Chili : un mystérieux gouffre géant de 200 mètres de profondeur apparaît soudainement et suscite l’inquiétude dans la population

Un gouffre de 200 mètres (656 pieds) de profondeur a été découvert près d’une mine de cuivre à Tierra Amarilla, au Chili. Le gouffre, mesurant quelque 32 mètres (105 pieds) de large, est attribué à une mine de cuivre voisine exploitée par la société canadienne Lundin Mining. Pendant ce temps, les autorités chiliennes ont commencé à enquêter sur la cause du gouffre le 1er août 2022.

Un grand gouffre est mystérieusement apparu ce week-end près de la ville minière de Tierra Amarilla, province de Copiapo, dans le désert d’Atacama au Chili.

Un immense trou béant est apparu dans le sol, au Chili. Le gouffre s’étire sur quelque 32 mètres de diamètre, et est profond d’environ 200 mètres. Les autorités cherchent à savoir pourquoi et comment celui-ci est apparu .

Un immense trou béant, qui forme un vaste rond au milieu d’une terre aride, seulement parsemé de quelques buissons. Ce mystérieux gouffre s’est ouvert dans le sol, près de la ville de Tierra Amarilla, au Chili. Les autorités ont pris connaissance de son apparition samedi 30 juillet 2022, rapporte l’agence de presse Reuters mardi 2 août.

L’existence du gouffre a été confirmée par le Service national de géologie et des mines du Chili (Sernageomin). Selon le directeur de l’institution, David Montenegro, le trou court s’enfonce dans le sol sur environ 200 mètres ! Son diamètre : quelque 32 mètres, indique l’agence publique dans un communiqué [1].

Le trou est apparu sur des terres exploitées par la société minière canadienne Lundin Mining, où se déroulent des opérations minières d’ extraction de cuivre , toujours selon Reuters.

L’entreprise a indiqué, dans un communiqué [2], qu’un périmètre de sécurité avait été mis en place autour du trou et qu’aucun blessé ni dégât matériel n’étaient à déplorer. Ce qu’ont également confirmé les autorités chiliennes.

Lundin Mining a aussi assuré que l’habitation la plus proche était située à 600 mètres de là et que le trou était « stable ». Le Sernageomin a envoyé des spécialistes sur place afin de procéder à des investigations, et ils travaillent avec la société afin de déterminer l’origine de ce mystérieux gouffre.

Des trous partout dans le monde

Le maire de Tierra Amarilla, 13 000 habitants, a demandé des explications. Il s’est demandé si le trou s’était formé en raison d’activités minières ou non, dans des propos rapportés par l’Agence France-Presse (AFP). Ce que devront donc déterminer les investigations menées sur place.

« C’est le plus grand cratère que nous ayons vu récemment. Nous sommes très inquiets parce qu’il est encore actif, il continue de grossir. Notre communauté n’a jamais vu ça », a déclaré Cristóbal Zúñiga, le maire de Tierra Amarilla. [3]

Ce n’est pas la première fois que de tels phénomènes se produisent. L’apparition de ces trous est régulièrement constatée, un peu partout dans le monde. Ainsi, en Chine, un gouffre géant identifié par des scientifiques au mois de mai 2022 laissait apparaître une forêt primitive.

En juin 2021, un gigantesque gouffre s’était formé sur un terrain agricole de Santa María Zacatepec, au Mexique.

« Nous pensons qu’il pourrait s’agir d’une fragilisation du champ car toute la zone est cultivée ainsi que l’extraction d’eau souterraine », avait alors déclaré Beatriz Manrique, responsable environnement pour la région de Mexico. Ce qui aurait « affaibli la solidité du sous-sol ».

Un énorme trou béant. À Tierra Amarilla, au nord du Chili, une crevasse de 25 mètres de diamètre pour au moins 200 mètres de profondeur s’est formée ce week-end du 30 juillet, mystérieusement. Les dimensions impressionnantes de ce trou ont poussé les autorités locales à ouvrir une enquête, lundi 1er août.

De nombreux autres trous sont apparus ces dernières années, ce qui a donné lieu à des scènes impressionnantes parfois saisies par des photographes de presse.

