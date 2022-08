Time : 2 mn 31 / [1/1]

Synopsis vidéo :

Et si les véritables fakes news n’étaient pas celles que vous croyez ? Et si c’était ceux censés être les plus crédibles qui l’étaient le moins ? Et les plus complotistes… ceux qui dénoncent le complotisme ?

Vous regarderez « Out of Shadows » [1], un exposé sur la façon dont Hollywood et les médias grand public manipulent les foules en diffusant de la propagande à travers leurs contenus.

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion

Référence :

[1] Out of Shadows : Documentaire

Vidéo :

[1] La désinformation, qui vous en parle ? – Karl Zéro Absolu / YouTube

Photo :

