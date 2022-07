Commission Covid : « Avoir un avis critique ce n’est pas de la désinformation ! », Virginie Joron, députée européenne

Time : 2 mn 13 / [1/2]

Question à l’ECDC sur le rapport bénéfice-risque des vaccins contre le Covid-19 chez les enfants. Question avec demande de réponse écrite E-002128/2022 à la Commission – Article 138 du règlement intérieur – Virginie Joron.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) rapporte que les vaccins contre le Covid-19 auraient potentiellement eu une issue fatale pour environ 10 000 personnes en Europe. Elle répertorie aussi plus d’un million de cas d’effets indésirables suite à l’injection de vaccins contre le Covid-19 [1]. Ces effets indésirables sont parfois sévères. Ainsi, un enfant de 13 ans aurait perdu la vue à 90 % après une première dose du vaccin Pfizer [2].

La Commission et l’EMA ont approuvé, fin 2021, l’autorisation conditionnelle du vaccin Pfizer chez les enfants, même si l’étude pivot C4591007 est en cours jusqu’en mai 2026 [3].

1. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) peut-il publier les données de terrain sur l’efficacité (par exemple la réduction de la mortalité et des hospitalisations) et la sécurité de la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants en bonne santé sans comorbidité (avant 12 ans et entre 12 et 18 ans) dont il dispose ?

2. Considérant le caractère rassurant du variant Omicron et le fait que les vaccins actuels ciblent les formes anciennes du virus et n’ont pas permis d’empêcher une large circulation dans la population générale, quel est le rapport bénéfice-risque estimé de la vaccination contre le Covid-19 chez les enfants sains (avant 12 ans et entre 12 et 18 ans) au 1erjuin 2022 ?

Bonus…

Le Portugal, le modèle européen du taux de vaccination : comment expliquer la forte contamination ? Le tabou de l’efficacité du vaccin ?

Source :

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002128_FR.html

Référence :

[1] Chiffres au 30.1.2022 publiés le 17 février 2022 par l’EMA. Issue fatale potentiellement liée au vaccin : 7 023 pour celui de Pfizer ; 1 447 pour celui d’AstraZeneca ; 834 pour le vaccin Moderna ; 279 pour le vaccin Janssen. Effets secondaires : 582 074 pour le vaccin Pfizer BIONTECH ; 244 603 pour le vaccin AstraZeneca ; 150 807 pour le vaccin Moderna ; 40 766 pour le vaccin Janssen https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-17-february-2022_en.pdf

[2] https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/covid-un-avocat-de-marseille-depose-un-recours-contre-pfizer-les-reseaux-sociaux-s-emballent-2440867.html

[3] https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2022/02-10/DraftMfRComirnaty-tozinameranCOVID-19mRNAvaccine_EN.pdf

Vidéo :

[1] Commission COVID : avoir un avis critique ce n’est pas de la désinformation ! – Virginie Joron / YouTube

[2] Portugal, le modèle européen du taux de vaccination : le tabou de l’efficacité du vaccin ? – Virginie Joron / YouTube

Photo :

