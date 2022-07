McDonald’s : une cliente découvre un lézard mort écrasé dans son burger, le fast-food lui propose 10% de réduction

Time : 1 mn 01 / [1/3]

Domiciliée à Fosses, une cliente du McDonald’s de Saint-Witz a découvert un lézard mort dans son Big Tasty. Elle a décidé de poursuivre l’enseigne en justice.

En février 2021, une femme avait découvert un lézard mort dans son hamburger Big Tasty, commandé au McDonald’s de Saint-Witz, dans le Val-d’Oise. Après une longue réflexion, près d’un an et demi plus tard, elle a décidé de poursuivre l’enseigne en justice, comme le rapporte Le Parisien. Une audience se tiendra en février 2023 à Pontoise.

Cette expérience pour le moins écœurante, elle l’a vécue le 12 février 2021 en passant une commande sur l’application Uber Eats, qui permet de se faire livrer à domicile. Chez elle, à Fosses, elle reçoit son repas et commence à manger, avec l’une de ses copines.

« Quand je prends des menus, j’enlève toujours la tomate », explique-t-elle dans une vidéo publiée au moment des faits sur Twitter.

« Donc j’ai ouvert mon sandwich, et voilà ce que j’ai découvert à l’intérieur ! Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas une mouche, mais un lézard. »

La mère de famille affirme au Parisien avoir croqué dans son sandwich avant de l’ouvrir et de faire cette découverte stupéfiante. A l’époque, elle donnait le sein à son fils alors âgé de 8 mois. Les lézards pouvant être vecteurs de maladies comme la salmonellose par exemple, elle a préféré ne plus allaiter son enfant.

Après ce malheureux incident, la trentenaire décidait de se rendre sur place, en compagnie de son amie, pour obtenir des explications. Mais elle est tombée sur des employés peu coopératifs.

« J’ai eu l’impression qu’ils n’étaient pas surpris du tout, le cuisinier était derrière et à aucun moment, il n’est venu nous voir. Le responsable n’était pas là. », précise-t-elle.

On lui aurait alors proposé une réduction de 10% sur son prochain repas.

Le lendemain matin, elle est prise de nausées et prend rendez-vous chez son médecin qui la met sous antibiotiques.

Un responsable de l’enseigne l’aurait contacté plus tard pour tenter de trouver un accord avec leur assurance.

« Cela veut dire qu’ils reconnaissent qu’il y a eu un problème, moi, je voulais surtout qu’ils s’excusent », avance-t-elle.

Cette femme s’est rapprochée d’un avocat qui a conservé le hamburger avec le lézard dans le cas où des analyses auraient besoin d’être réalisées. Le conseil a fait une citation directe pour que McDonald’s comparaisse en justice, pour mise en danger de la vie d’autrui.

Le restaurant a de son côté précisé à nos confrères prendre « avec le plus grand sérieux les accusations portées », ajoutant qu’une enquête interne a été ouverte pour donner suite à cette affaire.

Celle-ci n’a mis en évidence aucune non-conformité. (…) La direction du restaurant de Saint-Witz continuera de transmettre à la justice les éléments nécessaires dans le cadre de cette affaire.

Pendant un an, Zoé de Bussière a enquêté chez McDonald’s où les conditions de travail seraient de plus en plus indigestes. 90 secondes pour préparer un menu, effectifs réduits, prise de poids des salariés, contrats de travail illégaux… Elle raconte.

