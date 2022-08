Un ancien trésor de 13 000 artefacts de l’âge du bronze met en lumière une énigmatique civilisation chinoise

Pendant des centaines d’années, la culture Sanxingdui a prospéré dans ce qui est aujourd’hui le sud-ouest de la Chine, produisant des masques en bronze ornés et des marchandises précieuses avant de disparaître brusquement vers 1100 ou 1200 avant notre ère.

Des archéologues ont récemment découvert plusieurs milliers d’artefacts anciens. Après avoir effectué des recherches plus approfondies, les archéologues ont découvert qu’il s’agissait d’un ancien trésor qui appartenait à une mystérieuse civilisation chinoise. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que ce trésor serait à l’origine de la culture Sanxingdui qui existait depuis l’âge du bronze. D’ailleurs, cette culture était très réputée pour ses masques faits à partir de bronze.

Une civilisation pour le moins méconnue

C’est au sud-ouest de la Chine que la civilisation Sanxingdui a proliféré. Sa principale activité fut la création de masques et figurines faits de bronze. Elle vendait aussi des produits fabriqués avec des métaux précieux. Mais cette civilisation n’a pas duré car la dernière époque à laquelle les chercheurs ont pu la dater était il y a 1100 ou 1200 ans avant J.-C . Mais il y a deux ans, des chercheurs issus de la presse de Xinhua avaient affirmé avoir découvert un trésor qui appartenait à cette civilisation. Le trésor était composé d’environ 13 000 artefacts.

Cette civilisation a fait son apparition durant la période du bronze. Les 13 000 artefacts sont subdivisés comme suit :

1 238 objets sont faits à partir de bronze.

548 d’or.

565 sont faits de jade.

Parmi ces merveilles se trouve une magnifique boîte comportant un couvercle en forme de tortue avec des poignées similaires à la tête d’un dragon. Cet objet est totalement fait de bronze.

Une civilisation riche en culture

Des recherches sont encore en cours afin d’en apprendre plus sur l’origine de cette civilisation. Pour ce faire, les styles artistiques des artefacts ont été analysés. Les archéologues ont découvert que ces objets affichaient trois styles différents. Par exemple, l’illustration du serpent et des hommes est une culture typique de l’État de Shu. Ensuite, il y a le « lei » qui est le plus souvent associé à la dynastie pré-occidentale Zhou. Enfin le « zun », qui est situé dans la région de Zhongyuan.

C’est en 1929 que les archéologues ont effectué la première fouille du site de Sanxingdui. Malheureusement, les travaux ont cessé à la suite d’un conflit politique en 1934. Des années plus tard, le site a été reconnu et d’incroyables découvertes ont été faites à partir de 2014. Les archéologues ont déterré plus de 1 000 artefacts. La plus récente découverte remonte entre les années 2020 et 2022, les archéologues ont trouvé six fosses dans lesquelles des débris d’or et de soie ont été découverts.

Time : 4 mn 26 / [1/1]

Le site de Sanxingdui, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), est l’une des découvertes archéologiques les plus importantes au monde. Des milliers d’artefacts remarquables, datant des 12ème et 11ème siècles av. J.-C., ont été découverts sur le site.

La découverte du site remet en question le récit traditionnel selon lequel la civilisation chinoise s’est propagée à partir de la plaine centrale du fleuve Jaune.

Le site est connu depuis un siècle mais les fouilles continuent de dévoiler de nouveaux trésors.

Source :

https://en.wikipedia.org/wiki/Sanxingdui

https://dailygeekshow.com/tresors-sanxingdui/

https://govt.chinadaily.com.cn/topics/cultureandarts/sanxingduifacts

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/trove-of-13000-artifacts-sheds-light-on-enigmatic-chinese-civilization-180980254/

Article :

Meilan Solly / Smithsonian Magazine

Arielle Lovasoa / Dailygeekshow

Vidéo :

[1] Ancient Sanxingdui culture challenges traditional narrative of Chinese civilisation – South China Morning Post / YouTube

Photo :

Pour illustration / Smithsonian & Wikipédia