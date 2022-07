78 % des eaux en bouteille analysées contaminées par des microplastiques ; soit 8 bouteilles d’eau sur 10 sont impurs

Time : 1 mn 06 / [1/1]

On vous dit quelles marques en contiennent le plus.

L’association « Agir pour l’Environnement » tire la sonnette d’alarme sur une matière qui « ne se dégrade pas », mais « se fragmente en microdébris, en microplastiques ».

Mettre en garde :

C’est l’objectif de l’association « Agir pour l’Environnement » qui vient de publier une étude intitulée « Eaux embouteillées – Nous buvons du plastique ! » [1].

Pour l’association, « Le plastique génère des quantités astronomiques de microplastiques qui contaminent les écosystèmes et les corps humains. Le plastique ne se dégrade pas : il se fragmente en microdébris, en microplastiques ». Partant de ce constat, « Agir pour l’Environnement » a voulu vérifier si les principales eaux en bouteille vendues en France étaient impactées.

Vittel, Cristalline, Evian, Volvic ou encore Perrier sont ainsi concernés.

Conclusion :

78% des eaux testées contiennent des microplastiques. Pour la « Vittel Kids » de 33 cl, indique l’enquête, leur nombre atteint même 121 microparticules par litre. Si l’association considère que l’origine principale de ces contaminations pourrait être industrielle, « Les sources de microplastiques ne sont pas encore bien élucidées ». Elles proviendraient ainsi de « la dégradation de l’emballage » ou « des fragments qui se détachent du bouchon ».

En 2019, l’OMS s’était déjà saisie du dossier en publiant un rapport dans lequel elle reconnaissait le phénomène de contamination généralisée des eaux, comme les rivières, les océans ou les eaux de boisson. Le tout, en ne sachant pas encore mesurer les risques sanitaires « en raison du nombre très insuffisant d’études ». L’association tire également la sonnette d’alarme quant au produit de la bouteille en plastique jetable en lui-même, qui est « Le déchet plastique le plus retrouvé dans l’ensemble des eaux d’Europe ».

Un trop faible recyclage

Ces microparticules sont aussi bien détectées dans les selles que dans le sang et peuvent aussi bien atteindre d’autres organes comme le cerveau, les poumons ou le placenta.

L’association rappelle une des données essentielles du problème : « La pollution devient imperceptible, mais demeure bien réelle » et elle contamine « la biodiversité, le cycle de l’eau, les sols, la chaîne alimentaire et in fine nos organismes ».