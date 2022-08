Un député républicain réclame que Bill Gates explique devant le Congrès le but de son rachat massif de terres agricoles

Le représentant Dusty Johnson (Parti républicain–Dakota du Sud) réclame que Bill Gates vienne témoigner devant la commission de l’Agriculture de la Chambre des représentants au sujet de ses acquisitions importantes de terres agricoles. À cet effet, il a adressé une lettre au président de la commission, David Scott (Parti Démocarte–Georgie).

Gates est le « plus grand propriétaire privé de terres agricoles » des États‑Unis. Il possède près de 110 000 hectares (271 815 acres) de terres agricoles réparties dans 19 États, indique la lettre du 20 juillet. En 2021, la taille moyenne des exploitations agricoles n’était que de 180 hectares, précise M. Johnson en se référant aux données du service de recherche économique du département de l’agriculture. Les terres agricoles détenues par Gates aux États‑Unis représentent une part « importante » que la commission « ne devrait pas ignorer ». Elle souhaite également que le milliardaire soit invité à comparaître pour apporter des précisions sur ses « intérêts et pratiques agricoles ».

Le Comité doit s’intéresser aux propriétés de Gates et à ses projets d’exploitation, car le milliardaire est l’un des principaux défenseurs de la viande synthétique. En 2021, Gates a déclaré que « tous les pays riches devraient opter pour du bœuf synthétique à 100% pour lutter contre le changement climatique », peut‑on lire dans la lettre.

Dans un tweet publié le 23 juillet, M. Johnson a qualifié Gates d’« adversaire déclaré » de l’agriculture traditionnelle.

L’approvisionnement alimentaire mondial pourrait être menacé si Gates décidait de mettre une telle quantité de terres « hors production », a‑t‑il averti.

270,000 acres of land. The owner? Bill Gates, an outspoken opponent of traditional agriculture. What does he intend to use that land for? Congress should find out. The world’s food supply could be at risk if Mr. Gates decides to pull this land out of production. pic.twitter.com/riptD3jy8Z

— Rep. Dusty Johnson (@RepDustyJohnson) July 22, 2022