Prix de l’essence : bientôt une ristourne de 30 centimes par litre

La ristourne à la pompe de l’Etat passera de 18 à 30 centimes en septembre. L’aide plus ciblée sur les ménages modestes a finalement été abandonnée.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative à 293 voix pour, 146 contre et 17 abstentions. Il intègre plusieurs mesures en faveur du pouvoir d’achat, avec parmi elles l’augmentation de la remise carburant qui passera à 30 centimes par litre en septembre et en octobre (contre 18 centimes auparavant). Cette aide sera ensuite abaissée et représentera 10 centimes par litre en novembre et en décembre.

« C’est une aide temporaire, de 30 centimes en septembre et en octobre, puis de 10 centimes en novembre et en décembre », a martelé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire ce mercredi sur France Inter.

A noter, cette remise de 30 centimes est cumulable avec celle de TotalEnergies, qui sera de 20 centimes du 1er septembre au 1er novembre dans toutes les stations-service du groupe.

Concrètement, pendant deux mois, le prix affiché à la pompe dans les stations Total comprendra une remise de 50 centimes par litre de carburant.

Source :

https://www.blagues-et-dessins.com/

https://www.bfmtv.com/auto/remise-carburant-a-30-centimes-comment-ca-marche_AV-202207270256.html

Article :

Pauline Dumonteil, journaliste / BFMTv

Photo :

Pour illustration / Blagues et Dessins