les autres ! – Richard Détente, Grand Angle

Time : 13 mn 46 / [1/1]

Chapitres :

00:00 – 01:04 : Taux d’inflation le plus.

01:13 – 02:24 : Bientôt le contrôle des changes ?

02:25 – 04:00 : Un déficit d’environ 50 %.

04:01 – 05:45 : LA BCE et la dette française.

05:46 – 06:36 : Conséquences de l’inflation.

06:37 – 10:42 : Pénalisation des travailleurs.

10:43 – 13:26 : Votre épargne à l’étranger.

Synopsis vidéo :

Pour la première fois depuis 20 ans l’euro a atteint la parité avec le dollar. Cela n’est que le début des changements économiques que dont nous allons être témoins.

Il est donc grand tant de se poser la question de la protection de votre épargne.

Pour faire face à l’inflation le gouvernement a plusieurs choix et tous auront un impact important sur les finances des foyers ainsi que sur notre pouvoir d’achat. En effet ils attendaient une croissance en 2022 qui comme nous l’avons constaté n’aura pas lieu.

Que va choisir le gouvernement ?

Quelles seront les conséquences ?

Comment pouvons-nous nous y préparer ?

Richard Détente / Grand Angle

Richard Détente

A propos de Grand Angle et de son fondateur :

Avec ses 218 000 d’abonnés, « Grand Angle » est la chaîne YouTube qui monte et qui aborde un sujet peu commun : la vulgarisation des thèmes de la finance et de l’économie. Son fondateur, Richard Détente, entend en effet bien aborder ces thématiques en les rendant accessibles au grand public pour permettre à chacun de mieux comprendre le monde qui l’entoure, mais aussi d’avoir la possibilité de faire des investissements.

Grand Angle, qu’est-ce que c’est ?

« Grand Angle », c’est une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 207 000 abonnés. On trouve aussi deux déclinaisons de la chaîne de base :

Grand Angle crypto.

Grand Angle entrepreneuriat.

Cette chaîne créée par Richard Détente en 2017 est spécialisée dans la vulgarisation de la macro-économie. En d’autres termes, il s’agit d’aborder l’économie et la finance pour les néophytes. Conscient que séduire un grand public avec de tels sujets n’est pas une mince affaire, le fondateur de la chaîne a mis en place de nombreuses stratégies pour accrocher son public.

Sa recette : des vidéos majoritairement courtes pour aller à l’essentiel et délivrer l’information de la manière la plus simple possible pour que le lecteur lambda n’ait pas de mal à la comprendre. Une voix off claire et posée qui délivre des informations de manière ultra compréhensible avec à l’appui des images pour illustrer le tout. Un contenu ultra ludique donc pour que cela reste dynamique et attrayant et ne pas perdre les abonnés en cours de route. Ce sont aussi les choix de sujets qui font très certainement le succès de « Grand Angle » puisque si l’économie et la finance sont au cœur des thématiques abordées, elles sont mêlées à des sujets très actuels et de sociétés comme :

La retraite.

L’écologie.

L’immobilier.

Pour agrémenter le tout d’interventions plus poussées et complètes pour ceux qui le souhaitent, Richard Détente propose aussi du contenu de plus longue durée avec des interviews pour revenir sur l’expérience de certains professionnels du sujet. Une nouvelle fois, les sujets sont pointus, mais tout à fait audibles par le commun des mortels pour justement permettre de sensibiliser et d’intéresser un large public à des thèmes parfois considérés comme complexes, car tout simplement mal abordés par les médias.

Qui est Richard Détente ?

De la même manière que l’on trouve des youtubeurs spécialisés dans la vulgarisation scientifique, Richard Détente se présente comme un spécialiste de la vulgarisation en macro-économie. Diplômé d’études supérieures en commerce et enseignant à l’université de Lyon, il lance sa chaîne en 2017 et cette dernière rencontre très vite son public.

Depuis, ce sont de nombreuses vidéos qui ont été créées par Richard Détente que l’on retrouve sur trois chaînes YouTube différentes.

Qui plus est, Richard Détente propose aussi de retrouver certaines informations sur son site internet et propose également une lettre d’investissement par mois .

Passionné par les sujets qu’il aborde, le youtubeur fait preuve d’une grande habileté pour aborder les sujets les plus complexes de la manière la plus ludique qui soit, mais aussi pour trouver les bons intervenants pour compléter les informations souhaitées.

Le contenu proposé par Richard Détente est d’ailleurs enrichi par de nombreuses notes dans la description de chaque vidéo proposée et les débats se poursuivent bien souvent dans la section commentaire ou sur les réseaux sociaux.

C’est donc une véritable communauté autour du thème de la vulgarisation économique que Richard Détente a su créer par le biais de sa chaîne YouTube et de son contenu de manière générale.

Pour suivre Grand Angle :

Facebook : https://www.facebook.com/GrandAngleEco/

Site Web : https://grandangleeco.com/

Twitter : https://twitter.com/GrdAngle?lang=fr

YouTube « Grand Angle » : https://www.youtube.com/c/GrandAngle2017

YouTube « Grand Angle Crypto » : https://www.youtube.com/channel/UCT5FYQ_io06t7aY8rShgzvA/featured

YouTube « Grand Angle Entrepreneur » : https://www.youtube.com/channel/UCyNIdzSgqR-Ls1wlrf3KXgQ/videos

Vidéo :

[1] Vous allez payer… Pour les autres – Grand Angle / YouTube

Photo :

Pour illustration