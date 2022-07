Mais que se passe-t-il réellement en Chine ? – MoneyRadar

Time : 16 mn 18 / [1/1]

Quand la Chine ralentit, le monde entier la suit.

Et même pire, il semblerait qu’il suffise aujourd’hui d’une seule ville chinoise à l’arrêt pour plonger l’économie mondiale dans le chaos.

La Chine a été la première à être frappée par le coronavirus.

Elle a aussi été la première à s’en débarrasser et à reprendre le chemin de la croissance, plus vite et plus fort que partout ailleurs, mais manifestement, il n’a pas été totalement éliminé.

Depuis le début de l’année c’est la rechute, qui apporte avec elle le retour de ces images familières et inquiétantes de la Chine en quarantaine.

Les Chinois connaissent bien leur microscopique ennemi et ont développé une arme exclusive pour le combattre.

On l’appelle la politique du Zéro Covid, un ensemble de mesures draconiennes pour chasser les microbes partout où ils pourraient de cacher, mais qui coûte bien cher au pays, comme au reste du monde.

Au 1er mai dernier, 19 provinces chinoises sur 34, et 360 millions d’habitants sont paralysés par les restrictions et une étroite surveillance sanitaire.

Les performances économiques du mois d’avril 2022 sont les pires que le pays ait connues depuis 2 ans, avec un recul de la production industrielle de 2.9 % comparé à 2021, et une consommation en baisse de – 3.5 %.

Partout dans le monde, les prévisions de croissance chinoise pour cette année sont revues à la baisse, et celles de nombreux autres pays aussi !

Pourtant, avec des statistiques aussi brillantes que celles de la Chine en termes de pandémie, la plupart des observateurs se demandent bien pourquoi Pékin persiste sur cette voie ?

Pourquoi engager toute l’économie, et paralyser les plus grands centres d’échanges commerciaux, dont la capitale économique, pour une maladie qui ne fait que 0.0003 % de victimes parmi la population ?

Ne serait-ce pas un peu exagéré ?

C’est que tout cela n’est pas motivé que par des raisons sanitaires.

Le gouvernement chinois sait parfaitement ce qu’il est en train de faire et je vais maintenant vous expliquer tout ça.

