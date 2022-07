Optogénétique : la voie planifiée vers un contrôle sans faille de nos cerveaux ?

Time : 5 mn 29 / [1/1]

Aux vues des sources et références, des acteurs, des Think tanks, ainsi que de hautes responsabilités politiques européennes impliqués dans ce domaine, je pense qu’il est légitime de se poser quelques questions.

Des efforts sont déployés dans le monde entier pour installer dans le cerveau humain des interfaces sans fil, c’est-à-dire des outils de communication, entre le cerveau et l’ordinateur. L’optogénétique est l’une des méthodes les plus ambitieuses à cet égard. Aujourd’hui, plus de 1 000 laboratoires dans le monde, dont certains appartenant à des organisations gouvernementales, travaillent sur différentes méthodes optogénétiques.

Qu’est-ce que l’optogénétique ?

L’optogénétique est une combinaison de méthodes génétiques et optiques permettant de provoquer des événements dans des cellules cibles, des tissus ou des êtres vivants complexes à l’aide d’une lumière LED.

L’optogénétique est déjà utilisée aujourd’hui dans le monde entier à des fins très diverses, par exemple pour des applications biomédicales et le traitement de maladies neuronales.

L’un des avantages de l’optogénétique est qu’elle ne nécessite potentiellement aucune intervention chirurgicale, mais seulement une injection de thérapie génique. Certaines protéines sensibles à la lumière sont emballées dans un virus et injectées à l’endroit prévu du cerveau, où il infecte différentes cellules. Grâce à ces protéines photosensibles, il est alors possible d’exciter ou d’immobiliser de manière ciblée certains réseaux neuronaux par la lumière LED.

En d’autres termes, la lumière LED permet d’effacer et d’écraser des souvenirs ainsi que de contrôler et d’influencer rapidement et avec précision les cellules cérébrales et musculaires – et donc les sentiments, les pensées, les mouvements du corps et les comportements.

L’optogénétique ne nécessite donc que de la lumière LED qui irradie les neurones du cerveau.

L’irradiation se fait par exemple à travers la voûte du cerveau ou par des nano-LED implantées dans le corps.

Parallèlement à la recherche optogénétique, un forum LED a lieu chaque année, où se rencontrent des personnalités du secteur international de l’éclairage. Les thèmes abordés lors de ce forum sont par exemple l’utilisation de micro-LED, qui sont importantes pour améliorer l’émission de lumière pour l’optogénétique. Ou encore l’Internet des objets et l’objectif d’intégrer un capteur dans chaque lampe à LED afin d’assurer la transmission numérique des données via la lumière LED . Il est intéressant de noter que parmi les intervenants du forum LED, on trouve des personnes très proches aussi bien du Forum Economique mondial (FEM) que du Club de Rome. Par exemple, en 2019, Andreas Huber, l’actuel directeur général du Club de Rome Allemagne, y a présenté un exposé.

Le Club de Rome est considéré comme le plus grand groupe de réflexion de l’élite pour un nouvel ordre mondial, qui voit la solution aux problèmes mondiaux dans une réduction drastique de la population. C’est également ce club qui a soutenu la création du FEM de Klaus Schwab. Le Forum Economique mondial (FEM), quant à lui, fait avancer un Nouvel Ordre Mondial avec le projet de « Great Reset ».

Le Forum Economique mondial (FEM) considère donc l’optogénétique comme l’une des technologies les plus importantes . Ainsi, il est écrit sur leur page d’accueil, je cite :

« Notre cerveau est composé de milliards de cellules appelées neurones, et ces neurones communiquent entre eux via des circuits neuronaux. L’optogénétique nous permet pour la première fois de manipuler les messages que ces neurones s’envoient les uns aux autres. Cette technique pourrait éventuellement être utilisée pour manipuler les souvenirs, les émotions et les pensées… »

