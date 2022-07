Portefeuille européen d’identité numérique : mes questions à la présidence tchèque – Virginie Joron, députée européenne

Time : 1 mn 55 / [1/1]

Comment activer le sous-titrage dans votre langue ? Il existe un service bien pratique… En cliquant sur l’icône « paramètres », « Sous-titres », puis « Traduire automatiquement », vous atteindrez le dialogue permettant de choisir la langue de sous-titrage. Pour finir, cliquez sur l’icône rectangle « Sous-titres ».

Extraits :

« Pourtant une identité numérique européenne peut facilement dérailler en un système de surveillance. On a l’exemple du crédit social à la chinoise. Et il est clair que ce n’est pas une exagération. »

« Le Pass sanitaire qui ne devait pas durer, vous vous en souvenez, est devenu obligatoire en un clin d’œil. Et est en effet, l’une des priorités de ce nouveau portefeuille et d’inclure également les données de santé, des données sensibles, les dossiers médicaux personnels. »

« Surveillance de masse, vol de données et violation de la vie privée guettent. »

« Quel est votre point de vue concernant l’incorporation des données médicales dans ce portefeuille numérique qui va toucher tous les citoyens européens connectés, ou pas. »

« Un autre risque du portefeuille d’identité numérique et le vol de données et les violations de la vie privée. Il est clair que toutes les données doivent être protégés et conserver en Europe. Contrairement à la France, par exemple, où des entreprises privées américaines stockent les données de santé des citoyens français. »

« Comment peut-on garantir que les données des citoyens européens dans leur portefeuille numérique sont entièrement protégées ? »

Virginie Joron, députée européenne

Voir notamment de Virginie Joron, Claude Janvier, d’Ursula von der Leyen et de Yuval Noah Harari :

Le portefeuille européen d’identité numérique, un cheval de Troie ? – Virginie Joron, députée européenne

« Où est la transparence ? ». Des députés européens demandent des comptes sur les politiques sanitaires – MAJ

Commission Covid : « Avoir un avis critique ce n’est pas de la désinformation ! », Virginie Joron, députée européenne

L’arrivée du crédit social en Europe ? « On est à deux doigts de la puce électronique sous la peau », Virginie Joron, députée européenne

Y-a-il eu surmortalité en 2021 après le début de la vaccination ? – Virginie Joron, députée européenne et Christine Cotton, bio-staticienne

Vaccination Covid : la Commission européenne veut vacciner les plus jeunes à la rentrée ! – Virginie Joron, députée européenne et Me Diane Protat

Covid-19 : le Pass sanitaire européen pourrait être prolongé jusqu’en juin 2023. Virginie Joron, députée européenne saisit la médiatrice européenne !

Autorisation du vaccin anti-Covid : erreurs ou complicités ? Effets secondaires, mais vaccination obligatoire ? – Virginie Joron, députée européenne et Christine Cotton, bio-staticienne

Le Pass vaccinal bientôt intégré au Passeport Numérique Européen : Numérisé, Tracé, et bientôt Pucé ! – Claude Janvier

Covid-19 : Autriche, Allemagne et bientôt toute l’Europe contrainte à la vaccination ? Ursula Von der Leyen envisage de « discuter » de la vaccination obligatoire

« Le Covid est capital parce que c’est ce qui convainc les gens d’accepter, c’est ce qui légitime la surveillance biométrique totale », Yuval Noah Harari, conseiller principal de Klaus Schwab et leader du Forum économique mondial

Vidéo :

[1] Portefeuille européen d’identité numérique : mes questions à la présidence tchèque – Virginie Joron / YouTube

Photo :

Pour illustration