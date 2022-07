WordPress : Informations relatives aux Commentaires

Bonjour,

Ayant récemment changé de plan (formule) WordPress, certains abonnés pourraient rencontrer des problèmes pour laisser des commentaires.

Pour ce faire… et ce même si vous êtes déjà abonnés, il vous suffit de :

S’abonner au blog via courriel

Entrez votre adresse mail pour suivre ce blog et être notifié par email des nouvelles publications.

…la procédure s’effectue à la page d’accueil du blog . Votre adresse mail est sécurisée et masquée.

Pour les utilisateurs de WordPress : surtout ne vous désabonnez pas (ancien abonnement, il faut le conserver).

Désolé pour cet inconvénient qui par ailleurs ne semble pas impacter tous mes abonnés.

Je vous présente toutes mes excuses pour cet impondérable.

Cordialement.

Aphadolie

Hello,

Having recently changed their WordPress plan (formula), some subscribers might have problems leaving comments.

To do this… even if you are already subscribed, all you need to do is :

Subscribe to the blog via email

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

…the procedure is done on the home page of the blog . Your email address is secure and hidden.

For WordPress users : above all, do not unsubscribe (old subscription, you must keep it).

Sorry for this inconvenience which also does not seem to impact all my subscribers.

I offer my apologies for this imponderable.

Best regards.

Aphadolie