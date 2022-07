Le Forum Économique Mondial aimerait-il ramener la population mondiale à 500 millions d’habitants

Time : 25 s / [1/1]

Comme il était gravé dans les commandements du monolithe en granit des Georgia Guidestones, aujourd’hui détruites, certains participants du Forum Économique Mondial de Davos évoquaient leur désir de ramener la population mondiale à 500 millions d’habitants.

Est-ce que le mot génocide vous vient à l’esprit ?

« Tous nos problèmes seraient résolus, si la population de la Terre était celle d’il y a 500 ans », Dr. Jane Goodall au Forum de Davos

Dr. Jane Goodall

Jane Goodall est une anthropologue britannique. Après une étude de terrain, elle a observé que les chimpanzés utilisent des outils pour s’alimenter. Ses travaux méritent le respect, mais ils ont été détournés par les milliardaires qui souhaitent rester seuls sur la planète, avec quelques domestiques. Ils en ont fait leur égérie, jeu auquel elle s’est prêtée bien volontiers.

Les êtres humains sont trop nombreux

Participant au Forum économique mondial de Davos, elle déclare : « Toutes ces choses [environnementales] dont nous parlons ne seraient pas un problème si la population avait la taille de la population qu’il y a 500 ans. » La population mondiale d’il y a 500 ans est estimée entre 420 et 540 millions, soit 6,7 milliards de personnes de moins qu’aujourd’hui… Dans la même optique, elle est cofondatrice de Population matters dont le credo est :

« C’est la croissance de notre population qui est à l’origine de pratiquement tous les problèmes que nous avons infligés à la planète. Si nous n’étions que quelques-uns, les choses désagréables que nous faisons n’auraient pas vraiment d’importance et Mère Nature s’en chargerait – mais nous sommes si nombreux. »

Jane Goodall est membre du Club de Budapest, fondé par Ervin Laszlo, après sa participation au Club de Rome (initié par la fondation Rockefeller). En 1972, le Club de Rome publie « Les limites à la croissance (dans un monde fini) ». Ce rapport alerte sur les conséquences dramatiques d’une croissance économique et démographique exponentielle sur le long terme dans un monde fini. Diffusé à seize millions d’exemplaires, il devient le bréviaire de nombreux militants écologistes.

Réduire le nombre d’humains est une préoccupation partagée par Bill Gates, Warren Buffett, David Rockefeller, Eli Broad, George Soros, Ted Turner, Oprah, Michael Bloomberg et autres milliardaires. Bill Gates a maintes fois exprimé ses craintes de la surpopulation.

De mauvaises fréquentations

Le 16 avril 2002, le Secrétaire général des Nations Unies de l’époque, Kofi Annan nomma Jane Goodall messagère de la Paix. En 2007, Kofi Annan a été nommé à la tête de « l’Alliance pour une révolution verte en Afrique » (AGRA), un organisme financé par la fondation Bill-et-Melinda-Gates et la Fondation Rockefeller. Le but officiel est d’aider les paysans africains à améliorer leur rendement. Le but réel est d’ouvrir le marché africain aux semences OGM et aux engrais Monsanto et le résultat est tout simplement une baisse de la production agricole.

Jane est devenue un objet marketing

De la protection des animaux sauvages au marketing le plus éhonté, il n’y a qu’un pas allègrement franchi par l’association loi 1901 Jane Goodall Institute France. Son président est Pierre Quintard, également président du cabinet de conseil, Valpi Conseils et d’Opus Promotion. « Jane Goodall Institute France » est financé par National Geographic, propriété de Walt Disney (dont les principaux actionnaires sont Vanguard et BlackRock). Les autres financements viennent de Sindup (gestion informatique de données), e-frontech (cabinet de conseil), Belle & Hugo (agence de com’) et Wild Immersion. On s’arrête un instant sur Wild Immersion : il propose des films à 360°, diffusés dans des casques de réalité virtuelle pour vous permettre de profiter de la faune et de la flore comme si vous y étiez. On ne pouvait imaginer pire trahison de celle qui voulait protéger les singes dans la réalité.

Jane aurait peut-être dû rester auprès des singes qu’elle aimait et respectait. Elle a fait son choix : elle a été nommée Commandeur de l’Empire Britannique en 1995 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, puis Dame Commandeur de l’Empire Britannique en 2004 par le Prince Charles. Elle a obtenu le prix Templeton 2021 qui récompense des scientifiques faisant dialoguer science et foi. Francis S. Collins l’avait reçu en 2020. Ce dernier a réalisé d’importantes découvertes concernant les gènes et s’est beaucoup impliqué dans le projet génome humain. Il a été directeur des National Institutes of Health (NIH) à Bethesda et, quoi d’étonnant ? est un farouche promoteur de la vaccination Covid.

Une série « Barbie Femmes d’Exception » lui a rendu hommage avec une poupée Barbie de collection fabriquée à partir de matériaux recyclés (on n’est pas plus écolo !).

Après Greta Thunberg, Jane Goodall. Quelle sera la prochaine égérie de Davos, Bilderberg et autres clubs de philanthropes ?

Jacqueline / Le Média en 4-4-2

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion

