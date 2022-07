Incendies : selon le pneumologue Olivier Brun, les particules fines pourraient entraîner « un excès de morts »

Time : 2 mn 25 / [1/3]

Face aux incendies qui ravagent la Gironde, la question des risques sanitaires engendrés par l’inhalation des fumées se pose. Sachant que les fumées des incendies de Gironde sont arrivées jusqu’à Paris, où on sent une odeur de fumée dans certains quartiers, on peut se demander s’il est possible que l’on soit affecté ici malgré la distance.

Les nuages de fumée des incendies qui se dispersent dans l’atmosphère sont nocifs pour la santé. Leur multiplication pourrait contribuer à une augmentation de la mortalité, selon le pneumologue Olivier Brun.

« La fumée des incendies est nocive pour la santé car elle contient des particules fines qui passent dans le sang et peuvent avoir des répercussions sur tout l’organisme », signale Olivier Brun, pneumologue et membre du groupe pollution SPLF (Société de Pneumologie de Langue Française).

Les incendies qui ravagent la Gironde depuis le 12 juillet participent à la pollution atmosphérique car la fumée contient des particules fines, nocives pour l’homme.

« Ces particules sont invisibles à l’œil nu et c’est ça le drame car comme les gens ne les voient pas, ils ne s’en inquiètent pas », alerte le pneumologue.

Pourtant ces fumées peuvent impacter les voies respiratoires, déclencher des maladies cardiovasculaires et perturber le métabolisme.

Cette fumée a atteint Paris par suite des masses d’air, le 19 juillet créant un brouillard assez épais sur la capitale et détériorant la qualité de l’air. Olivier Brun conclut : « Et à cause du réchauffement climatique, on pourra voir la multiplication des incendies » et ainsi la dégradation de la qualité de l’air.

Time : 7 s / [2/3]

Les fumées des incendies géants en Gironde se propagent vers le nord et l’est. Ce mardi 19 juillet, l’air est devenu irrespirable à Bordeaux, le nuage de chargé en particules fines PM 2,5 se propage désormais vers Paris et le nord de la France.

Time : 1 mn 36 / [3/3]

Un air lourd et chargé d’une odeur de fumée. Une capitale qui se fait peu à peu envahir par une légère vague de brume, comme lors des pires épisodes de pollution. En début de soirée, un étonnant phénomène a été observé par de nombreux Franciliens.

« Ça sent le feu de bois. Des incendies. À Paris. Et il y a une brume toute bizarre », décrit sur Twitter une habitante de Paris.

« Cette sensation pourrait être provoquée par les feux de végétations, notamment à Rochefort-en-Yvelines », fait remarquer un officier de permanence, rappelant « qu’un vent de sud, sud-ouest, pourrait tout à fait correspondre. On a des incendies dans presque tous les départements qui entourent l’Île-de-France ».

Face aux nombreux incendies dans le sud de la France, notamment en Gironde, où plus de 20 000 hectares ont déjà brûlé, la question de l’impact sur la santé de l’inhalation de fumée, en particulier chez les personnes à risque, est une problématique majeure.

Source :

https://www.medisite.fr/sante-au-quotidien-incendies-quels-sont-les-dangers-de-la-fumee-sur-votre-sante.5645841.112.html

https://www.leparisien.fr/video/video-les-particules-fines-des-incendies-pourraient-entrainer-un-exces-de-morts-selon-un-pneumologue-20-07-2022-24UVM4ZOYNE25N5F7UM2CPDQDY.php#:~:text=Les%20nuages%20de%20fumée%20des,selon%20le%20pneumologue%20Olivier%20Brun.

Article :

Adèlia Paolillo / Le Parisien

Sarah Ugolini / Médisite

Vidéo :

[1] Les particules fines des incendies pourraient entraîner «un excès de morts», selon un pneumologue – Le Parisien / YouTube

[2] Incendies en Gironde : des particules fines et une odeur de brûlé de Bordeaux à Paris – Sud Ouest / YouTube

[3] Paris : l’odeur de fumée et le voile brumeux viendraient des incendies de Gironde et des Yvelines – Le Parisien / YouTube

Photo :

Pour illustration