Étant donné que de hauts responsables politiques de la Commission européenne, comme Ursula von der Leyen, entretiennent des liens d’amitié étroits avec le Forum Economique mondial (FEM), il n’est pas surprenant que la Commission européenne s’enthousiasme également pour l’optogénétique :

« Même si nous n’en sommes pas conscients, les cellules nerveuses sont essentielles à notre capacité de comprendre notre environnement et d’interagir avec lui. Grâce à l’optogénétique, ces cellules peuvent désormais être contrôlées par la lumière avec une grande précision. »

C’est également la Commission européenne qui a introduit en 2009 l’interdiction controversée des ampoules à incandescence et qui a ainsi rendu possible une utilisation sans faille des diodes électroluminescentes LED.

Il est extrêmement préoccupant que des cercles de personnes comme le Club de Rome ou le Forum Economique mondial (FEM) s’enthousiasment pour des technologies comme l’optogénétique. Des cercles de personnes voient comme solution aux problèmes mondiaux la réduction de la population ou le « Great Reset ». Un « Great Reset » dont l’objectif, selon le Forum Economique mondial (FEM), est qu’en 2030, nous ne possédions plus rien et soyons malgré tout heureux.

Peut-être heureux grâce à la manipulation optogénétique appliquée ?

kla.tv

L’une des méthodes les plus ambitieuses pour relier nos cerveaux aux ordinateurs est l’optogénétique.

Plus de 1 000 laboratoires dans le monde travaillent sur cette technologie.

L’optogénétique peut effacer des souvenirs à l’aide de la lumière LED, mais aussi contrôler et influencer avec précision les pensées et les comportements.

Est-ce la raison pour laquelle les partisans d’un Nouvel Ordre Mondial en sont si enthousiastes ?

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion

Source :

https://www.kla.tv/

Article :

kla.tv

Référence :

https://optics.org/news/10/9/26

https://en.wikipedia.org/wiki/Optogenetics

https://flexikon.doccheck.com/de/Optogenetik

https://www.darpa.mil/news-events/2017-07-10

https://clubofrome.de/worldeconomicforum2020/

https://www.hcm-magazin.de/heilendes-licht/150/10743/396068

https://www.weforum.org/agenda/2016/10/what-is-optogenetics/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_20_102

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_102

https://www.eu-info.de/europa-punkt/politikbereiche/gluehbirnen-verbot/

https://cordis.europa.eu/article/id/209394-oleds-for-better-control-of-neurons

https://cordis.europa.eu/article/id/209394-oleds-for-better-control-of-neurons/fr

https://www.cetoday.ch/news/2019-02-01/das-led-forum-2019-widmet-sich-dem-internet-der-dinge

https://www.wochenblick.at/wirtschaft/welt-wirtschafts-forum-sie-werden-2030-nichts-mehr-besitzen/

https://archive.org/details/der-club-of-rome-die-grosste-denkfabrik-der-neuen-weltordnung-von-john-coleman-pdf

https://singularityhub.com/2020/10/13/scientists-found-a-new-way-to-control-the-brain-with-light-no-surgery-required/

https://www.openscience.or.at/de/wissen/genetik-und-zellbiologie/2017-10-25-optogenetik-wie-licht-zellen-steuern-kann/

https://www.freethewords.com/2021/08/11/wer-ist-eigentlich-klaus-schwab-und-wieso-sollten-wir-das-weltwirtschaftsforum-kennen/

https://www.hu-berlin.de/de/forschung/szf/forschungsmanagement/veroeffentlichungen/spektrum/hegemann112.pdf

https://seminar.trendforce.com/LEDforum/2020-pay/US/index/?utm_medium=Article&utm_source=LEDinside_EN_0709&utm_campaign=2020_LEDforum_webinar

Vidéo :

[1] Optogénétique : la voie planifiée vers un contrôle sans faille de nos cerveaux ? – Mr Aphadolie / YouTube

Photo :

Pour illustration