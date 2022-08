Vaccins anti-Covid-19 : la vérité en train d’éclater aux Etats-Unis

Time : 5 mn 18 / [1/1]

L’anthropologue Jean-Dominique Michel répond à Pierre Barnérias, journaliste.

Des États et scientifiques américains exigent que lumière et justice soient faites sur la gestion de la crise Covid-19

Avec le concours des meilleurs épidémiologistes mondiaux, dont les avis avaient été passés sous silence depuis plus de deux années par la censure, plusieurs États et juges fédéraux américains sont en train, par leurs diverses actions, de faire de grandes avancées vers la vérité sur la Covid-19 et la campagne de vaccination qui s’est ensuivie sur le plan mondial.

Au moment où l’État du Texas attaque Joe Biden et l’État fédéral pour la campagne de censure mise en place sur les réseaux sociaux contre notamment des épidémiologistes et certains médias qui remettaient en cause les mesures sanitaires censées protéger les populations de la pandémie, le Dr Jayanta Bhattacharya, professeur de médecine à l’université Stanford, conseille à juste titre au New York Times et aux agences de presse américaines de prendre leurs responsabilités pour avoir mené des campagnes de désinformation massive ayant provoqué entre autres la mise en place de mesures sanitaires inappropriées à la situation sanitaire réelle.

L’effet boule de neige

En même temps, les États du Missouri et de la Louisiane viennent de gagner devant un juge fédéral le droit d’avoir un accès intégral aux données de l’État fédéral pour mettre en lumière la vérité sur la politique sanitaire américaine inhérente à la gestion de la « pandémie » de Covid-19.

Traduction rapprochée :

Le New York Times devrait assumer la responsabilité de la campagne de désinformation qu’il a menée pour avoir soutenu les confinements, les fermetures d’écoles et l’hypocondrie Covid institutionnalisée ces 2 dernières années. Cette campagne comprenait des diffamations de scientifiques dissidents, comme je peux personnellement en témoigner.

Enfin, le Daily Mail [1] nous révèle que les Américains assistent à une vague de démissions massive au sein des institutions de santé américaines, les NIH (National Institutes of Health) et les CDC (Centers of Disease Control), l’équivalent en France des ARS (agences régionales de santé) et de la HAS (Haute Autorité de santé) en charge des autorisations de mise sur le marché des injections expérimentales.

Des informations qui mettent à présent au pied du mur politiques, médias et institutions de santé françaises et européennes, ayant à diverses reprises suivi la ligne politico-sanitaire américaine.

