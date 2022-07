« Nous vivons dans une imposture », Dr Valérie Bugault

Time : 33 mn 01 / [1/1]

Version complète de l’interview de Valérie Bugault et Hughes Belin de BAM (Belgian Alternative Media) du 16 juin 2022.

« En réalité, on ne parle pas de politique, on parle d’économie derrière ; et c’est toute l’imposture justement de nous faire croire que nous sommes dans des régimes politiques alors que nous sommes dirigés profondément par des forces économiques qui restent anonymes et donc irresponsables. »

« On se rend compte que ces gens-là n’ont cessé de promouvoir l’eugénisme, de promouvoir la réduction de la population. Ils ont commencé à développer ces sujets ouvertement suite au Club de Rome avec le rapport Meadows de 1972. »

« Donc en réalité, ces gens-là finalement ne se cachent pas. Ils ont une volonté de dépopulation parce que une fois que vous avez tous les pouvoirs, qu’est-ce qui reste comme pouvoir à acquérir ? C’est celui sur la vie et c’est celui sur le contrôle total des individus. Leur objectif, c’est celui-là ! »

Dr Valérie Bugault

Hughes Belin, intervieweur de BAM (Belgian Alternative Media) :

« Ce que vous êtes en train de dire, c’est qu’en fait ce contre quoi nous pestons, les Klaus Schwab, les Bill Gates et compagnie ; en fait ça se sont que des porte-voix des vrais décideurs qui sont derrières et qui sont anonymes ».

Dr Valérie Bugault : « C’est la partie émergée de l’iceberg. Ils ont un rôle à jouer mais ils ont un rôle, je dirais… de façade. Les véritables décideurs, ceux qui tiennent le cordon de la bourse, vous n’entendez pas ou très très peu parler [..]. Ils mettent en avant des personnes, des personnalités qui ont un rôle plus ou moins important à jouer […]. »

A propos de Valérie Bugault :

Valérie Bugault est docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. A l’occasion de sa thèse portant sur le droit de l’entreprise, elle a élaboré une théorie juridique unifiée, qualifiée « d’iconoclaste », de l’entreprise.

Elle a travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert ainsi qu’en droit fiscal interne avant de cesser sa carrière d’avocate pour se consacrer à l’analyse des problématiques de géopolitique économique.

Elle a notamment publié, en 2016, sur le site du Saker francophone une série d’études intitulée « décryptage du système économique global », où elle raconte les paradis fiscaux et le système monétaire international. Elle a également co-écrit un livre « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie », publié en juin 2017 par Sigest.

Valérie Bugault table sur un assainissement financier et économique de la planète en croyant qu’il est grand temps de sortir de l’état actuel des choses qui favorise les paradis fiscaux.

Source :

https://bam.news/interviews/entretien-avec-valerie-bugault

Pour suivre Valérie Bugault :

CrowdBunker : https://crowdbunker.com/@valerieBugault

Odysee : https://odysee.com/@valeriebugault:c

Rumble : https://rumble.com/c/c-1568135

Site : https://valeriebugault.fr/

Site : https://revoludroit.fr/

Telegram : https://t.me/valeriebugault

Twitter : https://twitter.com/BugaultV

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCm3wxeQe9pyAc4wFWmuXmDQ/videos

Voir notamment de Valérie Bugault :

La Guerre du Droit – Dr Valérie Bugault

« L’état Français n’existe plus », Dr Valérie Bugault

Coup d’Etat Mondial : Dr Valerie Bugault sur Radio Québec

Trahison des institutions : la mort de l’Etat ? Dr Valérie Bugault

De l’état profond au gouvernement mondial – Dr Valérie Bugault

Totalitarisme sanitaire avant 3ème guerre mondiale ? : Dr Valérie Bugault

La démocratie et la souveraineté populaire vues par les « élites » [Vidéos]

Les raisons cachées du désordre mondial ; se préparer au choc de notre devenir – Dr Valérie Bugault – MAJ

« A force de jouer avec des allumettes, on finit par mettre le feu », Patrick Jaulent, avec le Dr Valérie Bugault : La rencontre !

Assiste-t-on à un coup d’état international visant à installer un Nouvel Ordre Mondial ? L’imposture doit cesser – Dr Valérie Bugault

Chaos économique : vers un changement de modèle planétaire ? À l’aube d’une crise économique et géopolitique mondiale – Dr Valérie Bugault

Vidéo :

[1] 80 – Valérie BUGAULT – Nous vivons dans une imposture – BAM 16 juin 2022 v2 – Valérie Bugault / Odysee

Photo :

Pour illustration